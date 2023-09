A- A+

AGENDA CULTURAL Samba Recife, Mundo Bita e filme sobre Claudinho e Buchecha são os destaques deste fim de semana Com mais de 20 atrações, o Samba Recife garante dois dias de festa na área externa do Centro de Convenções

CINEMA

Crédito: Divulgação

"Os Mercenários 4"

Sinopse: O quarto longa da franquia será lançado em mais de 800 salas de cinema e conta com a participação de grandes nomes, como Sylvester Stallone, Megan Fox e 50 Cent.

Crédito: Divulgação

"Nosso Sonho"

Sinopse: Cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dirigido por Eduardo Albergaria e produzido por Leonardo Edde. Filme mostra detalhes da trajetória da dupla que poucos conhecem, desde as dificuldades em família até a fama nacional.



SHOWS E EVENTOS

Crédito: Divulgação

Amaro Freitas e Zé Manoel, em "Clube da Esquina"

Quando: Sexta (22), 18h e 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa



Carla Rio e connvidados

Com Victor Ferrari, Ed Carlos, Luciano Magno, Fábio Valois e Márcio Oliveira

Quando: Sexta (22), 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Couvert R$ 30 (individual) e R$ 120 (mesa para quatro pessoas), no Sympla

Show de Mayara Dias

Quando: Sexta (22), 22h30

Onde: Boteco Ibiza - Rua Alfredo Rolim, 91, Jardim São Paulo

Couvert R$ 10

Informações: (81) 9 8705-6517

Crédito: Helder Tavares

Pouca Chinfra

DJ Luana Lima e Lio Man

Quando: Sexta (21), 21h

Onde: Terra Café

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Festival FALA!

Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismos de Causas

Com atividades diversas, incluindo performances artísticas

Quando: Sexta (22) e Sábado (23),

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito, com retirada no Sympla

Crédito: Reprodução/Instagram

Festival Multicultural 2023 - Abreu e Lima

Com Priscila Senna, Capital do Sol e Conde Só Brega, entre outras atrações

Quando: Sexta (22), Sábado (23) e Domingo (24), a partir das 19h

Onde: Pátio Antonio Vitalino (Abreu e Lima)

Acesso gratuito

Forromares

Com Raí Saia Rodada, Priscila Senna e Xand Avião entre outras atrações

Quando: Sexta (22), Sábado (23) e Domingo (24), 20h

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Palmares

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @forromaresoficial



Rebel XX, com Nat Valverde

Quando: Sábado (24), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Maledrag | Celebrando Madonna 40 anos de Carreira

Quando: Sábado (24), 23h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @fregerecife



Bloco do Eu Sozinho

Tributos a Los Hermanos, Legião Urbana, Skank, O Rappa e Paralamas, entre outros

Quando: Sábado (24), 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Prévia dos 20 anos do Bloco Case

Quando: Sábado (23), 20h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @blocodocaseoficial

Xande de Pilares, sambista | Crédito: Divulgação

Samba Recife

Com Belo, Xande de Pilares, Léo Santana, Mumuzinho e Ludmilla, entre outras atrações

Quando: Sábado (23) e Domingo (24)

Onde: Área Externa do Centro Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambarecifeoficial



Mundo Bita - Show "Vamos Cultivar Amizades"

Quando: Sábado (23), às 17h30 e Domingo (24), às 15h e às 17h30

Onde: Teatro RioMar | RioMar Shopping (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Café, Música e Arte

Com DJ, feira de vinil e ônibus do Clandestino

Quando: Sábado (23) e Domingo (24), a partir das 16h

Onde: Plaza Shopping (Jardim do Plaza) - Rua João Santos Filho, 255, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 3265-8103

Concerto da Orquestra Jovem Criança Cidadã

Quando: Domingo (24)

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Acesso gratuito mediante inscrição neste link

Informações: www.orquestracriancacidada.org.br



TEATRO

Musical "Os Saltibancos"

Quando: Domingo (24), 16h

Onde: Teatro Guararapes -

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

"Alice no País das Maravilhas" e "O Mundo Mágico de Peter Pan"

Quando: Sábado (23) e Domingo (24), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n



Ingressos a partir de R$ 35 na bilheteria do teatro e no site Helena Siqueira Produções

Informações: @helenasiqueiraproducoesoficial

EXPOSIÇÃO

"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

"Construir para Existir", de Lucas Faustino

Até 24 de setembro

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

Veja também

Celebridades Após polêmica de traição, fãs de Luísa Sonza reclamam da canção 'Chico': 'Não aguento mais'