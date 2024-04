A- A+

AGENDA CULTURAL Maiara e Maraísa em Olinda e Frevo no Bairro do Recife: agenda do 'findi' tem de tudo um bocado Shows, espetáculos teatrais, estreias de cinema e exposições integram o rol de opções no roteiro do fim de semana

Do sertanejo de Maiara e Maraísa ao Rolê Cinemas de Rua do Recife, passando ainda pelo Frevo virado no mói no Bairro do Recife e o Palhaço Chocolate no Teatro Boa Vista.

'Vamos combinar' que fim de semana no Recife é para os fortes, quano o assunto é entretenimento.

A agenda cultural do 'findi' tá desse jeitinho, diversa, para gostos, bolsos e idades também diversas.



Ficar em casa nem é opção, e com essa mãozinha que a gente dá por aqui com esse roteiraço, vai dar trabalho escolher o que fazer, para onde ir e com quem vai rolar a baladinha deste primeiro final de semana de abril.

Bora?

CINEMA

"Uma Família Feliz"

Sinopse: Acusada pela sociedade como a principal suspeita de uma série de estranhos acontecimentos, Eva precisa provar a sua inocência e para isso começa uma investigação espinhosa.

"Domingo à Noite"

Sinopse: Margot tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada há mais de 50 anos com Antônio, um escritor premiado e com Alzheimer avançado. Enquanto luta para manter a independência e cuidar do marido sozinha, ela enfrenta grandes dificuldades internas para finalizar seu último filme.

"Tudo ou Nada"

Sinopse: Sylvie mora em Brest com seus dois filhos, Sofiane e Jean-Jacques. Os três formam uma família muito unida. Um dia, enquanto Sylvie está no trabalho, Sofiane se machuca. Após uma denúncia, Sofiane é internada em uma casa.

SHOWS E EVENTOS

Quinteto Violado Forró

Com Geraldinho Lins e Petrúcio Amorim como convidados

Quando: Sexta-feira (5), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9671-2790

Show de lançcamento da turnê "Quero Te Ver Pra Sempre"

De Caike Souza

Quando: Sexta-feira (5)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 60 no site Eleven Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

Banda da Esquina nº 2

Quando: Sexta-feira (5), 20h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 476, Campo Grande

Acesso R$ 25 com reservas via WhatsApp: (81) 9 9356-5974

Informações: @espaco_to_em_casa

Happy Hour na Praça

Com Bela Schneider

Quando: Sexta-feira (5), a partir das 18h

Onde: Praça de Alimentação Shopping Plaza (Piso L5) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Maiara e Maraísa In Concert

Quando: Sábado (6), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Lançamento do livro "Você Conhece Alguém Que Mora no Céu"?

De Paloma Freitas

Quando: Sábado (6), 16h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito com inscrição via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Rock and Ribs Festival - 4ª edição

Quando: Sábado (7), a partir das 17h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: @rockandribsfestival

Rolê Cinemas de Rua do Recife

Quando: Sábado (6), das 8h30 às 11h30

Onde: Restaurante Leite (Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio) ao Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos R$ 40 e R$ 70 (casadinha) via WhatsApp (81) 99649-8843

Orquestra Arruando

Quando: Sábado (6), 16h

Onde: Restaurante Sabor de Pernambuco - Rua da Guia, Bairro do Recife

Mesa para quatro pessoas R$ 80 via WhatsApp (81) 9 9733-0603

Feijoada do Rei

Com Beto Barbosa e Labaredas, entre outras atrações

Quando: Sábado (6), a partir do meio-dia

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9649-2776

Roda de Choro, com a Escola Pernambucana de Choro

Quando: Sábado (6), 11h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Bairro do Recife

Acesso com ingresso do museu - R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @pacodofrevo

Baile do DJ Fão

Com Poze e Meno T, entre outras atrações

Quando: Sábado (6), 22h

Onde: NB Society - Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @nbsociety



Show de Esdras David

Quando: Sábado (6), 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3059-2000

Rock ao Piano - Pink Floid

Com Bruno Hrabovsky

Quando: Sábado (6), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 25 via site Guichê Web

Dominguei - O Seu Bailinho

Com shows de Dany Myler e Juliano Joie, entre outras atrações

Quando: Domingo (7), a partir das 16h

Onde: Casa de Bambas Brasilidades - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos R$ 20 via Sympla

Informações: @casadebambasbrasilidades

"Abril pro Brega"

Com Chama do Brega, Luan Coista e Labaredas, entre outras atrações

Quando: Domingo (7), 12h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingresso R$ 30

Informações (81) 3223-2390

Arrastão do Frevo, com o Clube Carnavalesco Cruzeiro do Sul

Quando: Domingo (7), 15h30

Onde: Paço do Frevo (concentração) e desfile pelas ruas do Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

TEATRO

"A Iluminada"

Com Heloísa Perissé

Quando: Sábado (6), 20h e Domingo (7), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437

"Congresso do Kaos - Fragmentos Solos"

Quando: Sábado (6), 20h

Onde: Teatro Apolo-Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"Chapeuzinho Vermelho em 'Uma Aventura na Floresta'"

Quando: Sábado (6), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821



"O Casamento de Dona Baratinha"

Quando: Sábado (6), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Enquanto Godot Não Vem"

Quando: Domingo (7), 16h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057



"A Megera Domada"

Quando: Sábado (6), 17h30 e Domingo (7), 16h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"O Circo Mágico do Palhaço Chocolate"

Quando: Domingo (7), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961



Os Super Porquinhos

Quando: Domingo (7), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821



"Espetáculo de Variedades Palhacescas"

Quando: Domingo (7), 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos gratuitos via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

EXPOSIÇÕES

Claudionor Germano - 90 Carnavais

Quando: até 21 de abril

Onde: Sala de Exposição do Centro Apolo Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação: segundas, das 10h às 17h e de terça a domingo, das 10h às 18h

Informações: (81) 3355-3321 // (81) 9 9112-2622

À Sombra da Luz

Do Coletivo Fotógrafas em Pernambuco

Quando: até 20 de abril

Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h e sábados e domingos, das 10h às 16h



