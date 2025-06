São João para todo lado: muito forró em Caruaru, na Macuca e em diversos arraiais; confira a agenda

A- A+

A fogueira segue queimando e aquecendo o último final de semana antes do São João em Pernambuco. Do Interior à Capital, o que não vai faltar é forró e arrasta pé para garantir a diversão.

Neste fim de semana, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, na Capital do Forró Caruaru, recebe artistas consagrados como Leonardo e Zezé di Camargo, entre dezenas de atrações com muito forró e piseiro.

Ainda no Agreste, de sábado (21) a segunda (23), no São João da Macuca, em Correntes, nomes como Xangai, Chico César, Anastácia, as bandas Academia da berlinda e Forró na Caixa, entre outras atrações, ditarão o ritmo da festa.

Se a pedida for uma programação mais cultural, há diversas opções de espetáculos de teatro, exposições e dicas com os lançamentos de cinema.

Bora?



SHOWS E EVENTOS

São João de Caruaru

Com Matheus e Kauan, Barões da Pisadinha, PV Calado e À Vontade

Quando: Sexta-feira (20), a partir das 19h30.

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial



São João da Macuca 2025

Com Mestre Ambrósio, Anastácia, Didi Caxiado, Xangai, Academia da Berlinda, Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos, Cláudio José, Chico César, Forró na Caixa, As Januárias e Cortejo do Boi da Macuca.

Quando: de Sábado (21) a Segunda (23), a partir das 14h

Onde: Fazenda Macuca (Rodovia PE-187, s/n - zona rural, Correntes).

Ingressos e transfer no site Sympla.

Taca Mais Música de Junho

Maestro Forró apresenta o show “Fole Assoprado”

Quando: Sexta-feira (20), às 19h.

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro)

Acesso gratuito, com capacidade limitada (reservas através do site)

São João do Clube das Pás

Quando: Sexta-feira (20), às 19h.

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás (Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife).

Ingressos: R$ 40

Informações: (81) 99411-2043

Estreia da pista de patinação Roller Dance

Quando: Sexta-feira (20)

Onde: Área de Eventos, no Piso L3 do Shopping RioMar (Av. República do Líbano, 251 - Pina).

Horários: segunda a sábado das 9h às 21h30, e domingos e feriados das 12h às 20h30).

Ingressos a R$ 60 (1 hora de permanência na pista) e R$ 6 por hora adicional.

*Os clientes que apresentarem o app do RioMar Recife instalado no celular ganharão 10 minutos de tempo extra na pista de patinação.

R$ 60 por horário livre se levar patins e todos os equipamentos de segurança.

Informações: @riomar_recife

Metal Fest Recife 2025

Quando: Sábado (21), às 20h.

Onde: Darkside Studio (R. Barão de São Borja, 89 - Soledade, Recife).

Ingressos a partir de R$ 25, no site Sympla

Informações: @metalfestrecife

São João de Caruaru

Com Juninho Vanerão, Forrozão Tropykália, Zé Neto e Cristiano e Henry Freitas

Quando: Sábado (21), a partir das 19h30.

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

Concerto de Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba

Quando: 21 de junho, às 17h.

Onde: Igreja do Pátio de São Pedro (Rua das Águas Verdes, 64, São José)

Acesso Gratuito

São João do Shopping Guararapes

Show de Fabiana Pimentinha

Quando: Sábado (21), às 18h.

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade)

Acesso gratuito

Informações: @sguararapes



São João de Caruaru

Com Cantor Juarez, Matheus Santos, Leonardo e Zezé Di Camargo

Quando: Domingo (22), a partir das 19h30.

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial



São João do Shopping Guararapes

Show de Quinteto Violado

Quando: Domingo (22), às 18h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade)

Acesso gratuito

Informações: @sguararapes





Carvalheira na Fogueira 2025

Com Gusttavo Lima, Henry Freitas, Lipe Lucena. Korossy e Léo Foguete

Quando: Domingo (22), Às 16h.

Onde: Hotel Fazenda Monte Castelo (BR - 232 - S/N, Sairé, Pernambuco.

Ingressos: R$ 570, no site Recife Ingressos.

Informações: @carvalheiranafogueira



TEATRO

"Mundo Suassuna"

Quando: Sexta (20) e sábado (21), às 19h (sexta) e 17h (sábado)

Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Período de vendas: a partir de 13 de junho, às 12h

Classificação: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (81) 3425-1905 site da Caixa Cultural e Instagram @caixaculturalrecife



"Retratos de Chumbo"

Quando: Sábado (21) e domingo (22), às 19h.

Onde: Teatro Hermílo Borba Filho (Rua do Apolo 121 - Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Informações: @retratosdechumbo e @grupojoaoteimoso



Yuri Marçal em show de comédia solo "Virou Passeio"

Quando: Domingo (22), às 20h.

Onde: Piso L4, no Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251 - Pina)

Ingressos: a partir de R$ 40 no site do Teatro RioMar ou através do app do RioMar Recife.



"As Aventuras de Lilo & Stitch"

Quando: Domingo (22), às 10h.

Onde: Teatro Boa Vista (R. Dom Bôsco, Boa Vista)

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada), R$ 50 (social)

Informações: (81) 98415.0162

EXPOSIÇÕES

"ORIXAMBÁ", fotografias de Paulinho Filizola

Quando: até 29 de junho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)/Espaço Cícero Dias - Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

Visitação: de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

"Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Salão de Fotografia do Recife

Quando: até 6 de julho

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @salaodefotografiarec

Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"A Grande Boca", de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife-PE

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Informações: @oficinafranciscobrennand

Visitação: de quinta a domingo, das 9h às 17h



"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca, na Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife-PE

Entrada franca

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"A olho nu", de Vik Muniz

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 27,50, no Ticket Mais e na bilheteria do IRB

Informações: (81) 2121-0365 / @institutorb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

CINEMA

"Elio"

Elio, um oprimido com uma imaginação ativa, se vê inadvertidamente transportado para o Communiverse, uma organização interplanetária com representantes de galáxias distantes. Erroneamente identificado como o embaixador da Terra para o resto do universo, e completamente despreparado para esse tipo de pressão, Elio deve formar novos laços com formas de vida alienígenas excêntricas, sobreviver a uma série de provações formidáveis e de alguma forma descobrir quem ele realmente deveria ser.

Direção: Adrian Molina



"Extermínio: A Evolução"

Já se passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes.

Direção: Danny Boyle



"A Odisseia De Enéias"

Enea é um filme de drama dirigido por Pietro Castellitto, cuja trama acompanha Enea e Valentino durante a juventude. Amigos de longa data, vítimas e criadores de um mundo corrupto, os dois são movidos por uma vitalidade incorruptível. Além do tráfico de drogas, festas, e os limites das regras, do outro lado da moralidade, há um mar cheio de humanidade e símbolos complexos.

Direção: Pietro Castellitto

