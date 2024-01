A- A+

AGENDA CULTURAL De contação de histórias aos pequenos às prévias de Carnaval: confira roteiro do fim de semana Agenda traz também mostras do cinema japonês em cartaz na Fundaj

Sim e claro, a vibe por aqui é de folia e, portanto, as prévias têm sido a "menina dos olhos" da agenda dos fins de semana. Tem prévia com a Banda Eddie e também tem Carnaval com Spok. Sem falar nos ensaios da folia com Gerlane Lops e também com André Rio. Ah, e Maestro Oséas segue firme e forte no sobe e desce "das Olindas".

Mas, para quem não é tãaaaao folião assim, o roteiro traz também shows e festas para os baladeiros (não-carnavalescos). Além disso a programação do Janeiro de Grandes Espetáculos segue movimentada e, claro, tem cinema e ainda por cima, mostras de filmes japoneses na Fundaj - detalhe, o acesso é gratuito visse? Pois bora?

CINEMA

Crédito: Universal Pictures/Reprodução

"Os Rejeitados”

Sinopse: Longa traz a história de um docente da escola norte-americana Barton Academy que ficou como tutor de alunos encrenqueiros do internato, que não retornaram para casa no período das férias natalinas.

"O Assédio da Marmita" é um dos filmes em cartaz na Mostra | Crédito: Bento Harassement/Divulgação

Mostra de Cinema Japonês

Quando: de 11 a 14 de janeiro

Onde: Fundaj Porto

Acesso gratuito



Mostra de Clássicos do Cinema Japonês

Quando: de 25 a 31 de janeiro

Onde: Fundaj Derby

Acesso gratuito



SHOWS E EVENTOS

Banda Catedral | Crédito: Divulgação

Banda Catedral

Quando: Sexta-feira (12), 18h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Férias no Shopping Boa Vista

Com contação de histórias

Quando: Sexta-feira (12) e Sábado (13), 16h40

Onde: Praça de Alimentação do mall (3ª etapa)

Acesso gratuito

Férias no Jardim

Encontro do Clube do Livro da Professora Cris

Quando: Sábado (13), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Cezzinha comanda festa em Apipucos | Crédito: Divulgação

Forró do Candeeiro

Com Cezinha

Quando: Sábado (13), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222

Orquestra Backstage e Os Caetanos

Quando: Sábado (13), a partir das 14h

Onde: Venda Bom Jesus - Bairro do Recife

Acesso gratuito (com couvert artístico)

Informações: @vendabomjesus

Brega no Casbah

Com Duda Gomes

Quando: Sábado (13), 20h30

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Informações: @casbah_olinda

Sheldon | Crédito: Divulgação

Armazém do Campo convida Casa Bacurau

Com Sheldon, Boneka e Vibra

Quando: Sábado (13), 22h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barro, 387, Recife

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @armazemdocamporecife

Tamandaré Sunset

Quando: Domingo (14), a partir das 16h

Onde: Arena Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul

Ingressos a partir de R$ 45 no site Bilheteria Digital

Show de Férias Bolofofos

Quando: Domingo (14), 16h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife



Sambando Miudinho

Com contração de histórias, por Kemla Baptista

Quando: Domingo (14), 11h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Arrastão do Frevo - 10 anos do Paço do Frevo

Com Bloco da Saudade, Cia Brasil por Dança e Troça Carnavalesca Mista Tá Maluco, dentre outras atrações

Quando: Domingo (14), 15h30 (concentração) e desfile às 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

PRÉVIAS DE CARNAVAL

André Rio, cantor e compositor | Crédito: Walli Fontenelle / Folha de Pernambuco

Ensaios de Carnaval

Com André Rio e convidados

Quando: Sábado (13), 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @andreriooficial

Banda Eddie é principal atração da prévia | Crédito: @claragouvea

Hoje a Mangueira Entra

Com a Banda Eddie, Cris Galvão e outras atrações

Quando: Sábado (13), 17h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, Bairro Novo, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: @hojeamangueiraentra



Bloco do Nada

Com Orquestra Botelho Frevo e Folia e Dunas do Barato, entre outras

Quando: Sábado (13), 15h

Onde: Belém Bar - Rua Pedro Alves, 79, Encruzilhada

Informações: (81) 9 8968-3378 // @blocodonada.recife

Gerlane Lops comanda festa no Deck Capibaribe | Crédito: Reproduçãp/Instagram

Sambas da Gê - Ensaios do Carnaval

Com Gustavo Travassos e Geraldinho Lins, entre outros convidados

Quando: Sábado (13), a partir das 15h

Onde: Deck Capibaribe - Rua Delfim, 246, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla



Se Eu Flopar Me Beija

Com Orquestra do Maestro Carlos, entre outras

Quando: Sábado (13), 14h

Onde: Preto Velho (Alto da Sé, Olinda)

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 9674-6179



Bulindo no Caldinho

Com Silvana Salazar e SambStar

Quando: Sábado (13), 12h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco Cunha, 881, Bairro Boa Viagem

Ingressos R$ 136 no site Ticket Simples, Sympla ou pelo WhatsApp (81) 9 8586-2756

Informações: (81) 9 8888-4818

Maestro Oséas | Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Menino da Tarde

Com Orquestras do Maestro Oséas, Carlos e Henrique Dias, entre outras

Quando: Domingo (14), 12h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo

Informações: @meninodatarde



Baile de Carnaval Casa de Bamba

Com Jaina Elne

Quando: Domingo (14), 15h

Onde: Casa de Bamba Brasilidades - Rua Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @casadebambabrasilidades

Taiguara Borges comanda prévia em Olinda | Crédito: Divulgação

Bloco do Chefe

Com Taiguara Borges e convidados

Quando: Domingo (14), 15h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Maestro Spok | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Prévias Casa Estação da Luz

Com Spok, DJ Lala K, Natascha Falcão, entre outras

Quando: Domingo (14), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



TEATRO



"Nasci pra Ser Dercy"

Com a atriz Grace Gianoukas

Quando: Sexta-feira (12) e Sábado (13), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3425-1915



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS



"Viva o Frevo"

Com Getúlio Cavalcanti e convidados

Quando: Sexta-feira (12), 20h30

Onde: Teatro Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961



"Tranquilii"

Quando: Sexta-feira (12), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos a partir de R$

Informações: (81) 3355-3323

"Cúmplices Trangressões de um Ricardo III"

Quando: Sexta-feira (12) e Sábado (13), 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua 13 de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3216-1728



"Nessa Mesa de Bar"

Com Fabiana Karla e Leandro da Matta

Quando: Sábado (14), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

"O Pequeno Príncipe"

Quando: Domigo (14), 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3355-3323



"Histórias de Lua e Sol"

Quando: Domingo (14), 17h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua 13 de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3216-1728

