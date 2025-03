A- A+

AGENDA CULTURAL Ainda tem Carnaval no Recife e em Olinda? Roteiro segue em clima de folia e também com outras opções Fim de semana pós-Carnaval traz, ainda, estreias do cinema

E esses dias ingratos que seguem no pós-Carnaval no Recife e em Olinda? Como fica, afinal, o fim de semana depois de uma maratona intensa de shows e tantos coloridos por aí afora?

Ora, pois! Os 'findis' seguem com opções, como sempre, para quem ainda tiver fôlego e topar curtir baladinhas e afins.

Com destaque para mais um tiquinho de folia lá no Mercado da Torre, neste sábado (8), com D'Breck entre as atrações e para o tradicional Arrastão do Frevo, em frente ao Paço do Frevo, no Bairro do Recife, domingo (9).

Mas quem quiser calmaria pode se chegar nos cinemas para as estreias da semana e tem também diversão para os pequenos no Santa Isabel com o espetáculo "Moana, A Princesa dos Mares", no domingo (9).

Bora?

SHOWS E EVENTOS

CARNAVAL



Bloloco

Quando: Sábado (8),

Onde: Casa PE no Carnaval - Rua de São Bento, 200, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 280 (Open Bar) via Sympla

Informações: @casapenocarnaval

Mercado Folia - A Ressaca

Com D'Breck e Novos Boêmios, entre outras atrações

Quando: Sábado (8), a partir das 14h

Onde: Mercado da Torre - Rua José Bonifácio, 747, Torre

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações/Reservas: (81) 9 8727-8893



Arrastão do Frevo

Com Orquestra Só Mulheres e Maracatu Baque Mulher, entre outras atrações

Quando: Sábado (8), às 15h

Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Let's Go Indies

Quando: Sábado (8), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @estelita.recife

O Casal Show

Por Amanda Marques e Danilo Mesquita

Quando: Sábado (8), às 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - PE 060, 3200, Garapu, Cabo

Acesso gratuito

Informações: (81) 3059-2000

AGITA

Com Pop, Brasilidades e Tribal

Quando: Sábado (8), a partir das 221h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

VII Festival Grande Encontro Reggae Roots PE

Com Marcelo Santana Gildo Brasáfrica, Afonjah e Ednaldo Lima, entre outras atrações

Quando: Sábado (8), às 19h e Domingo (9), às 12h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações:



TEATRO

"Moana, A Princesa dos Mares

Quando: Domingo (9), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES



"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: em cartaz até 23 de março

Onde: RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site FeverUp

Informações: @autodearianoimersivo



Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

CINEMA



"Mickey 17"

SINOPSE: Robert Pattinson interpreta Mickey, que faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Direção: Bong Joon-ho

"O Macaco"

SINOPSE: Quando os irmãos gêmeos Bill e Hal encontram o velho macaco de brinquedo de seu pai no sótão, uma sequência de mortes horríveis se inicia. Decididos a se livrar da ameaça, os irmãos jogam o brinquedo fora e tentam seguir com suas vidas, afastando-se cada vez mais com o passar dos anos. Direção: Oz Perkins

"É Tempo De Amar"

SINOPSE: 1947. Nas praias da Normandia, Madeleine, uma mãe e garçonete, conhece François, um estudante rico. A relação dos dois foi muito intensa desde o primeiro momento, como se fosse destino. Mas à medida que os seus caminhos se entrelaçam, torna-se evidente que François está tentando fugir ao envolver o destino de Madeleine com o seu. Direção: Katell Quillévéré

