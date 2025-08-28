A- A+

AGENDA CULTURAL Confira os principais eventos neste fim de semana em Pernambuco A partir desta quinta-feira (28) até domingo (31), o Estado promete programação plural

O fim de semana que engloba esta quinta-feira (28), sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31) abrange pluralidade de eventos em Pernambuco. Palhaços de circo tomam a Cidade com a 14º Mostra de Circo do Recife; filme do recifense Gabriel Mascaro chega oficialmente aos cinemas; Seu Jorge, Mart’nália, Maneva e Nação Zumbi se apresentam em shows no Sertão; e mais. Confira:

SHOWS E EVENTOS

Show de pré-lançamento do álbum “Oriente”, do Saracotia

Quando: 29 de agosto, às 20h

Onde: Alma Café - Ladeira da Misericórdia, 106 - Olinda

Ingressos a partir de R$ 25, no site Sympla

Mais informações em @saracotia

“Nesse lugar fora daqui”

Com Juliano Muta

Quando: 29 de agosto, às 19h

Onde: Casa Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147 - Olinda

Ingressos “couvert” de R$15

Mais informações em @desmanteloazul

Maurício Manieri - "Classics Super Hits"

Quando: 30 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra - Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 no Cecontickets

Mais informações em @mauriciomanieri

"De Volta ao Caldeirão"

Com Art Popular, Gustavo Lins e Sassarico

Quando: 30 de agosto, a partir das 16h

Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75, 4º andar - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 110 no site da Bilheteria Digital ou no quiosque do Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna

Mais informações em @festacheia



Festival Telúrico de Arte e Agroecologia

Quando: 30 de agosto, a partir das 14h

Onde: CSA Biodinâmica – Espaço Agricultural de Cultivos Artísticos - Rua Basquete – Zona Rural de Abreu e Lima

Ingressos a partir de R$30 pelo site Sympla

Lançamento de "Lugares para Chorar no Recife e Outros", de DJ Dolores

Quando: 31 de agosto, às 16h

Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110 - Bairro do Recife

Valor do livro: R$ 64,90

Mais informações em @djdolores

Festival "Pernambuco Meu País"

Com Seu Jorge, Mart’nália, Maneva, Nação Zumbi, Wiu e o projeto Dominguinho

Quando: 29 até 31 de agosto

Onde: Arcoverde - Sertão de Pernambuco

Entrada gratuita

Mais informações em @festivalpernambucomeupais

Recital beneficente do Barítono Rodrigo Lins

Quando: 30 e 31 de agosto de 2025, às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras – Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças

Ingressos a partir de R$ 50 no site Sympla

Mais informações em @projetoariasocial

Festival "Batalha da Convenção Conexão Favela"

Quando: 30 e 31 de agosto

Onde: Praça da Convenção - Av. Beberibe

Entrada gratuita

Mais informações em @coletivobatalhaconvencao

"Meu Amigo Lorenzo"

Quando: 30 de agosto até 4 de setembro

Onde: Cinema do Museu – Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte

Entrada Gratuita

Mais informações no site



TEATRO



“A Ignorância É Uma Dádiva”

Com Renato Albani

Quando: 29 de agosto

Onde: Teatro Senac Av. Maria José Lyra, 140 - Indianópolis - Caruaru

Ingressos a partir de R$ 70 no site Ingresso Digital

Mais informações em @renatoalbani

Musical "Maria e Outras Marias"

Quando: 29 de agosto, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 7,50 (meia) pelo site Guichê Web

Mais informações em @contracantos

"Negro de Estimação - Desmontagem"

Com Kleber Lourenço

Quando: 30 de agosto, às 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, nº 641 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 pelo site Sympla

Mais infomrações em @oposteoficial

“Pontos de vista de um palhaço"

Quando: 28, 29 e 30 agosto, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Mais informações em Caixa Cultural e @ Caixaculturalrecife

14º Mostra de Circo do Recife

Quando: 29 de agosto a 4 de setembro

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife | Sítio Trindade - Estr. do Arraial - Casa Amarela | Parque Treze de Maio - R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista | Parque do Caiara - Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães | Livraria Jaqueira - R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife| Parque Treze de Maio R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações em @prefeiturarecife

EXPOSIÇÕES



Últimos dias de "Cosmo/Chão"

Quando: Até 7 de setembro

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos -Várzea

Visitação: Das 9h às 17h (bilheteria aberta até às 16h)

Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na bilheteria

Mais informações em (81) 2011-5466

"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte

Quando: Até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações em (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: Até o dia 12 de outubro

Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda

Acesso gratuito

Mais informações em @shoppingtacaruna

"Inferno - Cânticos - Ato 1"

Quando: Até o final de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio

Entrada gratuita

Mais informações em @amparosessenta

"Conexões Viscerais"

Quando: Até 7 de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações em @caixaculturalrecife

"Vik Muniz - A Olho Nu"

Quando: Até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand - Várzea

Visitação: De terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site

Mais informações em @institutorb

CINEMA

"O Último Azul"

Sinopse: Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre. Direção: Gabriel Mascaro

"Os Roses: Até Que a Morte Os Separe"

Sinopse: Tudo parece extraordinário: Ivy (Olivia Colman) é uma bem-sucedida chef de cozinha com seu próprio restaurante, Theo (Benedict Cumberbatch) é um arquiteto renomado; o casamento dos dois é repleto de amor e carinho e seus dois filhos são maravilhosos. Um contratempo, porém, acaba desembocando num conjunto de ressentimentos e competição que acaba com essa fachada de família de margarina e vida ideal. Direção: Jay Roach

