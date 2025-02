Prévias do fim de semana de Recife e Olinda? Bal Masqué e Aurora dos Carnavais são destaques

A- A+

É que não vai "sobrar pedra sobre pedra quando a orquestra tocar" chamando tooooodo mundo pra ver que "é só aqui que tem, é só aqui que há" prévias da Zona Sul a Zona Norte, seja com frevo, samba e ou axé, para pequenos e grandes foliões - e para caber em todos os bolsos, com opções pagas e gratuitas.



Os dias oficiais de Momo a-i-n-d-a estão por vir, enquanto isso têm 'esquentas' que passam pela tradição do Bal Masqué no Clube Internacional e pelo De Bar em Bar na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda.



E se é pra ir pro meio da rua, bora com os Amantes de Glória, na Boa Vista? Pode ser também no Trote do Elefante, 'nas Olindas' ou na Aurora dos Carnavais, regado a muito lirismo na Rua da Aurora.



Para os pequenos, cair no passo com o Bloco Balancinha, no Shopping Recife, em Boa Viagem, e o Bailinho do Plaza, no Plaza Casa Forte, são opções.



Ufa! Simbora, né? Porque o Carnaval de Pernambuco é "Bom Demais"!

FESTAS DE RUA



Cortejo da Rua do Bonfim

Quando: Sábado (15), às 12h

Onde: Rua do Bonfim, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

Amantes de Glória

Quando: Sábado (15), às 14h

Onde: Praça Maciel Pinheiro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amantesdegloriarecife

Turma de Medicina - Bateria Cabulosa

Quando: Quando: Sábado (15), às 14h

Onde: Quatro Cantos, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bateriacabulosa

Bora Mago

Quando: Quando: Sábado (15), às 15h

Onde: Poço da Panela, Recife

Acesso gratuito

Informações: @boramago

Intercâmbio Cultural - Olinda/ Nazaré da Mata

Quando: Quando: Sábado (15), às 15h

Onde: Homem da Meia-Noite, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

Cortejo da Rua do Bonfim, 403

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua do Bonfim, 403, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial



Cortejo - Grupo Percussivo Tambores D'Saia

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Sede da Pitombeira, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tamboresdsaia

Cortejo da Rua Prudente de Morais

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua Prudente de Morais, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

Aurora dos Carnavais

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua da Aurora, Recife

Acesso gratuito

Informações: @auroradoscarnavais

Cortejos de Cultura Popular

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua do Bonfim, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

TCM Gula de Folia

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Rua de São Bento, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tcmgula

Ilumina Meu Carnaval

Quando: Quando: Sábado (15), às 16h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais), Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

Trote do Elefante

Quando: Quando: Sábado (15), às 17h

Onde: Praça do Jacaré, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @elefantedeolinda

Aniversário do Cariri Olindense

Quando: Quando: Sábado (15), às 17h

Onde: Sede do Cariri Olindense, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @caririolindense

Afoxé Oxum Pandá

Quando: Quando: Sábado (15), às 17h

Onde: Concentração Mercado da Ribeira, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @carnavaldeolindaoficial

Ensaio Tumaraca - Estrela Dalva

Quando: Sábado (15), às 18h

Onde: Rua Pinheiro, n° 2 - Joana Bezerra, Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco

Quando: Domingo (16), às 9h

Onde: Praça Laura Nigro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @euachoepouco

Escola de Samba Fábrica de Samba

Quando: Domingo (16), às 15h

Onde: Praça João Alfredo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @fabricadesamba

Sambadeiras - Samba de Ladeira

Quando: Domingo (16), às 15h

Onde: Praça da Abolição, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @sambadeiras

Cortejos de Cultura Popular

Quando: Domingo (16), às 15h

Onde: Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

Bloco Balanço Enredo

Quando: Domingo (16), às 15h30

Onde: Focca, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @balancoenredo

Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Praça da Abolição, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @batuquesdepernambuco

Aurora dos Carnavais

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Rua da Aurora, Recife

Acesso gratuito

Informações: @auroradoscarnavais

Bloco Sombatuki

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Largo do Bonfim, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @sombatuki

Congobloco Batebum

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Avenida Liberdade, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @congoblocobatebumoficial

Batucada Atômica

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Rua Prudente de Morais, 346, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @batucadaatomica

Grupo Percussivo Batadoni

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Praça da Abolição, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @batadoni

Bloco do Super Mario

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: Praça do Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @blocodosupermario

TCM Tás Liso é?

