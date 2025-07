Fim de semana no Recife e RMR: principais shows, peças e filmes para aproveitar nos próximos dias

A- A+

Diversão para todos os gostos está garantida neste fim de semana. Para os fãs do super-herói mais famoso de todos os tempos, uma nova versão da sua história está no cinema. Superman" (2025) continua tentando equilibrar sua natureza extraterrestre e sua vida como humano.

Tem frevo no Paço do Frevo, tem a cantora Tiê, no projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, exposições quentíssimas e atrações para a criançada de férias.

Sem esquecer que nesta quinta (10), começa a 33ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com shows de Priscila Senna, Zeca Baleiro, Sorriso Maroto, entre outros. Agora, é só se 'jogar'!



SHOWS E EVENTOS

33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Banda Kitara, Conde Só Brega, Priscila Senna e Tayrone

Quando: Quinta (10), a partir das 20h

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

“Hora do Frevo”, com show da Orquestra do Avesso

Quando: Sexta-feira (11), às 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: no site

Projeto Seis e Meia com Tiê

Show de abertura com o cantor e compositor Allan Carlos

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 99488-6833



Samba da Pitomba canta Cléber Augusto

Quando: Sexta-feira (11), às 18h

Onde: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 98482-2486 // (81) 98510-9996



Fuá de Poli

Com participações de Negra Manu e Petson Gomes

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Augusto Licks e Carlos Maltz

Com participações do DJ Sapo e da banda Anabela

Quando: Sexta-feira (11), às 21h

Onde: Downtown Pub - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 90 no site

Informações: (81) 98776-5755



Show de Fabiana Cozz - "Dos Santos"

Quando: Sexta-feira (11), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3439-2911



33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com PV Calado, Neiff, Xamã, Matuê

Quando: Sexta (11), a partir das 20h

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

Banco Dizmaia - 18 Anos

Show em homenagem a Tim Maia

Quando: Sábado (12), a partir das 18h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @fogodeocca



"Toca Raul"- Seu Pereira e Juvenil Silva

Quando: Sábado (12), a partir das 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



Dia do Rock

Com Rodrigo Morcego e Trio, Feuza Banda e Linger, entre outras atrações

Quando: Sábado (12), a partir das 15h

Onde: Oficina Rock Café - Rua Coronel Alfredo Duarte, 37, Afogados

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @oficinarockcafe

I Wanna Rock 2000

Quando: Sábado (12), a partir das 22h

Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Samba BoaNova - Roda de Samba

Quando: Sábado (12), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo



33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Jam 212, Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, Zeca Baleiro, Hungria e Nação Zumbi

Quando: Sábado (12), a partir das 19h30

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

Festa Chama no Capibar

Com shows de Abelardo, Niko, DJ Kananda P.X e DJ El. Trppy f

Quando: Sábado (12), a partir das 22h

Onde: Capibar ONG Recapibaribe - Rua Tapacurá, 101, Monteiro

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @capibar_recapibaribe

Forró na Caixa e Convidados

Quando: Sábado (12), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

In The Dark - Come Back

Quando: Sábado (12), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Brasilidades Feira Criativa

Com gastronomia, exposição de moda e DJ's, entre outras atividades

Quando: Sábado (12), das 13h às 20h

Onde: Rua do Bonfim, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 98194-4518



33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Amor Eterno, Sambar e Love, Sorriso Maroto e Dilsinho

Quando: Domingo (13), a partir das 19h30

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

"Pôr do Suel"

Com Rony Lúcio e Filipe Duarte

Quando: Domingo (13), às 14h

Onde: Mirante do Paço (Paço Alfândega)

Ingressos a partir de R$ 90 no site da Ingresse e quiosque da Prime no RioMar Shopping

Informações: @festacheia

50 Anos de Déa Cavalcanti

Participação de Balancê Poético

Quando: Domingo (13), a partir das 16h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Pocket Show

Com Bento e Totó

Quando: Domingo (13), a partir das 17h

Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @shoppingpatteoolinda

TEATRO



"Vossa Mamulengecência"

Quando: Sexta (11) a domingo (13), às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142

Ingressos Gratuitos (disponíveis para retirar presencialmente uma hora antes do espetáculo)

Informações: @mamulengecencia



"Roubando a Cena"

Quando: Sexta (11), às 20h, e Sábado (12), às 19h

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (Centro Cultural Benfica) - Rua Benfica, 157, Madalena

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @_roubandoacena

Pedro Paulo em "Eu e Mainha" - Stand-up Comedy

Quando: Sábado (12), às 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

Festival de Teatro Para Crianças de Pernambuco

"O Pequeno Príncipe"

Quando: Sábado (12), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: www.teatroparacrianca.com.br

“Os Saltimbancos”

Quando: Domingo (13), às 15h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 no site ou na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife

EXPOSIÇÕES

“Blow Up: Um Sopro de Diversão”

Quando: durante o mês de julho de 2025

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 no site Eventim

Informações: @blowupbrasil

Visitação: de quarta a sexta, das 14h às 21h; sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 12h às 19h

"Conexões Viscerais"

Quando: quinta-feira (10) a 24 de agosto

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: Site Caixa Cultural e @ caixaculturalrecife

“Metamorfismo”

De Jaildo Marinho

Quando: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

Informações: @metamorfismo_

"A Grande Boca", de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Informações: @oficinafranciscobrennand

Visitação: de quinta a domingo, das 9h às 17h

"Fúria da fita vermelha"

Quando: até 25 de julho

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 18, 3º andar, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados das 10h às 15h (com agendamento prévio)

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Entrada franca

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"A olho nu", de Vik Muniz

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 27,50, no Ticket Mais e na bilheteria do IRB

Informações: (81) 2121-0365 / @institutorb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h



CINEMA

"Superman"

SINOPSE: Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent. Nova adaptação é o primeiro filme live-action do ''Capítulo Um: Deuses e Monstros'' - a nova fase do Universo DC. Direção: James Gunn

"Emmanuelle"

SINOPSE: Em busca de um prazer perdido, Emmanuelle viaja sozinha para Hong Kong em uma missão de negócios. Na vibrante e sensual cidade global, ela se entrega a encontros intensos e novas experiências, enquanto é atraída por Kei, um homem enigmático que constantemente escapa de seu alcance. Direção: Audrey Diwan

"Filhos Do Mangue"

SINOPSE: Um homem violento e desregrado aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha. Esta o acusa de roubo e tenta, em vão, que ele recupere a memória e devolva o dinheiro. Durante o julgamento popular, vem à tona uma trama que envolve violência doméstica e de gênero, tráfico de pessoas e desvio de verba pública. Direção: Eliane Caffé

