AGENDA CULTURAL Forrozinho das antigas ou sambinha no Bairro do Recife? Agenda do 'finde' tá tininda, visse? Além de atrações musicais, o fim de semana traz estreias no cinema, espetáculos teatrais e uma diversidade de exposições; confira

Um forrozinho das antigas aqui, 'a la' Limão com Mel e Mastruz com Leite e um sambinha acolá, com Suel e convidados - eis que o 'findi' recifense bota pra ferver - como sempre.

Já lá 'pelas Olindas' a vibe MPB com Zé Manoel, é também opção. Se tem teatro para os pequenos? Tem sim! Para os 'cults' maiores de idade? Tem também - que o diga "As Aves da Noite", de Hilda Hilst, apresentado neste fim de semana no Apolo-Hermilo.

Agora, se o lance é curtir exposição, seja do Mundo Jurássico no Shopping Tacaruna ou dos "Novos Olhares para Monalisa", na Caixa Cultural Recife, o roteiro cultural está tinindo também, além de mais um monte de coisas para fazer, sem distinção de gosto, bolso e idade.

Bora, né?

CINEMA

"Ghostbusters: Apocalipse de Gelo"

Sinopse: A família Spengler regressa ao local onde tudo começou – o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque – para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

"Evidências do Amor"

Sinopse: Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

"A Paixão Segundo G.H."

Sinopse: Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Diante do inseto, G.H. vive sua via-crúcis existencial.

SHOWS E EVENTOS

Projeto Seis e Meia

Com Golden Boys, Evinha e Trio Esperança e abertura de Vinicius Barros

Quando: Sexta-feira (12), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437

Sexta Dançante com show de Bruno Maya

Quando: Sexta-feira (12),

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 3223-2390

Festival Playlist

Com as bandas Limão com Mel, Mastruz com Leite e Magníficos, entre outras

Quando: Sexta-feira (12) e Sábado (13),

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos Frontstage R$ 60 (para a sexta-feira) na bilheteria do Classic Hall e no site Eventix

Informações: @festivalplaylistlimao

Forró Escaletado

Com participação de Lula Queiroga e Isadora Melo

Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @forro.escaletado

Grupo Makamo

Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Couvert R$ 25 (sala) e R$ 20 (jardim)

Reservas via WhatsApp (81) 9 9817-1464

Informações: @pocodasartess

Tardes Olindenses recebe Zé Manoel

Quando: Sábado (13), 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Salvador Sobral convida Martins

Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife



Mamelungos

Quando: Domingo (14), 17h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Por do Suel - Gravação de DVD

Com participações de Priscila Senna e Tony Garrido, entre outros

Quando: Domingo (14), 15h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações: @pordosuel

TEATRO

"A Mulher Monstro"

Quando: Sexta (12) e Sábado (13), 19h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057

"As Aves da Noite", de Hilda Hilst

Quando: Sexta (12) e Sábado (13), 19h

Onde: Teatro Apolo-Hermilo - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"Amantes do Teatro - A Comédia"

Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 3355-3323



"A Bela Adormecida"

Quando: Sábado (13) e Domingo (14), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

"O Reino Congelado", inspirado em Frozen

Quando: Sábado (13), 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Roblox

Quando: Domingo (14), 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

As Aventuras de Sonic

Quando: Domingo (14), 16h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Shrek - O Musical

Quando: Domingo (14),

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



"O Circo Mágico do Palhaço Chocolate"

Quando: Domingo (14), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

Informações: (81) 3425-1915

"Várias Mãos, uma Cultura: retratos da arte popular pernambucana"

Quando: até 30 de abril

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Capauceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 3464-6464

Exposição Mundo Jurássico

Quando: até 1º de maio

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br

Hiper-Realismo no Brasil - Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h e aos domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Informações: (81) 3425-1925





