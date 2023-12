A- A+

AGENDA CULTURAL Shows de Leci Brandão e prévias de Carnaval em Olinda são destaques do fim de semana; confira Estreias no cinema e baladas no Recife e RMR também integram a agenda

CINEMA

"Tá Escrito"

Sinopse: filme brasileiro de comédia dirigido por Matheus Souza (Eduardo e Mônica, Onde Está Meu Coração) e estrelado por Larissa Manoela (Carrossel, Modo Avião). A trama acompanha a vida de Alice (interpretada por Larissa), uma jovem estudante de publicidade que tem o grande sonho de se tornar uma influencer famosa nas redes sociais. Ela trabalha duro todos os dias para alcançar esse objetivo, mas, mesmo assim, Alice parece cada vez mais distante do status que deseja, e as métricas de suas redes nunca crescem. Um dia, porém, ela chega em casa e se depara com seu primeiro "recebido".

"A Maldição do Queen Mary"

Sinopse: filme de terror e mistério dirigido por Gary Shore (Drácula: A História Nunca Contada, Feriados). A produção mostra a história da dupla de fotógrafos Anne (Alice Eve) e Patrick (Joel Fry) que, acompanhados de seu filho mais novo, Lukas (Lenny Rush) embarcam em um luxuoso navio conhecido como Queen Mary. Porém, esperando uma viagem divertida em família, não demora até que eles percebam que, por trás de todo o status, o icônico navio esconde uma série de segredos extremamente sombrios e violentos, e cada um dos tripulantes será envolvido em seu passado obscuro.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Divulgação

Leci Brandão - Eu Sou o Samba

Quando: Sexta (15) e Sábado (16), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações; (81) 3425-1915



Recital no Paço do Frevo

Com Coral Edgar Moraes, O Bonde e Grupo Matulão, entre outras atrações

Quando: Sexta (15) e Sábado (16), 17h30

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Sexta Dançante das Pás, com Walter Ventura

Quando: Sexta-feira (15), 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 3223-2390

Terra do Samba

Com Maria Pagodinho

Terra do Samba

Com Maria Pagodinho

Quando: Sexta-feira (15), 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @terra_cafebar



Freak + Gera com Troinha

Quando: Sexta-feira (15), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Pré-Réveillon do Manny

Com Conde Só Brega, Kelvis Duran e Robelly Ramos

Quando: Sexta-feira (15), 20h

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Olinda

Ingressos R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @mannydeckbar

Forró do Candeeiro

Com Cezzinha, Luizinho Calixto e as Karolinas com K

Forró do Candeeiro

Com Cezzinha, Luizinho Calixto e as Karolinas com K

Quando: Sábado (16), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Acesso R$ 100 (com visitação, shows, bebidas e petiscos), no Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222

Crédito: Reprodução/Instagram

Pré-Réveillon de Priscila Senna

Com Raphaela Santos e Luanny Vital entre outras atrações

Quando: Sábado (16), 21h

Onde: Arena Cajá Carpina

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações (81) 9 8905-7773 // (81) 9 9601-6133

Banda Del Rey - Lançamento do álbum "O Disco"

Com shows também de Dunas do Barato e Sebastião e os Maias

Quando: Sábado (16), 21h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Réveillon do Samba do Dendê

Com Grupo Terra, Karynna Spinelli e Aborto do Cavaco, entre outras atrações

Quando: Sábado (16), 17h

Onde: Escola de Samba Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério

Ingresso social R$ 10 + 1Kg de alimento no Sympla

Informações: (81) 9 8642-6670

10 anos do projeto "Onde é que Tá i Coco?"

Com Mestra Ana Lúcia, Coco dos Pretos e Maracatu Nação Cambinda Estrela, entre outras atrações

Quando: Sábado (16), a partir das 16h

Onde: Campina do Barreto - Rua Dr. Elias Gomes, 420

Acesso gratuito

Cantana Natalina

Com Ilana Ventura

Quando: Sábado (16), a partir das 14h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243-8256

Tardes no Piano

Com a cantora Fabi Morena

Quando: Sábado (16), das 17h30 às 19h30

Onde: Plaza Shopping (Praça do Piano - Piso L3)

Acesso gratuito

Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Orquestra do Maestro Oséas

Convida Ceroula, Boi da Macuca e Elefante de Olinda

Quando: Domingo (17), 15h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

Acesso R$ 10

Informações: @oficial_orquestramaestrooseas

TEATRO

Espetáculo "Dando Certo"

Com Edgar Quintanilha

Quando: Domingo (17), 19h

Onde: Retrô 17 - Rua Vigário Tenório, 33, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @retro17bistro



Rodrigo Marques - "Estamos Vivos"

Rodrigo Marques - "Estamos Vivos"

Quando: Sábado (16), 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

EXPOSIÇÕES

"Metamorfoseando o Metal, do Martelo ao Cinzel - Arte", de Jorge Guendler

Quando: até 28 de janeiro

Onde: Museu Cais do Sertão

Acesso gratuito

Informações: @museucaisdosertao



Visitação de terça a sexta, das 10h às 16h // Sábados e domingos, das 11h às 17h



"Elas Que O Abismo Também Viu", da artista Cyane Pacheco

Quando: até 2 de janeiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8861-7198

>>> Visitação

De segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábados, das 14h às 18h

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h

Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

