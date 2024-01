A- A+

Virado no 'mói' e faz tempo, o País Pernambuco - o mesmo do "só aqui que tem, só aqui que há" - está toooodo trabalhado nas prévias que antecedem o melhor Carnaval do mundo e, portanto, a agenda do fim de semana não poderia estar mais colorida de passos, sombrinhas, farra e folia.



Dos Ensaios de Carnaval comandados por André Rio na sede do Galo à prévia do Ceroula em Olinda, com Diogo Nogueira e Xande de Pilares, quem quiser fazer o 'esquenta' para os dias oficiais de Momo, é bom se programar.



Inclusive tem também opções para os pequenos, com o Bloco Pinto da Madrugada no Shopping Boa Vista e Bailinho do Patteo (Shopping Patteo).



Mas, claro, para os não-carnavalescos o roteiro tá tinindo também, com show de Yamandu Costa e António Zambujo, no Teatro Guararapes, opções no Janeiro de Grandes Espetáculos e que tal uma tarde no circo em Jaboatão?



Portanto, a velha máxima de "para todos os gostos, bolsos e idade" está bem ativa no roteiro deste 'findi'. Se eu fosse tu, ia conferir visse?

CINEMA



"Mergulho Noturno"

Sinopse: O ex-jogador de beisebol Ray Waller (Wyatt Russell) acaba de se aposentar contra sua vontade devido a uma doença degenerativa e decide se mudar com a esposa, Eve (Kerry Condon), e os filhos Elliot (Gavin Warren) e Izzy (Amélie Hoeferle) para uma casa nova. A residência tem tudo para ser o lar dos sonhos de qualquer um, eles só não imaginam que, por trás da fachada perfeita, a casa esconde um tenebroso e malévolo segredo que pode colocar as vidas de todos eles em sério perigo.

Crédito: Laura Campanella

"Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo"

Sinopse: Baseado nos quadrinhos clássicos de Maurício de Sousa, a produção traz os amigos em uma nova aventura, agora na adolescência. Em uma nova escola e agora no ensino médio, o primeiro dia de aula já reservava uma surpresa: os amigos Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado.

"Sobreviventes - Depois do Terremoto"

Sinopse: Depois de um poderoso terremoto, Seul é devastada, restando apenas as ruínas da grande cidade. O apartamento Hwanggoong é o único lugar que ainda está de pé após a tragédia, se transformando em um ponto de abrigo para os sobreviventes.

"Segredos de um Escândalo"

Sinopse: Inspirado em uma história real, o longa conta a história de Gracie (Julianne Moore) e seu marido Joe (Charles Melton), que é 23 anos mais novo que ela. O relacionamento dos dois começou quando Joe ainda tinha 13 anos, causando um escândalo nos jornais. Vinte anos depois de seu romance ter chegado às manchetes, o casal está se preparando para que seus gêmeos comecem o ensino médio e vivem uma vida tranquila. No entanto, suas rotinas viram de cabeça para baixo quando a atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) vem estudar Gracie para um papel no cinema.

SHOWS E EVENTOS

Yamandu Costa & António Zambujo

Crédito: Kenton Thatcher

Quando: Sábado (20), 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de PE - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Crédito: Rodrigo Takeshi/Divulgação

Show de Restart - Turnê "Pra Você Lembrar"

Quando: Sábado (20), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 55 na bilheteria e no site da Ticket360

Informações: (81) 3427-7501

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Cordel Operístico Lua Alegria

Quando: Sábado (20), 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

Contação de Histórias e Oficina de Capa de Discos

Quando: Sábado (20), das 15h às 17h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito, com inscrição no neste link

Informações: @pacodofrevo

Circo Maximus

Quando: de terça a sexta-feira, 20h; sábados e domingos, 16h/18h e 20h

Onde: Área Externa do Shopping Guararapes, Jaboatão

Ingressos R$ 15 (criança) e R$ 30 (adulto) no site Ingresso Circo Maximus

Informações: @sguararapes

Pinceladas Mágicas: Tarde Recreativa, com Karol Recreações

Quando: Sábado (20), a partir das 13h

Onde: Camará Shopping (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Informações: @camarashopping // www.camarashopping.com.br Lançamento do livro "Os Bispos de Olinda"

Com oficina gratuita de colagem e carimbos para os pequenos

Quando: Sábado (20), 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



PRÉVIAS INFANTIS



BLOCO PINTO DA MADRUGADA Crédito: Divulgação Com a banda Alegria de Brincar e outras atrações

Quando: Sábado (20), 15h

Onde: Shopping Boa Vista (Praça de Eventos) - Rua do Giriquiti, 48, Bao Vista

Acesso gratuito

Informações: (81) 3423-5666



BAILINHO DO PATTEO, COM A BANDA LUDICANTO

Quando: Sábado (20), das 15h às 17h

Onde: Shopping Patteo (Piso L3) - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Informações: (81) 3022- 0239 // @shoppingpatteoolinda FREVINHO DO TACA

Com Mari Bigio e banda

Quando: Sábado (20), 17h

Onde: Shopping Tacaruna - Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro (Rooftop)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna HAPPY HOUR DE CARNAVAL DA GROW HAPPY

Com Ilana Ventura

Quando: Domingo (21), 9h

Onde: Grow Happy Academia - Rua Sebastião Alves, 45, Tamarineira

Ingressos R$ 80 reservados pelo contato (81) 98889-5163

Informações: @growhappyacademia



PONTTINHO

Cantias, brincadeiras e contação de estórias com com Henrique Pontes, conhecido como Ponttinho.

