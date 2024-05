A- A+

AGENDA CULTURAL Rock Rec Festival com Paralamas e Nação Zumbi entre as atrações é destaque do roteiro do 'findi' Fim de semana traz aniversário das Sambadeiras, baile em homenagem às mães e espetáculos teatrais, entre outras opções

O 'findi' vai ser de "rock, bebê", com maratona musical que desembarca no Rock Rec Festival e sonoridades que passam por Paralamas, Nando Reis e Nação Zumbi, entre outras atrações, neste sábado (4) na Área Externa do Centro de Convenções.



Além do festival, um dos destaques do roteiro, tem também celebração com as Sambadeiras, no domingo (5), em Olinda.



Por lá, a bateria potente das meninas que formam o grupo comemora 16 anos de batucada ao lado de DJ Babilônia e da Orquestra de Bolso.



Para além de shows, tem estreias de cinema e espetáculos nos teatros da cidade.



Vale destacar o musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho", no Teatro do Parque, neste sábado (4) e domingo (5). No palco, um passeio por vida e obra de um dos nomes de peso da Música Popular Brasileira.

E para quem for de exposição, a "Amada Família", da fotógrafa francesa Juliette Malveau Amado, segue em cartaz na Casa Estação da Luz, em Olinda. O espaço também abriga a mostra "Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina".

Apenas bora, né?

CINEMA

"O Dublê"

SINOPSE: Ele é um dublê e, como todos na comunidade de dublês, faz as cenas mais arriscadas de explosão, tiroteio, incêndios, perseguição e acidentes de carro, quedas das mais altas janelas, tudo para nos divertir. Mas depois de um grave acidente esse herói anônimo das produções de cinema precisa descobrir o paradeiro de um astro de cinema desaparecido, desmascarar uma conspiração e tentar reconquistar o amor de sua vida enquanto ainda faz seu trabalho diário. Com Ryan Gosling.

"Love Lies Bleeding - O Amor Sangra"

SINOPSE: Com Kristen Stewart. Uma eletrizante história de amor entre a tímida Lou, gerente de academia, e Jackie, uma ambiciosa fisiculturista. Até que um ato de fúria impensado as colocará em uma rota fulminante de sangue e vingança.

"Garfield - Fora de Casa"

SINOPSE: Garfield, o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas.

SHOWS E EVENTOS

Lançamento do livro de poesias "Eu, Vanessa Bandeira", de Vanessa Bandeira

Quando: Sexta-feira (3), 17h30

Onde: Livraria Jaqueira - R. Me. de Deus, 110, Recife Antigo

Acesso gratuito

Informações: @livraria.jaqueira



Dia das Mães – Show com Adilson Ramos

Quando: Sexta-feira (03), 18h30

Onde: Shopping Tacaruna (praça de eventos) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna



V Recife Carinhoso

Com Dalva Torres & O Pingo de Ouro

Quando: Sexta-feira (3), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 99846-6468 (WhatsApp)



Armando Fuentes canta Los Romances de Luís Miguel

Quando: Sexta-feira (3), 21h

Onde: Bar O Pianista (1º andar) - Avenida Marquês de Olinda, 174

Ingressos R$ 50 no Pix 81998436978

Informações: (81) 99843-6978 / (81) 997507373

Rock Rec Festival

Com Nando Reis, Paralamas e Nação Zumbi, entre outros

Quando: Sábado (4), a partir das 17h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 no site Meep e lojas físicos da Ingresso Prime nos shoppings

Informações: @rockrecfestival

Lançamento do livro "Amar Elos Vermelhos", de Márcia Basto

Quando: Sábado (4), 15h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Show de Bongar

Quando: Sábado (4), 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @oposteoficial

V Recife Carinhoso

Com Betto do Bandolim, Bozó 7Cordas, Walmir Chagas, Conjunto Sapucaia, entre outros

Quando: Sábado (4), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 9 9846-6468 (WhatsApp)

Transmissão do show de Madonna no Rio

Quando: Sábado (4), a partir das 18h

Onde: Casa de Bamba Brasilidades - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingresso colaborativo R$ 20 no Sympla

Informações: @casadebambabrasilidades

In The Dark

Quando: Sábado (4), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640 // (81) 9 9201-3807 (WhatsApp) // @clubmetropole

Arraiá do México Peru

Com Forró Escaletado, Banda Sedutora e DJ Mau Lopes

Quando: Sábado (4), a partir das 16h30

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casbah_olinda

Cacuraclubber

Com Allana Marques, Thikos, Fabi Moraes e performance de Edson Vogue e transmissão do show de Madonna no Rio

Quando: Sábado (4), a partir das 19h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @fregerecife

Forró da Pitomba

Quando: Sábado (4), 19h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @turmadapitombeira

Forró do Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (4), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingresso R$ 80 no Sympla

Informações: (81) 9 9252-422

Deu Samba na ZN

Quando: Sábado (4), 17h

Onde: NB Society - Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9754-4607

Sambadeiras - Aniversário de 16 anos

Com Orquestra de Bolso e DJ Babilônia

Quando: Domingo (5), 15h

Onde: Centro Luiz Freire - Rua 27 de Janeiro, 181, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: @sambadeiras

Piquenique com as Princesas

Quando: Sábado (4), a partir das 14h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 2122-2211

Daniel Lemos e Douglas Malharo - "BahUai Tour"

Quando: Domingo (5), 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Arrastão do Frevo, com o Bloco Minhocão

Quando: Domingo (5), 15h30

Onde: Concentração em frente ao Paço do Frevo (Praça do Arsenal), Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Baile Dançante em homenagem ao Dia das Mães

Com Orquestra Super Oara e Banda Conexão, entre outras atrações

Quando: Domingo (5), 14h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingresso R$ 30

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"Narrativas Encontradas em uma Garrafa Pet na Beira da Maré"

Quando: Sexta-feira (3), 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @oposteoficial

"O Admirável Sertão de Zé Ramalho" - Musical

Quando: Sábado (4), 20h e Doningo (5), 19h

Onde: Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"Os 3 Super Porquinhos"

Quando: Sábado (4), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)

"Chapeuzinho Vermelho: uma aventura na floresta"

Quando: Domingo (5), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

"Encanto - A Família Madrigal"

Quando: Domingo (5), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @humantocheproducoes // (81) 9 9803-2724 (WhatsApp)

EXPOSIÇÕES

"Amada Família"

Da fotógrafa francesa Juliette Malveau Amado

Quando: até 7 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

"Retrato Oco"

De PV Ferraz e curadoria de Iezu Kaeru

Quando: até 26 de maio

Onde: Torre Malakoff - Praça Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

Informações: (81) 3425-1915

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Informações: (81) 3425-1925

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

