A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Bairro do Recife vai de Letrux a saudosismo do samba Baladas, teatro, cinema e exposição também são opções para o 'findi'; confira agenda

De Letrux no Bairro do Recife ao saudosismo do samba do Pagunça... É, o 'findi' chega chegando mais uma vez, sem dar brecha para baladeiro ficar em casa.



Tem também teatro para pequenos e grandes e exposições em cartaz, algumas com abertura para visitação neste fim de semana.



Ah, cineminha, estreias e tal? Claro que vai rolar! Sendo assim, apenas bora?

SHOWS E EVENTOS

Letrux e Thiago Vivas

Quando: Sexta-feira (21), às 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @fregerecife

Bregão

Com show das Amigas

Quando: Sexta-feira (21), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Downtown Noites

Tribute Night - Los Hermanos (por Esquadros) e Legião Urbana (por Legião Urbana Cover Recife)

Quando: Sexta-feira (21), a partir das 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855

Uma Noite de Jazz

Com Purplejazz

Quando: Sexta-feira (21), a partir das 21h

Onde: Entre Vinhos Store - Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @entre_vinhos_

Lançamento do livro "Do Altar para o Palco", de Silvério Pessoa

Quando: Sexta-feira (21), às 14h

Onde: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) // Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @unicap.oficial

Show das Suraras do Tapajós

"Kirĩbasawa Yúri Yí-itá - A Força que Vem das Águas"

Com participação de Semente de Maracá e DJ Pepe Jordão

Quando: Sábado (22), a partir das 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331

30 Anos Pagunça

Com Netinho de Paula e Tatau Araketu entre as atrações

Quando: Sábado (22), às 16h

Onde: Parador - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: @pagunca

"Ballaança"

Quando: Sábado (22), a partir das 22h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 210 via Sympla

Informações: www.carvalheira.com.br

Samba Boa Nova

Quando: Domingo (23), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

TEATRO

"Bendita Dica"

Da Cia Burlesca (DF)

Quando: Sexta-feira (21), às 19h30

Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade, 240, Boa Vista

Acesso gratuito (ingressos retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início da sessão)

Informações: @ciaburlesca // (81) 9 9208-9573

Dra. Rosângela em "Tratamento de Choque"

Com Índio Behn

Quando: Sexta-feira (21), às 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

"O Santo e a Porca"

Da Escola Cobogó de Artes

Quando: Sexta-feira (21) e Sábado (22), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"Cinderela, A História Que Sua Mãe Não Contou"

Quando: Sábado (22), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

"Que Rolê Foi Esse?", com Flávio Andrade

Quando: Sábado (22), às 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

"Mainha é uma resenha - A Peça!"

Quando: Sábado (22), às 19h

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3462-5340

EXPOSIÇÕES

"Nas Restingas, Onde Sonha O Coração", de Rayana Rayo

Quando: até

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8262-3393



Visitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: a partir desta sexta (21), às 19h, até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h

CINEMA

"Maré Alta"

SINOPSE: Estrelado por Marco Pigossi, o filme acompanha o brasileiro Lourenço depois dele se mudar com o namorado para Provincetown, cidade americana considerada uma meca LGBTQIAP+. Quando é abandonado pelo parceiro, o protagonista continua trabalhando ilegalmente como faxineiro, e com o visto prestes a expirar, o imigrante passa a lidar com diversas incertezas sobre seu lugar no mundo. Direção: Marco Calvani

"Branca De Neve"

SINOPSE: Rachel Zegler e Gal Gadot são as protagonistas do novo live-action de Branca de Neve. Na trama a bela rainha má resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua enteada, Branca de Neve, a mais linda de todas. Direção: Marc Webb

"Milton Bituca Nascimento"

SINOPSE: O documentário acompanha parte da turnê de despedida de Milton Nascimento, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, para entender a complexidade simples de sua obra e da alma brasileira. Direção: Flavia Moraes

Veja também