Quando: Sábado (20), 14h

Onde: Shopping ETC, av. Rosa e Silva, Aflitos, Recife

Acesso gratuito, mas éÉ necessário fazer inscrição no site https://shoppingetc.com.br/eventos/. É sugerida a doação de produto de limpeza para atender a entidade Residência Benevides.



MARSHA E O URSO

Espetáculo infantil.

Quando: Sábado (20), 16h

Onde: Shopping ETC, av. Rosa e Silva, Aflitos, Recife

Acesso gratuito, mas éÉ necessário fazer inscrição no site https://shoppingetc.com.br/eventos/. É sugerida a doação de produto de limpeza para atender a entidade Residência Benevides. FOLIA KIDS RIOMAR

Com Ilana Ventura e Academia Fátima Freitas

Quando: Domingo (21), 16h

Onde: Shopping RioMar - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

PRÉVIAS ADULTAS

ENSAIOS DE CARNAVAL

Crédito: Divulgação

Com André Rio e Bloco das Ilusões, e convidados, entre eles Getúlio Cavalcanti e Cristina Amaral

Quando: Sábado (20), 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899



ENSAIOS DA ANITTA

Crédito: Divulgação

Convidados: Raphaela Santos, Marina Sena e Zé Vaqueiro

Quando: Sábado (20), a partir das 16h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de PE

Ingressos a partir de R$ 130 no Ingresse

Informações: @ensaiosdaanitta

EU ACHO É POUCO

Grupo Mombojó | Crédito: Luan Cardoso

Com Martins, Mombojó, Gabi do Carmo entre outras atrações

Quando: Sábado (20), a partir de 14h

Onde: Colégio de São Bento - Av. Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: @euachoepouco

Dupla Henrique e Juliano é uma das atrações do Bloco Alpha | Crédito: Reprodução/Redes sociais

BLOCO DO ALPHA

Com Henrique e Juliano, Felipe Amorim, Timbalada e Ralk

Quando: Sábado (20), 15h

Onde: Arena Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87, Pina

Ingressos R$ 410 no site Ticket Simples

Informações: @blocodoalpha

BLOCO NUM PARE NÃO

Crédito: Horus Digital/Divulgação

Com Geraldinho Lins

Quando: Sábado (20), 16h

Onde: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, São José

Ingressos R$ 270 no Sympla

Informações: (87) 99920-1505

BLOCO DOS SUJOS

Com Orquestra de Frevo do Babá

Quando: Sábado (20), a partir das 15h

Onde: Toca Quintal - Av. Sigismundo Gonçalves, 212, Olinda

Ingressos gratuitos via Sympla

Informações: @blocodossujos

BLOCO LALAU DA MÍDIA

Com Talita Gomes e Banda Inove, entre outras atrações

Quando: Sábado (20), 18h

Onde: Praça da Convenção - Av. Beberibe

Ingressos R$ 40 no local do evento

Informações: @blocolalaudamidiaoficial

CEROULA

Crédito: Divulgação

Com Diogo Nogueira e Xande de Pilares

Quando: Domingo (21), 14h

Onde: Colégio São Bento de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no site Brasil Ticket

Informações: @ceroula_oficial

JOHN TRAVOLTA

Com Orquestra do Maestro Oséas e Nova Swing, entre outras atrações

Quando: Domingo (21), 11h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 100 no Sympla

Informações: @t.c.m.johntravolta

PRÉVIAS CASA ESTAÇÃO DA LUZ

Alice Caymmi é uma das convidadas da prévia na Estação da Luz | Crédito: Reprodução/Instagram

Com Spok, Alice Caymmi e Larissas Lisboa, entre outra atrações

Quando: Domingo (21), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

ESQUENTA DE CARNAVAL

Com Carla Rio e André Rio, entre outras atrações

Quando: Domingo (21), 13h

Onde: Boteco Vamo que Vamo - Estrada do Bongi, 1067, Bongi

Ingressos R$ 120 no local

Informações: (81) 99763-9523

TEATRO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

E Se Ane Frank...

Quando: Sexta-feira (19), 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br



Crédito: Adriano Dória

Musical "Ney Matogrosso - Homem com H"

Quando: Sexta-feira (19), 21h e Sábado (20), às 16h e 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 no site Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Crédito: Adriano Dória

Musical "Sílvio Santos Vem Aí"

Quando: Domingo (21), às 15h30 e 20h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 no site Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

O Dia em Que A Morte Sambou

Quando: Sábado (20), 18h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br



Minecraft

Quando: Domingo (21), 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no site Blheteria Digital

Informações: (81) 2129-5961

