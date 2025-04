A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem de Paulinho da Viola a Geraldo Azevedo entre as opções Roteiro do fim de semana traz ainda show do Quinteto Violado em Olinda, espetáculos teatrais e exposições; confira

Uma agenda cultural que em um único final de semana tem de Paulinho da Viola a Geraldo Azevedo, passando ainda pelo Quinteto Violado e por um "concerto" com Belo e show de Jorge Vercillo?



Vamos combinar que "só aqui que tem, só aqui que há" e, portanto, se for para sair de casa e não saber para onde ir do tanto de opções, o roteiro do 'findi' chega para confundir todos os gostos e bolsos, inclusive para quem não abre mão de espetáculos teatrais, exposições e estreias no cinema.



E se tem pra onde levar os pequenos? Que tal uma contação de história lá na Oficina Brenannd, na Várzea, Zona Oeste do Recife ou, de repente, apresentação da Família Dindim no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul?



Dito tudo isto, apenas bora?



SHOWS E EVENTOS

Paulinho da Viola - "Quando o Samba Chama"

Quando: Sexta (25), a partir da 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 150 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501



Los Sebozos Postiços - "A Tábua de Esmeralda"

Quando: Sexta-feira (25), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Geraldo Azevedo - 80 Anos

Quando: Sábado (27), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

Belo In Concert 2025 e Jorge Vercillo JV30

Quando: Sábado (26), a partir das 20h

Onde: Geraldão - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 7787, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3497-7455



Quinteto Violado - 50 Anos de Carreira

Quando: Sábado (26), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



Projeto Vila Sonora

Com Silvério Pessoa

Quando: Sábado (26), às 18h

Onde: Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro - Av. Dr. Pierre, 440, Vila da Fábrica, Camaragibe

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @projetovillasonora



Matuê - 333 Tour

Quando: Sábado (26), às 22h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingresos a partir de R$ 120 no site Ingresse

Informações: (81) 3427-7501

Samba do Bonfim - Feijoada para São Jorge

Quando: Sábado (26), a partir das 12h

Onde: No Quintal - Rua Quinze de Novembro, Varadouro, 122, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @sambadobonfim

Eu Ouvi São João

Com Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Tauã Cordel, entre outras atrações

Quando: Sábado (26), às 21h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Monteiro, Recife

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: @capibar_recapibaribe // (81) 9 8421-6618 / (81) 9 8735-5792 (WhatsApp)

Sambinha Chacon

Com Forró Pegado e Rafa Mesquita entre as atrações

Quando: Sábado (26), a partir das 16h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 70 no site OutGo ou PIX (81) 9 9877-4570



Baile Breggae

Com DJ Ícaro Annes

Quando: Sábado (26), às 16h20

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @casacriatura

MaleGAGA

Com Jorja Moura, Orly e Safira 081, entre outros nomes

Quando: Sábado (26), às 23h

Onde: Concha Acíustica UFPE - Cidade Universitária

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @golarrole

Roda de Contação de Histórias

"Histórias do Meu Povo: Segredos da Floresta"

Quando: Sábado (26), a partir das 11h20

Onde: Oficina Franscisco Brennand (Teatro Deborah Brennand) -

Acesso gratuito

Informações: @oficinafranciscobrennand // (81) 2011-5466

Feira Rede Astralize

Com oficina, roda de diálogo e música

Quando: Sábado (26), das 14h às 19h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Acesso gratuito

Informações: @casa.astral

Piquenique Com As Princesas

Quando: Sábado (26), das 14h às 19h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2122-2211

"Domingo Azul", com Chico Chico

Quando: Domingo (27), às 17h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Domingo do Brega

Com Will Nuance, Koka Lee e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (27), às 15h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"O Entusiasta", com Rodrigo Marques

Quando: Sexta (25), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

"Terreiro Encantado" - Festival para as Infâncias (2ª edição)

Quando: Sexta (25), às 15h; Sábado (26) às 15h e às 17h e Domingo (27) às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito (com retirada dos ingressos na bilheteria, uma hora antes do espetáculo)

Informações: @caixaculturalrecife

Família Dindim

Quando: Sábado (26) e Domingo (27), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Pque. Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 19 via Sympla

Informações: @familiadindim

"Os 3 Super Porquinhos"

Quando: Domingo (27), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @robertocostaproducoes // (81) 9 8463-8388

EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÃO

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Abril Cultural no Shopping Recife

"Pernambuco em Cena: Raízes, Cores e Vozes"

Quando: até 11 de maio

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @shoppingrecife



Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h



"Bob Esponja - A Experiência"

Quando: até 18 de maio

Onde: Shopping Recife (Terraço Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3464-6464

Funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 21h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

CINEMA

"Serra Das Almas"

SINOPSE: Em Pernambuco, um roubo de joias reúne um antigo grupo de amigos desajustados, fazendo com que os resultados sejam catastróficos. Direção: Lírio Ferreira

"Looney Tunes - O filme: O Dia Que A Terra Explodiu"

SINOPSE: Gaguinho e Patolino tornam-se heróis inesperados quando suas travessuras na fábrica de chicletes local revelam uma trama secreta de controle mental alienígena. Direção: Peter Browngardt

"O Contador 2"

SINOPSE: Quando um conhecido é assassinado, deixando para trás uma mensagem enigmática, Christian Wolff se sente compelido a resolver o caso. Percebendo que medidas extremas são necessárias, Wolff recruta seu irmão distante e altamente letal, Brax, e os dois descobrem uma conspiração mortal, tornando-se alvos de uma rede de assassinos. Direção: Gavin O'Connor

Veja também