AGENDA CULTURAL Shows juninos, festival de brega, volta de "Um Sábado em 30" e mais: veja a agenda cultural Final de semana promete um "esquenta" do São João, com shows em Caruaru e também na Região Metropolitana do Recife

O clima junino já está no ar. Se há alguma dúvida sobre isso, basta dar uma olhada na agenda cultural deste final de semana. Seja na Capital ou no Interior, o que não falta é forró para já ir esquentando corpo e mente para o São João.

Lá pelas bandas de Caruaru, o público vai conferir shows de nomes como Elba Ramalho, Wesley Safadão e Dorgival Dantas. Já no Recife e adjacências, Flávio José, Josildo Sá e Geraldinho Lins têm shows programados em diferentes eventos.

Mas como nem tudo é São João, não vamos deixar de falar de Ricky Vallen no “Projeto Seis & Meia” ou do grupo Boca Livre cantando no Teatro RioMar. No festival Bora Namorar 2025, Priscila Senna, Pablo e outros nomes animam com brega, arrocha e muita música romântica.



Se a vontade é assistir a uma peça teatral, vale saber que o clássico pernambucano "Um Sábado em 30" está de volta, em nova montagem. Vamos nessa?

SHOWS E EVENTOS

Projeto Seis & Meia

Com Ricky Vallen e Ganga Barreto

Quando: Sexta (6), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 65, no Sympla

Informações: @projetoseisemeiarecife

"Arraiá das Riquezas"

Com Tacy Pontes (Ex-vocalista do Mel com Terra), Xande Estilizado, Guilherme e Banda Forró Ketu, Jéssica Emanuelle, Brizola Neto e Forró Matuto do Bom, Tonynho do Acordeon, Damião Mota, Forró Sem Fronteiras e Tarcio Rocha

Quando: Sexta (6), às 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande - Recife-PE

Ingressos: R$ 35 (individual) R$ 60 (casadinha), à venda na bilheteria do clube

Informações: (81) 3223-2390 ou (81) 98183-7676



São João de Caruaru

Com Elba Ramalho, Pablo, Manin Vaqueiro e Léo Foguete

Quando: Sexta (6), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

"Bora Namorar 2025"

Com Priscila Senna, Pablo, Tayara Andrezza e Andrielly Souza

Quando: Sexta (6), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 75, no Acesso Ticket

Informações: @classichallpe

Boca Livre - show “Rasgamundo”

Quando: Sexta (6), às 21h

Onde: Teatro RioMar/RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 90, à venda no Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Mercado Capitão

Quando: Sábado (7), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @mercadocapitao124

Roda de Choro

Com a Escola Pernambucana de Choro

Quando: Sábado (7), das 11h às 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), no local

Informações: @pacodofrevo



“Observatório do Frevo” – visita conversada pela exposição “Frevo Vivo”

Com Luiz Vinícius Maciel, Rebeca Gondim e Rafael Marques

Quando: Sábado (7), às 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito, mediante inscrição no formulário

Informações: @pacodofrevo

"Forró de Seu Zezu"

Com Dorgival Dantas, Mel com Terra, Geraldinho Lins e Quenga de Coco

Quando: Sábado (7), a partir das 16h

Onde: Fazeventus - Estr. de Aldeia, Km 7, 5874, Aldeia dos Camarás - Camaragibe-PE

Ingressos a partir de R$ 340, à venda no Brasil Ticket

Informações: @forrodeseuzezu



"Samba da Gê"

Com Gerlane Lops

Quando: Sábado (7), a partir das 16h

Onde: Entrevinhos - Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Informações: @entrevinhos



São João da Odara Ôdesce

Com Allana Marques, Lala K, Capital do Sol, Fim de Feira e Regente Joaquim

Quando: Sábado (7), a partir das 17h

Onde: Cais do Sertão - Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 70, no Sympla

Informações: @odara.odesce

Tiquequê - show "Bailamos"

Quando: Sábado (7), às 17h

Onde: Teatro RioMar/RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 20, no Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

"Alma de São João"