Quando: Domingo (16), às 17h

Onde: Alto da Sé, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tcm_taslisoe

Ensaio Ubuntu - Encontro dos Afoxés

Quando: Domingo (16), às 17h

Onde: Pátio de São Pedro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

TCM Garoto da Martins

Quando: Domingo (16), às 18h

Onde: Rua Nossa Senhora do Guadalupe, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @garoto_da_martins_oficial



FESTAS PRIVADAS

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Com Alcione, Liniker e Baiana System, entre outras atrações

Quando: Sexta (14), a partir das 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 219 no site Bilheteria Digital

Informações: @saladajustica

Imprensa que Entra

Com Almir Rouche, Conde, Patusco e Ceroula de Olinda entre outra atrações

Quando: Sexta (14), a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Acesso do público em geral e estudantes de comunicação, através de sorteio no site da prévia

Informações: (81) 3222-0426 // (81) 9 8491-3757 (WhatsApp) // @baileimprensaqueentra

Ensaios de Carnaval, com André Rio e Bloco das Ilusões

Participação de Gustavo Travassos

Quando: Sábado (15), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

Bloco Balancinha - Ensaios do Balancinha

Quando: Sábado (15) e Domingo (16), a partir das 16h

Onde: Shopping Recife - Pracinha Recife (em frente ao Terraço de Eventos)

Gratuito

Instagram: @shoppingrecife



Balmasqué

Com Cheiro de Amor, Priscila Senna, Garota Nacional e Almir Rouche

Quando: Sábado (15), a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 85 no Recife Ingressos

Informações: @balmasquerecifeoficial

Trote do Elefante

Com Orquestra do Maestro Oséas, entre outras atrações

Quando: Sábado (15), a partir das 17h

Onde: Praça do Jacaré - Av. Sigismundo Gonçalves, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @elefantedeolinda



Bloquinho do Barcha

Com Monobloco, Orquestra do Baba com Otto, Banda Eddie e Sambadeiras, entre outras atrações

Quando: Sábado (15), a partir das 14h

Onde: Parque Santana - Santana

Ingressos: a partir de R$ 160 no site Ingresse

Informações: @barchef.nightlife



De Bar em Bar

Com Raphaela Santos, Natanzinho, entre outras atrações

Quando: Sábado (15), às 15h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 (área única), no site Bilheteria Digital e em quiosques de shoppings de Recife e de Olinda

Informações: @debarembaroficial



Bloco do Beto's

Com Cheiro de Amor, André Rio, Patusco, entre outras atrações

Quando: Sábado (15), às 18h

Onde: Marina Rio do Paiva - Rua Três, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 80 no site Evenyx

Informações: @blocodobetos



Bloco Turma do Caneco

Quando: Sábado, 15 de fevereiro, das 12h às 18h

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Carmo, Olinda

Camisa-ingresso: R$ 180 à venda neste link

Informações: @turmadocanecocheio



Presepada na Folia

Com SaGRAMA e convidados

Quando: Sábado (15), a partir das 15h

Onde: Catamaran Eventos - Cais de Santa Rita, Centro do Recife

Ingressos a partir de R$ 75 no site Guichê Web

Informações: @sagrama.oficial



Bailinho do Plaza

Com Orquestra Livre, Nena Queiroga e desfile de fantasias

Quando: Sábado (15) e Domingo (16), das 16h às 20h

Onde: Plaza Shopping (Jardim L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Ingressos a partir de R$ 30 e social - R$ 25 + 1kg de alimento

Informações: @placasaforte



Bloco dos Monstros - 18 anos

Com É o Tchan, Excesso de Bagagem, D'breck e Boa Ousadia

Quando: Domingo (16), a partir das 10h

Onde: Clube Náutico Capibaribe - Recife

Ingressos a partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital

Informações: @blocodosmonstros

Casa Estação da Luz

Ensaios de Carnaval, com Maestro Spok e convidados

Quando: Domingo (16), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

