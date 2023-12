A- A+

AGENDA CULTURAL Réveillon: festas para celebrar 2024 tem opções do Litoral Sul à Zona Norte do Recife; confira De baladas pré-réveillon à festas da virada, roteiro do último fim de semana do ano traz diversidade em opções

Para o último roteiro cultural de 2023, tem farra e folia para baladeiro nenhum botar defeito - e com o incremento da vibe de final de ano que, 'vamo combinar', é boa demais traz aquele gás (necessário) para os (re)começos.

Dos pré-réveillons às festas da virada, tem Frevo - é claro! Mas tem também tributos, samba e pagode e brega - é claro também!

Seja no Litoral Sul ou à beira-mar de Boa Viagem, no Bairro do Recife ou na Zona Norte da cidade, os derradeiros dias deste 2023 estão tinindos para receber o novo ano 'de boas' e em festa. Simbora, né?

SHOWS E EVENTOS

Maestro Spok | Crédito: Divulgação

Pré-Réveillon do Paço

Com Maestro Spok, Claudionor e Nonô Germano, Lu Maciel e Afoxé Omo Nilê Ogunjá, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (29), 11h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Brazilian Night

Com a banda Forte 5 em tributo a Los Hermanos, Paralamas e Legião, entre outras

Quando: Sexta-feira (29),

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 15 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Pré-Réveillon do Visca

Com Jeito Moleque

Quando: Sexta-feira (29)

Onde: Seu Visconde - Av. Visconde de Jequitinhonha, 535, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @seuvisconde

Banda Labaredas | Crédito: Paulo Paiva/Divulgação

Pré-Réveillon das Pás

Com Banda Labaredas e Eliel Barbosa, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (29), 18h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30

Informações: (81) 3223-2390

Freeks! A Última do Ano

Quando: Sexta-feira (29), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Uma Noite de Capricórnio - Pré-Réveillon

Com Orquestra Spok

Quando: Sexta-feira (29), 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: @fregerecife

Gabi do Carmo, sambista | Crédito: Suelen Sales/Divulgação

Último Samba do Ano

Com Gabi do Carmo

Quando: Sábado (30), 14h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @armazemdocamporecife

E Terminou em Frevo

Com Orquestra de Bolso, Nailson Vieira e DJ Zalma

Quando: Sábado (30), 15h

Onde: Sede do Cariri Olindense

Ingressos R$ 15 via PIX (40.242.400/0001-28)

Informações: @orquestradebolso

O Último Brega do Ano - Pré-Réveillon

Com Felipe Original, DJ Val, Feh Moura e Barca na Batida

Quando: Sábado (30), 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Lollipoprock Party - Pré-Réveillon 2024

Com Gatunos, Platônica, Bubblegun e Baile do Elion

Quando: Sábado (30), 20h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 530, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855 // @downtownpubzn

Paixão Legião - Um Super Tributo à Legião Urbana

Quando: Sábado (30), 20h30

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 40 no Sympla

Informações: @fogodeocca

Kelvis Duran, cantor | Crédito: Divulgação

Show de Kelvis Duran

Quando: Sábado (30), a partir das 19h

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesos gratuito

Informações: @pegaliamba



Evento: Pré-Réveillon BKST

Quando: 28 de dezembro, a partir das 20h

Onde: Downtown Pub - Avenida Boa Viagem, n° 618

Entrada: R$20,00

Ingressos no local

FESTAS DE RÉVEILLON

Irmãs de Pau | Crédito: Reprodução/Instagram

Reveião Golarrolê



Palco Recife: Banda Kitara e Eliza Mell, Johnny Hooker, Alobened e DJ Alana Marques

Palco Surreal: Irmãs de Pau, Clementaum, DK, Iury Andrew (Maledita), Vands e Tarantina



Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos R$ 330 no Sympla

Informações: @golarrole



Réveillon Al Mare

Onde: Al Mare - Casa do Vinho - Rua Manoel Borba, 338, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 400 no Sympla

Informações: (81) 9 9969-7474

Réveillon Babylon Station

Onde: Babylon Station - Av. Bernardo Vieira de Melo, 4450, Candeias

Ingressos R$ 200 no Sympla

Réveillon Dona Rubia

Com Boa Ousadia, Bely Luna e Juba

Onde: Dona Rubia Praia - Av. João Fonseca de Albuquerque, 131`3, Janga, Paulista

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Informações: @donarubia.praia

Bob Tayson | Crédito"Reprodução/Instagram

Réveillon do Rock

Com Cadillac, Anabela e Bob Tayson

Onde: Rock & Ribs Lounge - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos R$ 200 no Sympla

Informações: @rockandribsmarcozero

Réveillon Minimundo Comedoria & Boteco

Com Bateria Auê, Juba, Belly Luna e Júlio Mello

Onde: Minimundo Comedoria & Boteco - Rua Bezerros, 1918, Janga, Paulista

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 9 8285-0000 // @minimundoboteco

Réveillon Metrópole

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Natiruts | Crédito: Divulgação

Reveillon Maracaipe

Com Natiruts, Banda Eddie, Sambarrasta, Mojjo, Tauã Cordel e Just Mike

Onde: Litoral Sul - Praia de Maracaipe

Ingressos: R$ 380 no site Ingresse

