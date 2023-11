A- A+

AGENDA CULTURAL Bora? Vai ter Pabllo Vittar, Glória Groove, Sorriso Maroto e muito Papo de Música no 'findi' Agenda do fim de semana também chega com estreias do cinema e uma variedade de exposições; confira

Sabe aquele 'blá blá blá' de que Recife, a capital do país Pernambuco, é só festa e folia nos fins de semana? Mas é que de fato, é! A pessoa até tenta disfarçar a imensidão de opções de shows, festas e afins mas... Não tem como!



Para quem é do samba, tem Sorriso Maroto com a turnê "As Antigas" e tem sambão da Pitombeira e do Eu Acho é Pouco, antecipando um tal de melhor Carnaval do mundo que tá batendo à porta. Além do protagonismo das mulheres em uma roda de samba que vai rolar lá na Torre Malakof.



Mas tem também Pabllo Vittar e Glória Groove, entre as atrações do La Folie Festival, o projeto Papo de Música com um bocado de gente boa, Jovem Guarda com Renato e Seus Blue Caps, Tardes Olindensse com Mãeana e como se não bastasse, espetáculos do Festival Recife de Teatro Nacional tá rolando em teatros da cidade.



'Vamo combinar' que o lance é decidir para onde se vai, porque a lista de opções tá gigante, e como sempre, complicando a vida de quem é/está pelas bandas de cá. Sendo assim, bora né?

CINEMA

"Napoleão"

Sinopse: Napoleão é um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. Com a direção do lendário Ridley Scott, o filme captura a jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em dinâmicas sequências de batalhas.

"Ó Paí, Ó 2"

Sinopse: Sequência de Ó Pai, Ó (2007), o longa dirigido por Viviane Ferreira marca o retorno de Lázaro Ramos como "Roque", ao lado de uma nova geração de personagens, filhos dos moradores do velho cortiço no Pelourinho, que entram na luta pela causa negra de forma bem humorada e regada a música e poesia. Roque está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Dona Joana segue lidando com o luto pela perda de seus dois filhos e com a convivência conflituosa com os inquilinos.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Reprodução/Instagram

Maciel Salu e a Ciranda do Azougue

Quando: Sexta (24), 20h

Onde: Pátio da Várzea (Praça do Rosário) - Rua Francisco Lacerda

Acesso gratuito

Informações: @macielsalu

Encontro das Baianas do Samba

Quando: Sexta (24), 20h

Onde: Escola Gigantes do Samba - Rua das Crianças, Bomba do Hemetério

Acesso gratuito

Sambinha Manhattan

Com Pagunça e Sambstar

Quando: Sexta (24), 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos R$ 80 no Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Crédito: Reprodução/Instagram

Samba da Pitomba

Quando: Sexta (24), 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 9 9799-1403 // (81) 9 8510-9996

Suraras do Tapajós

Quando: Sexta (24) e Sábado (25), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915



Júlia Mestre no Recife (show do álbum "Arrepiada")

Quando: sexta-feira (24), a partir das 19h

Onde: Frege Recife (Av. Rio Branco, 155 - Bairro do Recife)

Ingresso: R$ 40, à venda no site Sympla e no local

Informações: @fregerecife



Bares dos Anos 1990 - A Festa

Com Weudes Farias e Romero Guimaraes

Quando: Sexta (24)

Onde: Calidus Bar - Av. Rio Branco, 66, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @calidus_dancing_bar



Gera Metrópole

Com os DJ's Léo Galize (Social Piscina) e Macaxeira & Lucas Estevão (Pista NY)

Quando: Sexta (24), 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 135, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubmetropole

La Folie Festival

Com Pabllo Vittar, Glória Groove, Luísa Sonza e Priscila Alcântara, entre outros nomes

Quando: Sábado (25), a partir das 16h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco -

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: @lafoliefestival

Fabiane Pereira, idealizadora do Papo de Música | Crédito: Reprodução/Instagram

Festival Papo de Música, com Fabiane Pereira

Com Karina Buhr, Ceumar e Jorge du Peixe, entre outros nomes

Quando: Sábado (25), a partir das 10h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito - retirada de ingressos uma hora antes do início de cada atividade



O Grande Encontro da Jovem Guarda

Com Renato e Seus Blue Caps, Fernando Mendes e Trepidants, entre outras atrações

Quando: Sábado (25)

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3231-5400

Dunas do Barato | Crédito: Reprodução/Instagram

Baile da Conveniência - Ano 2

Com Dunas do Barato, Seu Pereira e Coletivo 401, entre outros convidados

Quando: Sábado (25), 21h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo

Ingressos a partir de R$ 45 no PIX (81) 9 9993-2690 ou no Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba

Com Karynna Spinelli, Gerlane Lops, Nena Queiroga e Carla Rio, entre outras

Quando: Sábado (25), a partir das 13h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso: 1 Kg de alimento não-perecível

Informações: @mrsrecife

Crédito: Reprodução/Instagram

Tardes Olindenses, com Mãeana que canta João Glberto e João Gomes

Quando: Sábado (25), 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Cine Paranrock

Com Cinthia Morais & Banda Cine Clube, além de Anabela e Squad Band

Quando: Sábado (25), a partir das 20h

Onde: Downtown Pub (Zona Norte) - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos R$ 70 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855

Clube das Pás - Festa do Anos 1960

Com Orquestra das Pás

Quando: Sábado (25), 20h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 20

Informações: (81) 3223-2390

Silvério Pessoa, cantor e compositor pernambucanoa | Crédito: Reprodução/Instagram

Cazuza, por Silvério Pessoa e Rock Nacional, por Aluísio Maluf & Banda Baião de Dois

Quando: Sábado (24), 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899

Orixás Para Criança – Primeira Edição

Com contação de histórias e oficinas

Quando: Sábado (25), 15h

Onde: Parque das Graças

Acesso gratuito

Informações: (81) 8 9149-9598

Recife Night, com a banda The Rossi

Quando: Sábado (25), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 135, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Petrúcio Amorim

Quando: Sábado (25), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @fregerecife

Os Donos do Bar

Com Pablo e Tierry, entre outras atrações

Quando: Sábado (25), 20h

Onde: Arena 9 de Julho (Cabo de Santo Agostinho) - Rod. PE 60

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9964-8871

Acerto de Marcha - Orquestra Malossombro

Com Spok, Isaar, Larissa Lisboa, Josildo Sá entre outras atrações

Quando: Domingo (26)

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @casamalossombro

Mostra Veredas

Com Adalberto, Álefe Passarin, Nathália Tenório e Zé Barreto Assis

Quando: Domingo (26), 16h

Onde: MauMau Galeria - Rua Nicarágua, 173, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla e via PIX (81) 9 9817-3737

Informações: @maumaugaleria

Clube do Samba de Recife - O Último de 2023

Com Karynna Spinelli e convidados

Quando: Domingo (26), 14h

Onde: Galeria do Ritmo - Rua Belarmino Henrique, 139, Morro da Conceição

Acesso: um pacote de fralda descartável

TEATRO

Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: Sábado (25) e Domingo (26), a partir das 11h

Onde: em teatros da cidade

Acesso mediante 1 Kg de alimento não-perecível

EXPOSIÇÕES

"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Quando: até este domingo (26)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h



Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

