AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem estreia no cinema e últimos dias do FIG O roteiro traz ainda convenção nerd, peça de comédia e novas esposições de arte

Shows de música, encontro nerd, peças de teatro e exposições de africanidades. Com o roteiro deste fim de semana não existem desculpas para ficar em casa. Entre os destaques estão show de Arnaldo Antunes, estréia de novo filme da Marvel com Pedro Pascal e o encerramento do Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Confira:

SHOWS E EVENTOS

Arnaldo Antunes no show do seu novo disco "Novo Mundo"

Quando: Sexta-feira (25), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções - Avenida Professor Andrade Bezerra, Salgadinho - Olinda

Ingressos a partir de R$ 80, à venda pela internet

33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Banda Vibrações, Tribo da Periferia, Maneva e Edson Gomes

Quando: Quinta-feira (24), a partir das 20h

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

18ª edição Virtuosi na Serra

Quando: dias 24, 25 e 26 de julho

Onde: Capela do Seminário São José - Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis, Garanhuns

Acesso gratuito

Informações no instagram @virtuosi

33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Mirelly Araújo, Kell Smith, Vanessa da Mata e Márcia Fellipe

Quando: Sexta (25), a partir das 20h

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Acesso gratuito

Informações aqui

33º Festival de Inverno de Garanhuns

Com Tatupeba, Arnaldo Antunes, Detonautas, Cidade Negra e Iza

Quando: Sábado (26), a partir das 19h30

Onde: Polo Mestre Dominguinhos - Garanhuns

Entrada gratuita

Informações aqui

20º Forró de Salú São João da Casa da Rabeca

Quando: Quinta-feira (24) e Sexta-feira (25) a partir das 15h e Sábado (26) a partir das 17h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara, Olinda

Entrada gratuita

Informações no site

Fazendinha do Plaza com o Mundo Bita

Quando: até o dia 31 de julho, das 14h às 20h

Onde: Shopping Plaza - Shopping piso E4, no Edifício Garagem

Ingressos no site a partir de R$ 10

Informações no site

Supercon

Quando: de 25 até 27 de julho

Onde: Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda

Ingressos no site

Informações @superconvencao

Imersão #19 Saberes, Territórios e Produção Cerâmica

Quando: Sexta-feira (25) e Sábado (26), das 9h30 às 16h30h

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, Várzea

Entrada gratuita com inscrições através do site

Informações em @oficinafranciscobrennand

TEATRO

"A Noviça Mais Rebelde"

Quando: Sexta (25), às 20h, e Domingo (27), às 19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 60 pelo site

Mais informações: (81) 98463-8388

"NÃO! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não"

Quando: Sexta (25), 20h, Sábado (26), 19h e Domingo (27), 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel Praça da República, 233, Santo Antônio

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

"O Massacre de Angico A Morte de Lampião"

Quando: de 23 a 27 de julho, às 20h

Onde: Estação do Forró R. Vila Ferroviária, 1604, Serra Talhada

Entrada gratuita

Informações pelo instagram @cabrasdelampiao

"O Diário de Villeneuve"

Quando: Quinta-feira (24), às19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações em @imaginarium.cia

"Édipo REC", do Grupo Magiluth

Quando: Sexta-feira (25) e Sábado (26), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu

Ingressos a partir de R$ 60 pelo site

Mais informações pelo @magiluth

EXPOSIÇÕES

"Renascimento: A Arte de Reutilizar"

Quando: até 4 de agosto

Onde: Shopping Patteo Olinda - Loja Cobogó Collab - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Entrada gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

"Entre Elas - Por uma Fotografia Periférica "

Quando: Sábado (25), a partir das 15h

Onde: NEIMFA Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis - Rua Ibiporã, Comunidade do Coque

Entrada gratuita

Informações: @reverlar.si

"Entre Continentes: Artes e Africanidades"

Quando: a partir de 24 de julho (exposição permanente)

Local: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando ToroRua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: @museuafrobrasil

"Fúria da fita vermelha"

Quando: até 25 de julho

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 18, 3º andar, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Informações: @amparosessenta

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados das 10h às 15h (com agendamento prévio)

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) - Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim, Recife

Entrada gratuita

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira"

Quando: até 10 de agosto

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Informações no site

"Blow Up: Um Sopro de Diversão"

Quando: durante o mês de julho de 2025

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 no site Eventim

Informações: @blowupbrasil

Visitação: de quarta a sexta, das 14h às 21h; sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 12h às 19h

"Conexões Viscerais"

Quando: até 24 de agosto

Onde: Caixa Cultural Recife Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: Site Caixa Cultural e @ caixaculturalrecife

"Metamorfismo"

De Jaildo Marinho

Quando: até 10 de agosto

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @metamorfismo_

Exposição "Cintilante ", do fotógrafo Caio Danyalgil

Quando: até 20 de setembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Instagram: @arte_plural_galeria



CINEMA

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

SINOPSE: Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) são forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força de seus laços familiares, eles precisam defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus (Ralph Ineson) e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada (Julia Garner). Direção: Matt Shakman

"Um Lobo Entre os Cisnes"

Criado pela tia em Vila Isabel, no subúrbio do Rio, Thiago Soares é um jovem apaixonado por hip hop que se dedica à prática da dança de rua em um grupo com os amigos e se destaca nos populares bailes do Viaduto de Madureira. Sua vida muda completamente quando Julio (Alan Rocha), seu professor de hip hop, o convence a estudar em uma escola profissional de balé onde terá a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos. Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki

