AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Vibe seresta ou um pop-rock dos anos de 1990? Festival Nacional da Seresta e show da banda Capital Inicial são alguns dos destaques do fim de semana, que chega também com teatro, exposições e cinema; confira

Levanta a mão aí quem nunca foi um "seresteiro da noite", que ficava cantarolando vendo o alvorecer. E como bem complementa Odair José, por vezes "molhado com os pingos da chuva".



O Festival Nacional da Seresta, pois, é uma das vibes da agenda do fim de semana, que terá além de Odair José, nomes como Joanna, Biafra e Leonardo Sullivan, nesta quinta (8), sexta (9) e sábado (10) na Praça do Arsenal, Bairro do Recife.



Já para a galera do pop-rock anos 1990, a pedida pode ser o show do Capital Inicial no sábado, no Classic Hall, em Olinda. Ou a celebração dos 21 anos da Academia da Berlinda, no Bairro do Recife.



Quem for de teatro, destaque para a peça "O Homem Mais Inteligente do Mundo", no Teatro Luiz Mendonça, e para Grace Gianoukas, em "Nasci pra ser Dercy", no Santa Isabel.

Já os apreciadores de exposições podem curtir "De Tanto Olhar Vi", mostra de Rinaldo Silva na Arte Plural Galeria.

Bora?

SHOWS E EVENTOS



Festival Nacional da Seresta

Com Walmir Chagas, Leonardo Sullivan, Odair José e Joanna

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @festivalnacionaldaseresta

Roupa Nova

Show de abertura com Alex Cohen

Quando: Sexta-feira (9), às 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 150 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501



24º Baile do Forrobodó

Com Mestre Gennaro e Casoando

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla



Regente Joaquim - 18 Anos

Com Publius, Isadora Melo, Vinicius Farias e Helder Vasconcelos como convidados

Quando: Sexta-feira (9), às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Samba de Dom

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 19h

Onde: Seu Geraldo Boteco - Av. Rodolfo Aureliano, 114, Vila Torres Galvão

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @seugeraldoboteco



Mixtape 2000 | Summer Eletrohits

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Projeto Seis e Meia, com Michael Sullivan

Show de abertura com Café Preto

Quando: Sexta-feira (9), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



Juliano Holanda - "A Verdade Não Existe"

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casadealzira



Elymar Santos

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 260 via Sympla

Informações: (81) 3325-3372



Festival Nacional da Seresta

Noite das Mães com "Elas Cantam Roberto", Marquinhos Moura, Kátia e Biafra

Quando: Sábado (10), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @festivalnacionaldaseresta



Projeto "Imperatriz das Artes"

Com DJ Bahiano, Bonsucesso Samba Clube e Bloco Lírico Cordas e Retalhos, entre outras atrações

Quando: Sábado (10), a partir do meio-dia

Onde: Rua da Imperatriz, Centro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @feiraimperatrizdasartes



Capital Inicial Acústico - 25 Anos

Quando: Sábado (10), às 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Academia da Berlinda - 21 Anos

Com o Conde, DJ Valdir Português e DJ Lala K

Quando: Sábado (10), às 22h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @academia_da_berlinda_oficial_



Tardes Olidenses

Com Caio Prado "Caio Canta Caymmi"

Quando: Sábado (10), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



São João Carvalheira 2025

Com Mari Fernandez, Felipe Amorim, Felipe Farra e Paulinho BH

Quando: Sábado (10), às 17h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 370 via Sympla

Informações: @carvalheira



You Can Dance - Edição Recife

Com hits de Lionel Ritchie, Abba, Queen, Prince, Lulu Santos e Rita Lee, entre outros nomes

Quando: Sábado (10), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Sambiinha Chacon

Com Marvvila, Multiverso do Roginho, Sambarrasta, Helton Lima e Allan Diboa

Quando: Sábado (10), às 17h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Informações: @sambinhachacon // (81) 9 8774-4570



"Afinal Tudo é Brega"

Com Eduardo Rossi e Banda Xero Verde

Quando: Sábado (10), a partir das 17h

Onde: Bar do Rô - Rua São João, 345, Largo do Amparo, Olinda

Informações: @eduardorossishow // @bar.do.ro

TEATRO

RioMar Encontros - Especial Dia das Mães

Peça "A Lista", com Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no APP do RioMar Recife e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife



Projeto Magiluth Recebe

"Fábulas de Nossas Fúrias"

Quando: Sexta-feira (9), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Espetáculo "Pontilhados - Intervenções Humanas em Ambientes Urbanos"

Quando: Sexta (9), Sábado (10) e Domingo (11), às 16h

Onde: Catedral da Sé - Alto da Sé, Olinda

Acesso gratuito (limitado e por ordem de chegada)

Informações: @grupoexperimental



"Àwon Irúgbin" - Ocupação Espaço O Poste

Quando: Sexta-feira (9) e Sábado (10), às 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @oposteoficial



Conexão Brincante

Com a Palhaça Solarina

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Assentamento MST de Jaboatãozinho, em Moreno

Acesso gratuito

Informações: @conexaobrincante

"Nasci pra ser Dercy", com Grace Gianoukas

Quando: Sábado (10), às 20h e Domningo (11), às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

"O Homem Mais Inteligente do Mundo"

Quando: Sábado (10), às 19h e Domingo (11), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagenm, s/n, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

Espetáculo "João O Alfaiate - Um Herói Inusitado"

Quando: Sábado (10), às 15h e às 17h e Domingo (11), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

EXPOSIÇÃO

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Abril Cultural no Shopping Recife

"Pernambuco em Cena: Raízes, Cores e Vozes"

Quando: até 11 de maio

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @shoppingrecife



Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h



"Bob Esponja - A Experiência"

Quando: até 18 de maio

Onde: Shopping Recife (Terraço Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3464-6464 Funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 21h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



“De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

CINEMA



"Karate Kid Lendas"

SINOPSE: Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong (Ben Wang) é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de caratê – mas só suas habilidades não bastam. Direção: Jonathan Entwistle

"Virgínia e Adelaide"

SINOPSE: Virgínia Bicudo, mulher negra, professora universitária e pioneira dos estudos sobre racismo no Brasil, torna-se a primeira paciente de Adelaide Koch, mulher judia, médica e psicanalista, que se muda para São Paulo em fuga da Alemanha nazista. Direção: Yasmin Thayná, Jorge Furtado

"Lispectorante"

SINOPSE: Glória Hartman, uma mulher madura que atravessa uma crise existencial e financeira, volta à sua cidade natal, que passa por um processo de abandono. Através de uma fenda nas ruínas de onde morou a escritora Clarice Lispector, Glória começa a ver cenas fantásticas que vão alterar sua vida. Direção: Renata Pinheiro

"Criaturas da Mente"

SINOPSE: O neurocientista Sidarta Ribeiro explora como os sonhos e outras formas de acesso ao inconsciente podem transformar a experiência humana. Em sua investigação, propõe unir os saberes ancestrais dos povos originários e de origem africana no Brasil ao conhecimento científico, além de uma reavaliação científica das experiências com alucinógenos. Direção: Marcelo Gomes

