Fim de semana tem Bell Marques e Safadão, peça sobre Dercy Gonçalves e prévias; confira

Quem ainda está de ressaca do Réveillon? Pois, cuida, que o primeiro fim de semana 2024 já chegou chegando e não há tempo para descansar, porque já já é Carnaval e o roteiro cultural do “findi” tá no ar!

No sábado (6), os foliões de plantão podem conferir os ensaios de Carnaval do Galo da Madrugada, com André Rio e Bloco das Ilusões, além de convidados, na sede do clube de máscaras; e, também, Bell Marques e Wesley Safadão, em Nova Tamandaré.

No domingo (7) tem prévia em Olinda, visse? É dia da Pitombeira dos Quatro Cantos, convidando Escuta Levino e com a Orquestra Paranapuká como atração.

Para quem curte a cultura popular, a Casa da Rabeca realiza a 28ª Festa de Reis, com encontro dos grupos de cavalo marinho Flor de Manjerona (só com mulheres), Boi da Luz e Boi Matuto.

Se você curte teatro, tem a atriz Grace Gianoukas na Caixa Cultural Recife, neste sábado(6), com a peça “Nasci pra ser Dercy”, em que ela revive a icônica Dercy Gonçalves. É gargalhada na certa!

Na programação do fim de semana ainda tem as estreias no cinema; diversas exposições para quem gosta de artes plásticas e muitas outras opções de shows e eventos. Ou seja: neste início de 2024, de tédio ninguém morre!



CINEMA

Cena do filme "Priscilla"

"Priscilla"

Sinopse: Priscilla é um filme biográfico dirigido por Sofia Coppola que conta a história do relacionamento de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla Presley. Baseado no livro Elvis e Eu, escrito por Priscilla, e protagonizado por Cailee Spaeny (Maus Momentos no Hotel Royale, Círculo de Fogo: A Revolta) e Jacob Elordi (Euphoria, A Barraca do Beijo), o filme segue o ponto de vista de Priscilla após conhecer o astro do rock em uma festa.

"Patos" é uma das estreias da semana nos cinemas

"Patos"

Sinopse: Filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax - Em Busca da Trúfula Perdida). A trama mostra uma família de patos formada por um pai superprotetor e uma mãe exploradora, e os filhos Dax e Gwen

Filme da Disney estreia esta semana nos cinemas

"Wish - O Poder dos Desejos"

Sinopse: A história de Asha, de 17 anos, uma otimista com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Reprodução/Instagram

LIAMBA

Victor Camarote canta Reginaldo Rossi

Quando: Sexta (5)

Onde: Liamba Bar - Rua Fernando Lopes, 78, Graças - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @liamba



BANDA SUPER TRIP - Toca O Rappa e Natiruts

Quando: Sexta (5), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo - Olinda/PE

Ingresso: Entrada gratuita até as 20h / Após às 20h: R$ 10

Informações: @fogodeocca



FORNINHO DJs - DJs A Noite Toda

Quando: Sexta (5), a partir das 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingresso: A partir de R$ 40, à venda no Shotgun

Informações: @fogodeocca



FÉRIAS NO JARDIM

Com contação de histórias, oficinas, brincadeiras e música

Quando: Sábado (6) e domingo (7), a partir das 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim

Damião Mota e banda

Quando: Sábado (6), a partir das 19h

Onde: Bodega do Véio - Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Informações: @bodegarecifeantigo



VERÃO TAMANDARÉ

Crédito: Reprodução/Instagram

Com Bell Marques e Wesley Safadão, entre outras atrações

Quando: Sábado (6), 17h

Onde: Nova Tamandaré

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: @veraotamandare

TAMANDARÉ SUNSET

Com Pedro Bernardino, Charamba, Math Gomes e Garcez

Quando: Domingo (7), 16h

Onde: Arena Praia dos Carneiros

Ingressos a partir de R$ 45 no site Bilheteria Digital

Informações: @tamandaresunset

BAILE DE MÁSCARAS BRILHOSO BUMBA MEU BOWIE

Quando: Sábado (6), 23h

Onde: Iraq Club

Ingressos: R$ 30 no Sympla

Informações: @blocobumbameubowie

ENJOY MIX FESTIVAL|

Ítalo Melo é uma das atrações da festa | Crédito: Reprodução/Instagram

Com Ítalo Melo e Grazi Almeida, entre outras atrações

Quando: Sábado (6), 21h

Onde: Me Confessando Bar - Av. Centenário Alberto Santos Dumont, Jordão

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodomeconfessando

LIAMBA

Discotecagem com Chiquinho Mombojó

Quando: Sábado (6)

Onde: Liamba Bar - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito

Informações: @pegaliamba

Flor de Manjerona é uma das atrações da Festa de Reis na Casa da Rabeca | Crédito: Reprodução/Instagram

28ª FESTA DE REIS - com Flor de Manjerona, Boi da Luz e Boi Matuto

Quando: Sábado (6), a partir das 19h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casadarabeca



FREAKS ESPECIAL/ANNITA E PABLLO VITAR

Quando: Sábado (6), 20h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @apajubar

QUINTAL DO TOCHA ELÉTRICO

Tocha | Crédito: Reprodução/Instagram

Com Tocha e convidados

Quando: Domingo (7), 16h

Onde: Boteco Promo - Rua Vasco da Gama, 277, Vasco da Gama

Ingressos R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodapromo

PRÉVIAS DE CARNAVAL

ENSAIOS DO CARNAVAL, COM ANDRÉ RIO E BLOCO DAS ILUSÕES

Com Almir Rouge, Gustavo Travassos e Maestro Spok, entre outros convidados

Quando: Sábado (6), 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3223-2899

MÉXICO PERU

Com Mau Lopes e Orquestra de Bolso, entre outras atrações

Quando: Sábado (6), 14h

Onde: Rua 27 de Janeiro, 11, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @mexicoperuoficial

PITOMBEIRA DOS QUATRO CANTOS

Com Escuta Levino como convidado e Orquestra Paranampuká como atração

Quando: Domingo (7), 12h

Onde: Rua 27 de Janeiro, 11, Carmo, Olinda

Informações: (81) 9 8510-9996

TEATRO



Grace Gianoukas em "Nasci pra ser Dercy" | Crédito: Heloísa Bortz

"Nasci pra ser Dercy"

Estrelado por Grace Gianoukas

Quando: Sábado (6), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

EXPOSIÇÕES

Crédito: Shopping Tacaruna/Divulgação

"Oceano Vivo"

Quando: de 6 de janeiro a 5 de fevereiro

Onde: Shopping Tacaruna

Ingressos a partir de R$ 35 na bilheteria do shopping

"Armorial 50 anos"

Quando: até este domingo (7)

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av . Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito com reserva via Sympla

Informações: (81) 3184-3170

"Nordeste Expandido - Estratégia de (re) existir"

Quando: até 14 de janeiro

Onde: Galeria Janete Costa - Rua Setúbal, 1023, Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta



"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