Com Nena Queiroga e Josildo Sá

Quando: Sábado (7), a partir das 19h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, nº 106, Carmo - Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla

Informações: @almaartecafe

São João de Caruaru

Com Douglas Leon, Juliana e Bonde do Forró, Wesley Safadão e Seu Desejo

Quando: Sábado (7), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial



Immolation, Nervochaos e Dechomposed God

Quando: Sábado (7), a partir das 20h

Onde: Estelita - Avenida Saturnino de Brito, 385 Cabanga - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 50, no Sympla

Informações: @estelita.recife

"São João Premium" - "Noite de Histórias"

Com Flávio José, Eliane e Dorgival Dantas

Quando: Sábado (7), a partir das 21h

Onde: Spazzio - R. Laura Campêlo, 930C, Torre, Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 100, no Acesso Ticket

Informações: @saojoaopremium

"Eu Ouvi São João"

Fuá de Poli com Josy Caldas, Karol Maciel e DJ Bob

Quando: Sábado (7), a partir das 21h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Monteiro - Recife-PE

Ingressos: R$ 25, no Sympla

Informações: @capibar_recapibaribe

“Entre Brilhos e Mistérios”

Com as quadrilhas Dona Matuta e Mirim Matutinho

Quando: Domingo (8), a partir das 17h

Onde: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife - PE

Entrada gratuita comdoação de 1kg de alimento não-perecível (Doações para: ONG Amigos do Nordeste)

Informações: @quadrilhadonamatutaoficial

"Baile Bregadelic"

Quando: Domingo (8), a partir das 18h

Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro - Recife-PE

Ingressos a partir de R$ 5, no Sympla

Informações: @casabacurau



São João de Caruaru

Com Renan Cruz, Cavaleiros do Forró, Dorgival Dantas e Murilo Huff

Quando: Domingo (8), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial



TEATRO

"Cantos e Contos Nordestinos", com Carol Levy

Quando: Sexta-feira (6), às 16h; sábado (7) e domingo (8), às 11h e às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1905 | Site Caixa Cultural | @caixaculturalrecife



"Aquilo que meu Olhar Guardou Para Você", do Grupo Magiluth

Quando: Sexta (6), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife - PE

Ingressos a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @magiluth



"Um Sábado em 30"

Quando: Sexta (6), às 20h; e domingo (8), às 19h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco, Boa Vista, Recife-PE

Ingressos: R$ 50, à venda no Sympla (sexta / domingo)

Informações: (81) 2129-5961



"Lilo & Stitch"

Quando: Sábado (7), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife - PE

Ingressos a partir de R$ 35, no Sympla

Informações: (81) 99488-6833

EXPOSIÇÕES

"ORIXAMBÁ", fotografias de Paulinho Filizola

Quando: até 29 de junho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)/Espaço Cícero Dias - Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope



Visitação: de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

"Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Salão de Fotografia do Recife

Quando: até 6 de julho

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @salaodefotografiarec



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca, na Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife-PE

Entrada franca

Informações: @murillolagreca



Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

CINEMA

"Bailarina - Do Universo De John Wick"

SINOPSE: Em Bailarina, conheça a história de uma jovem assassina nas tradições dos Ruska Roma para buscar vingança contra aqueles que destruíram sua família. Situado no mesmo universo de John Wick, o filme mistura ação coreografada e um drama visceral, com Ana de Armas no papel principal.

Direção: Len Wiseman

"Como Treinar O Seu Dragão (2025)"

SINOPSE: O enredo do novo longa será semelhante ao da história da primeira animação, centrando-se em Soluço, um jovem viking que não possui a capacidade de lutar contra dragões, uma tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda Banguela, uma dessas criaturas, que lhe faz enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova.

Direção: Dean DeBlois

"Ainda Não É Amanhã"

SINOPSE: Janaína é uma jovem de 18 anos que mora com a mãe e a avó em um conjunto habitacional na periferia do Recife. Ela é a primeira pessoa da família que pode obter um diploma universitário, mas uma gravidez indesejada ameaça os planos que havia traçado para sua vida.

Direção: Milena Times

