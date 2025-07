Fim de semana promete shows, espetáculos, exposições e filmes; saiba mais

A- A+

Sem desculpas para ficar em casa no final de semana, pernambuco promete eventos para todos os gostos. Com muita musicalidade, a sexta-feira (18), sábado (19) e doming (20) contam com música clássica pelo agreste no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), MPB nos cinemas, carnaval nos museus e músicas infantis no teatro. Confira:

SHOWS E EVENTOS



25ª Fenearte

Quando: 9 a 20 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho

Horários: segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h

Ingressos: a partir de R$ 6, à venda nos sites da Fenearte, da Adepe, na Evenyx e pontos físicos

Informações: @fenearte

Dunas do Barato no Festival de Inverno Fogo de Occa

Quando: sexta (18), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - RUA Treze de Maio, 229, Carmo - Olinda

Ingressos: R$ 25, no Sympla

Informações: @fogodeocca / @dunasdobarato

Encontro de Sanfoneiros com Cezzinha

Quando: Sexta-feira (18) partir das 20h

Onde: Forró de Candeeiro – Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81 – Apipucos

Ingressos: a partir de R$ 120,00

Informações: (81) 99252-4222

18ª edição Virtuosi na Serra

Com abertura de Edson Cordeiro

Quando: dias 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de julho

Onde: Capela do Seminário São José - Av. Rui Barbosa, 200 - Heliópolis, Garanhuns

Acesso gratuito

Informações no instagram @virtuosi

TBT do Matuto nas Férias

Com Zé Lezin e Carlos Santos

Quando: sábado (19), às 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco - Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 50 na bilheteria digital e Esposende (Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna)

Informações: (81) 99783-1975 / 99848-9989

"Asteroides em Movimento"

Quando: sábado (19), das 14h às 21h

Onde: Museu da Abolição - Rua Benfica, 1150 – Madalena

Entrada Gratuita

Informações em @asteroides_movimento

TEATRO

"Gongada Drag"

Quando: dias 17 e 18 de julho, às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos: a partir de R$ 45

Informações no site

"Hélio, o balão que não consegue voar"

Quando: 18, 19 e 20 de julho às 16h

Onde: Teatro da Caixa Cultural Recife - Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 15 pelo Sympla



"Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada"

Quando: a partir de sexta-feira (18) até domingo (20)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no site da sympla

Informações em @radojkaacomedia

"Gandhi , um líder humano"

Quando: 19 e 20 de julho, às 19h

Onde: Teatro do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo - Avenida Domingos Ferreira, nº 258 – Boa Viagem

Ingressos: a partir de R$ 80 pelo site

Informações em @institutomarcoshackerdemelo

“A Cigarra e a Formiga”

Quando: doming (20) às 15h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos a partir de R$50,00 na bilheteria do Teatro RioMar Recife ou no site uhuu.com

Informações: (81) 98463-8388



"Um Sábado em 30"

Quando: doming (20), às 19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$50 no Sympla

Informações em @teatrodoparqueoficial

EXPOSIÇÕES

"Corpo dessa Praia"

Quando: sexta-feira (18), às 19h

Onde: Villa Pier - R. Rosa Martiniana de Paula, s/n - Janga

Entrada gratuita

Informações pelo instagram @corpodessapraia.mov

"Fúria da fita vermelha"

Quando: até 25 de julho

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 18, 3º andar, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados das 10h às 15h (com agendamento prévio)

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Entrada franca

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira"

Quando: até 10 de agosto

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Informações no site

“Blow Up: Um Sopro de Diversão”

Quando: durante o mês de julho de 2025

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 no site Eventim

Informações: @blowupbrasil

Visitação: de quarta a sexta, das 14h às 21h; sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 12h às 19h

"Conexões Viscerais"

Quando: até 24 de agosto

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: Site Caixa Cultural e @ caixaculturalrecife

“Metamorfismo”

De Jaildo Marinho

Quando: até 10 de agosto

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @metamorfismo_

Exposição “Cintilante ", do fotógrafo Caio Danyalgil

Quando: a partir de quinta (17) até 20 de setembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife-PE

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Instagram: @arte_plural_galeria



CINEMA

"Smurfs"

SINOPSE: Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo. Direção: Matt Landon e Chris Miller

"Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado"

SINOPSE: Quando cinco amigos inadvertidamente causam um acidente de carro fatal, eles encobrem seu envolvimento e fazem um pacto para manterem o segredo ao invés de encarar as consequências. Um ano depois, o passado volta para assombrá-los e os obriga a encarar uma verdade assustadora: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado, e está determinado a conseguir vingança. Enquanto os amigos são perseguidos um a um por um assassino, eles descobrem que isso já aconteceu antes, e vão atrás de dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda. Direção: Jennifer Kaytin Robinson

"Cazuza: Boas Novas"

SINOPSE: Documentário retrata um dos períodos mais intensos, produtivos e simbólicos da trajetória de Cazuza. Entre 1987 e o início de 1989, mesmo enfrentando o diagnóstico de AIDS e um agravamento severo de saúde, o cantor e compositor viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, foi premiado diversas vezes e realizou mais de 40 apresentações com o espetáculo O Tempo Não Para, que se tornaria um dos marcos de sua carreira. Direção: Nilo Romero, Roberto Moret

"Superman"

SINOPSE: Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent. Nova adaptação é o primeiro filme live-action do ''Capítulo Um: Deuses e Monstros'' - a nova fase do Universo DC. Direção: James Gunn

