O que fazer neste fim de semana em Pernambuco? Confira roteiro com os principais eventos
De quinta-feira (4) até domingo (7) o Estado recebe shows, peças, festivais, exposições, filmes e mais
Alcione, Fábio Jr., Iza, Criolo, Tiago Iorc e Conde Só Brega, são com esses artistas que o festival "Pernambuco Meu País" termina sua edição 2025, em Caruaru (Agreste de Pernambuco). Entre outras atrações de destaque para aproveitar este fim de semana (4 até 7 de setembro), estão Lula Queiroga tocando no Alma Arte Café, artistas LGBTQIAPN+ agitando a terceira Parada Boa Vista da Diversidade e "Invocação do Mal 4" levando o terror para os cinemas. Confira mais:
SHOWS E EVENTOS
Lançamento do livro "Olinda nos seus diversos momentos"
Quando: Sexta-feira (5), às 16h
Onde: Instituto Histórico de Olinda, na Av. Liberdade, 214 - Carmo, Olinda
Preço do livro: R$ 40
Mais informações em @institutodeolinda
Show "Hora do Frevo"
Com Treminhão
Quando: Sexta-feira (5), às 12h
Onde: Térreo do Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha
Entrada gratuita
Mais informações em pacodofrevo.org.br ou @pacodofrevo
Lula Queiroga no Alma Arte Café
Quando: Sexta-feira (5), às 20h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Sympla
Mais informações em @almaartecafe
Joanna - "45 Anos de Carreira"
Quando: Sexta-feira (5), às 21h
Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 80 pelo Uhuuu!
Mais informações em @teatroriomarrecife
Lançamento do Videoclipe "Banho de Alecrim"
Com pocket show da banda Griyö
Quando: Sábado (6), às 13h
Onde: Boteco Beco Nú e Cachaçaria Matulão - Box 33 e box 34 do Mercado da Boa Vista - Rua da Santa Cruz- Boa Vista
Entrada gratuita
Mais informações em @griyobanda
3ª Parada Boa Vista Diversidade
Com João Victor e Levi, Momento Disco Night, Magally Mel, Rony Versales e Banda, Alan Ka, Britney Hill
Quando: Sábado (6), a partir das 18h
Onde: Rua da União, Boa Vista
Entrada gratuita
Mais informações em (81) 99969-0018
Esbórnia Recife 2025
Com DJs Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume
Quando: Sábado (6), a partir das 22h
Onde: Parador - Avenida Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 280 pelo site Zig Tickets
Mais informações em @agenciadelux
5ª Edição do Mercado Capitão
Quando: Domingo (7), das 10h até 19h
Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124 - Santo Amaro
Entrada gratuita
Mais informações em @mercadocapitão124
Feira Daebak
Com participação de Fábio Akira
Quando: Domingo (7), das 16h às 21h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro
Entrada gratuita com ingressos pelo site
Informações em @shoppingtacaruna e @feiradaebak
Lançamento do disco "AFIM"
Com Zé Ibarra
Quando: Domingo (7), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 70 pelo site Sympla
Mais informações em @teatrodoparqueoficial
“Pearl Jam Symphonic”
Quando: Domingo (7), às 20h
Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 88 pelo site Sympla
Mais informações em @teatroriomarrecife
Festival Gastronômico "Na Estrada"
Quando: Quinta-feira (4) até sábado (6)
Onde: Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma
Inscrições gratuitas pelo site
Mais informações em @senacpe
Festival Pernambuco Meu País
Com Alcione, Fábio Jr., Iza, Criolo, Tiago Iorc e Conde Só Brega
Quando: Quinta-feira (4) até domingo (7)
Onde: Caruaru - Agreste de Pernambuco
Entrada gratuita
Mais informações em @festivalpernambucomeupais
Mara Cakes Fair 2025
Quando: Sexta-feira (5) até domingo (7), das 13h às 20h
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Avenida Professor Andrade Bezerra, Olinda
Ingressos a partir de R$ 59 pelo site oficial
Mais informações em @maracakesfair
TEATRO
"Pontos de Vista de um Palhaço"
Quando: Quinta-feira (4) até sábado (6), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla
Mais informações em Caixa Cultural e @Caixaculturalrecife
"Enrolados – A Nova Aventura de Rapunzel"
Quando: Sábado (6), às 16h
Onde: Teatro Barreto Júnior – Pina
Ingressos a partir de R$ 50 pelo site Sympla ou na bilheteria do teatro
Mais informações em (81) 99568-4125
Abba Experience
Quando: Sábado (6), às 18h30 e 21h30
Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 70 na bilheteria e pelo site do Teatro RioMar
Mais informações em @abbaexperiencetribute
"Dizcontos: Memórias de Imigração"
Com Klemente Tsamba
Quando: Sábado (6), às 19h
Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, nº 641 – bairro da Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla
Mais informações em @oposteoficial
"Três Mulheres Altas", de Edward Albee
Com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre
Quando: Sábado (6) , às 20h, e domingo (7), às 17h e 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Avenida Boa Viagem, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$25 pelo site oficial
Mais informações em @tresmulheresaltas
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Até 28 de setembro
Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial
Mais informações em @ccumplicidades
EXPOSIÇÕES
"Conexões Viscerais"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife
Entrada gratuita
Mais informações em @caixaculturalrecife
"Cosmo/Chão"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos -Várzea
Visitação: Das 9h às 17h (bilheteria aberta até às 16h)
Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na bilheteria
Mais informações em (81) 2011-5466
"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte
Quando: Até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero
"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"
Quando: Até 28 de setembro
Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h
Mais informações em @muafrope
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Até 30 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações em @amparosessenta
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Acesso gratuito
Mais informações em @shoppingtacaruna
CINEMA
"O Rei da Feira"
Sinopse: Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil. Direção: Felipe Joffily
"Invocação do Mal 4"
Sinopse: Inspirado em eventos reais, Invocação do Mal 4: O Último Ritual acompanha o caso mais perturbador e enigmático da carreira do casal, em um desfecho que promete trazer grandes sustos e mexer até com os espectadores mais corajosos.Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren. Direção: Michael Chaves