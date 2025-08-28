Confira os principais eventos neste fim de semana em Pernambuco
A partir desta quinta-feira (28) até domingo (31), o Estado promete programação plural
O fim de semana que engloba esta quinta-feira (28), sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31) abrange pluralidade de eventos em Pernambuco. Palhaços de circo tomam a Cidade com a 14º Mostra de Circo do Recife; filme do recifense Gabriel Mascaro chega oficialmente aos cinemas; Seu Jorge, Mart’nália, Maneva e Nação Zumbi se apresentam em shows no Sertão; e mais. Confira:
SHOWS E EVENTOS
Show de pré-lançamento do álbum “Oriente”, do Saracotia
Quando: 29 de agosto, às 20h
Onde: Alma Café - Ladeira da Misericórdia, 106 - Olinda
Ingressos a partir de R$ 25, no site Sympla
Mais informações em @saracotia
“Nesse lugar fora daqui”
Com Juliano Muta
Quando: 29 de agosto, às 19h
Onde: Casa Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147 - Olinda
Ingressos “couvert” de R$15
Mais informações em @desmanteloazul
Maurício Manieri - "Classics Super Hits"
Quando: 30 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra - Olinda
Ingressos a partir de R$ 110 no Cecontickets
Mais informações em @mauriciomanieri
"De Volta ao Caldeirão"
Com Art Popular, Gustavo Lins e Sassarico
Quando: 30 de agosto, a partir das 16h
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75, 4º andar - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 110 no site da Bilheteria Digital ou no quiosque do Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna
Mais informações em @festacheia
Festival Telúrico de Arte e Agroecologia
Quando: 30 de agosto, a partir das 14h
Onde: CSA Biodinâmica – Espaço Agricultural de Cultivos Artísticos - Rua Basquete – Zona Rural de Abreu e Lima
Ingressos a partir de R$30 pelo site Sympla
Lançamento de "Lugares para Chorar no Recife e Outros", de DJ Dolores
Quando: 31 de agosto, às 16h
Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110 - Bairro do Recife
Valor do livro: R$ 64,90
Mais informações em @djdolores
Festival "Pernambuco Meu País"
Com Seu Jorge, Mart’nália, Maneva, Nação Zumbi, Wiu e o projeto Dominguinho
Quando: 29 até 31 de agosto
Onde: Arcoverde - Sertão de Pernambuco
Entrada gratuita
Mais informações em @festivalpernambucomeupais
Recital beneficente do Barítono Rodrigo Lins
Quando: 30 e 31 de agosto de 2025, às 17h
Onde: Academia Pernambucana de Letras – Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças
Ingressos a partir de R$ 50 no site Sympla
Mais informações em @projetoariasocial
Festival "Batalha da Convenção Conexão Favela"
Quando: 30 e 31 de agosto
Onde: Praça da Convenção - Av. Beberibe
Entrada gratuita
Mais informações em @coletivobatalhaconvencao
"Meu Amigo Lorenzo"
Quando: 30 de agosto até 4 de setembro
Onde: Cinema do Museu – Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte
Entrada Gratuita
Mais informações no site
TEATRO
“A Ignorância É Uma Dádiva”
Com Renato Albani
Quando: 29 de agosto
Onde: Teatro Senac Av. Maria José Lyra, 140 - Indianópolis - Caruaru
Ingressos a partir de R$ 70 no site Ingresso Digital
Mais informações em @renatoalbani
Musical "Maria e Outras Marias"
Quando: 29 de agosto, às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81 - Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 7,50 (meia) pelo site Guichê Web
Mais informações em @contracantos
"Negro de Estimação - Desmontagem"
Com Kleber Lourenço
Quando: 30 de agosto, às 19h
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, nº 641 - Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 10 pelo site Sympla
Mais infomrações em @oposteoficial
“Pontos de vista de um palhaço"
Quando: 28, 29 e 30 agosto, às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla
Mais informações em Caixa Cultural e @Caixaculturalrecife
14º Mostra de Circo do Recife
Quando: 29 de agosto a 4 de setembro
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife | Sítio Trindade - Estr. do Arraial - Casa Amarela | Parque Treze de Maio - R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista | Parque do Caiara - Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães | Livraria Jaqueira - R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife| Parque Treze de Maio R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista
Entrada gratuita
Mais informações em @prefeiturarecife
EXPOSIÇÕES
Últimos dias de "Cosmo/Chão"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos -Várzea
Visitação: Das 9h às 17h (bilheteria aberta até às 16h)
Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na bilheteria
Mais informações em (81) 2011-5466
"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte
Quando: Até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações em (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Acesso gratuito
Mais informações em @shoppingtacaruna
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Até o final de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações em @amparosessenta
"Conexões Viscerais"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife
Entrada gratuita
Mais informações em @caixaculturalrecife
"Vik Muniz - A Olho Nu"
Quando: Até 31 de agosto
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand - Várzea
Visitação: De terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site
Mais informações em @institutorb
CINEMA
"O Último Azul"
Sinopse: Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre. Direção: Gabriel Mascaro
"Os Roses: Até Que a Morte Os Separe"
Sinopse: Tudo parece extraordinário: Ivy (Olivia Colman) é uma bem-sucedida chef de cozinha com seu próprio restaurante, Theo (Benedict Cumberbatch) é um arquiteto renomado; o casamento dos dois é repleto de amor e carinho e seus dois filhos são maravilhosos. Um contratempo, porém, acaba desembocando num conjunto de ressentimentos e competição que acaba com essa fachada de família de margarina e vida ideal. Direção: Jay Roach