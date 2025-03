A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Musical "Capiba Pelas Ruas Eu Vou" é destaque no roteiro Estreias do cinema e baladinhas diversas também integram agenda cultural do fim de semana; confira

Com o musical "Capiba Pelas Ruas Eu Vou" nesta sexta (14) e sábado (15) no Teatro RioMar entre os destaques da programação, a agenda do fim de semana chega diversa e com opções para todos os gostos e idades.



Os pequenos podem curtir, por exemplo, no Teatro Boa Vista, no sábado, a Ópera Infanti-Juvenil "A Fantástica Fábrica de Brinquedos".



Já os grandes têm entre as opções o "Encontro de Brotos", no Manhattan Café Theatro. Por lá passam as bandas The Rossi e Anos Dourados.



Além de shows e outras baladinhas, o 'findi' também chega com as estreias do cinema, forrobodó, stand-up comedy e exposições. Bora?

SHOWS E EVENTOS

Projeto Seis e Meia - Temporada 2025

Show de Thiago Arancam

Quando: Sexta-feira (14), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial // (81) 9 9488-6833

Aniversário de PC Silva

Quando: Sexta-feira (14), às 21h

Onde: Terra Polocultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Samba pra Cima: O Retorno dos Jedis

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 19h30

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Kparty Night

Com DJ's tocando do Kpop ao clássicos dos Doramas

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 285, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Feira de Troca de Livros e Tributo a Elvis Presley

Quando: Sábado (15), a partir das 10h

Onde: Shopping etc - av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial // (81) 3423-8212

Los Sebosos Postizos

"A Tábua de Esmeralda"

Quando: Sábado (15), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos esgotados

Informações: @teatrodoparqueoficial // (81) 9 9488-6833

Encontro de Brotos

Com The Rossi e Banda Anos Dourados

Quando: Sábado (15), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos R$ 80

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

4ª edição do Baile do Forrobodó

Com Sarah Leandro e Liv Moraes

Quando: Sábado (15), às 19h

Onde: Clube dos Oficiais da PM/CBM PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @clubedosoficiais // (81) 3423-5792

Bloco da Maior Roda de Samba do Recife

Homenagem à Escola de Samba Mangueira

Com Beleza Pura, João do Morro e Boa Ousadia, entre outras atrações

Quando: Sábado (15), às 18h

Onde: Me Confessando - Av. Centenário Alberto Santos Dumont, 315, Jordão

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @rodadesamba.recife

GLOW

Com Karina Karão e performances de Ruby Nox e Poseidon

Quando: Sábado (15), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

ST Patrick's Days

Com Papaninfa e Parachutes

Quando: Sábado (15), a partir das 21h

Onde: Downtown PUB ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

TEATRO

Wêlson Nunes - Stand Up Comedy

Quando: Sexta-feira (14), às 22h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3302-3914



Musical "Capiba Pelas Ruas Eu Vou"

Quando: Sexta-feira (14) e Sábado (15), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no site Uhuu

Informações: @musicalcapiba

Ópera Infanto-Juvenil "A Fantástica Fábrica de Brinquedos"

Quando: Sábado (15), às 15h e às 18h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no site Guichê Web

Informações: @aorinfantojuvenil

"Deusa da Minha Rua"

Da Companhia Roseanne Vieira e Luana Lucena

Quando: Sábado (15), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel // (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES

"O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso"

Quando: até 23 de março

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 35 na plataforma Fever Up

Informações: @riomar_recife // @luzzco // @autodearianoimersivo



Visitação: Segunda a sábado, das 9h às 22h; Domingos e feriados, das 12h às 21h

"Pancetti: O Mar Quando Quebra na Praia..."

Quando: até domingo (16)

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, Várzea

A partir de R$ 25

Informações: (81) 2121-0365 // (81) 2121-0352



Visitação: Terça a domingo, das 13h ãs 17h

CINEMA



"Mickey 17"

SINOPSE: Robert Pattinson interpreta Mickey, que faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Direção: Bong Joon-ho

"O Macaco"

SINOPSE: Quando os irmãos gêmeos Bill e Hal encontram o velho macaco de brinquedo de seu pai no sótão, uma sequência de mortes horríveis se inicia. Decididos a se livrar da ameaça, os irmãos jogam o brinquedo fora e tentam seguir com suas vidas, afastando-se cada vez mais com o passar dos anos. Direção: Oz Perkins

"É Tempo de Amar"

SINOPSE: 1947. Nas praias da Normandia, Madeleine, uma mãe e garçonete, conhece François, um estudante rico. A relação dos dois foi muito intensa desde o primeiro momento, como se fosse destino. Mas à medida que os seus caminhos se entrelaçam, torna-se evidente que François está tentando fugir ao envolver o destino de Madeleine com o seu. Direção: Katell Quillévéré

Veja também