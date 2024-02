A- A+

AGENDA CULTURAL Forró e Cultura Popular são destaques do fim de semana; confira a programação Com Petrúcio Amorim no comando do forrobodó e Maciel Salu celebrando 50 anos, fim de semana promete agito para todos os gostos

O primeiro final de semana de março dá start na maratona de shows e afins que vão bombar em espaços de Recife e arredores no decorrer de todo o mês.

Por exemplo, já tem forrozinho 'comendo no centro', porque além do Frevo, arrasta-pé por aqui também é tradição e junho chega já.



Música brasileira de excelência, com MPB4 e repertório de Milton Nascimento? Tem também. E a festa para celebrar Maciel Salú lá na Várzea? É Cultura Popular pura!

Aí tem cinema para quem é de cinema, teatro para adultos e pequenos e um mói de exposições arretadas para passear por história e arte.

Bora simbora, né?

CINEMA

"Duna - Parte 2"

Sinopse: Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

"O Reino Gelado – A Magia Continua"

Sinopse: Ao desejar criar um novo mundo no qual o vento polar esfrie as almas humanas, a Rainha da Neve cobre o planeta com gelo e ordena a destruição de todas as artes. De acordo com as previsões de um espelho mágico, a última ameaça aos seus planos está no mestre vidreiro Vegard, cujos espelhos refletem não apenas a aparência, mas também as almas das pessoas.

"Eu, Capitão"

Sinopse: O filme segue a travessia de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dacar e partem para a Europa.

SHOWS E EVENTOS



Baile do Forrobodó

Com Mulheres do Forró

Quando: Sexta-feira (1ª), 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos R$ 40 no Sympla

Informações: @emporiobarrozo



Terra do Forró Convida Petrúcio Amorim

Com Isadora Melo e Larissa Lisboa, entre outras atrações

Quando: Sexta (1º), 21h30

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Happy Hour na Praça

Com Catarina Rosa - Voz e Violão

Quando: Sexta-feira (1º), 17h30

Onde: Plaza Shopping (Praça de Alimentação, Piso L5)

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Choro Elétrico

Com Bozó Sete Cordas e Beto do Bandolim, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (1º), 20h30

Onde: Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Ingressos (couvert) a partir de 25 no WhatsApp (81) 9 9817-1464

Informações: @pocodasartes

Lançamento da Trilogia "Meu Seriado Britânico", de Tatiana Barroso

Quando: Sábado (2), 15h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

MPB4 Canta Milton

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 90 no site Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Renato Bandeira Quarteto

Quando: Sábado (2), 20h

Onde: Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Ingressos (couvert) a partir de 25 no WhatsApp (81) 9 9817-1464

Informações: @pocodasartes

Paredaum Megaritz, com DJ Lulu e Luísa Nascim, entre outras atrações

Quando: Sábado (2),

Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @casabacurau

Forró de Candeeiro

Com Cezzinha

Quando: Sábado (2), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 80 (visitação, show, open bar/open food), no Sympla

Informações: (81) 9 9252-222

Com Banda Anabela e Ronin Tardin, entre outras atrações

Quando: Sábado (2), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos R$ 60 no Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Tardezinha do Samba, com Gidália Santana

Quando: Sábado (2), 16h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

Entrada R$ 15

Informações: (81) 9 9356-5974

DJ Camarones e Matucana

Quando: Sábado (2),

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78 Graças

Acesso gratuito

Informações: @pegaliamba

Festa de 50 anos de Maciel Salú

Quando: Sábado (2), 20h

Onde: Praça do Rosário Várzea (Rua Francisco Lacerda)

Acesso gratuito

Informações: @macielsalu

Adeus Carna

Com MC Reino, Math Gomes e Robby, entre outras atrações

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: 113 Club - Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena

Ingressos R$ 60 no Sympla

Informaçxões: @113.club

Shows das bandas Sonika e Matucana

Com participação de Fred 04 e Leó D

Quando: Domingo (3), 17h

Onde: Beerdock - Rua Maria Carolina, 273, Boa Viagem

Acesso gratuito via Sympla

Informações @beerdock_recife

Arrastão do Frevo

Com Cia Abre Alas e Orquestra 100% Mulher

Quando: Domingo (3), 15h30 (concentração)

Onde: Paço do Frevo

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



TEATRO

Rosa dos Ventres - Festival de Teatro (4ª edição)

"Mulher, Corpo, Território em homenagem a Julieta Inês Hernández Martinez (Palhaça Jujuba)

Quando: de 1º a 22 de março

Onde: Teatro Apolo Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @festivalrosadosventres

Espetáculo "O Irôko, a Pedra e o Sol"

Quando: Sexta (1º) e Sábado 2 e 9 de março, às 19h; Domingo 3 e 10 de março, 17h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @oposteoficial



Simba, O Rei da Floresta

Quando: Sábado (2), 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-9822 // @teatroluizmendonca

Os 3 Super Porquinhos

Quando: Domingo (3), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: @robertocostaproducoes // (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)

EXPOSIÇÃO

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca



"A Pintura, A Fotografia e o Momento Eterno"

De Francisco Baccaro, Helder Ferrer e Isabela Stampanoni

Quando: até 29 de março

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h à 19h e aos sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500

"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h

"Evoé! É carnaval em Pernambuco!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @museudoestadope



"100 Anos de Corbiniano Lins - a festa!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: RioMar Recife, Praça de Eventos 2 / Piso L1 | Avenida República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Acesso gratuito

