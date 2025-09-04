A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer neste fim de semana em Pernambuco? Confira roteiro com os principais eventos De quinta-feira (4) até domingo (7) o Estado recebe shows, peças, festivais, exposições, filmes e mais

Alcione, Fábio Jr., Iza, Criolo, Tiago Iorc e Conde Só Brega, são com esses artistas que o festival "Pernambuco Meu País" termina sua edição 2025, em Caruaru (Agreste de Pernambuco). Entre outras atrações de destaque para aproveitar este fim de semana (4 até 7 de setembro), estão Lula Queiroga tocando no Alma Arte Café, artistas LGBTQIAPN+ agitando a terceira Parada Boa Vista da Diversidade e "Invocação do Mal 4" levando o terror para os cinemas. Confira mais:

SHOWS E EVENTOS

Lançamento do livro "Olinda nos seus diversos momentos"

Quando: Sexta-feira (5), às 16h

Onde: Instituto Histórico de Olinda, na Av. Liberdade, 214 - Carmo, Olinda

Preço do livro: R$ 40

Mais informações em @institutodeolinda

Show "Hora do Frevo"

Com Treminhão

Quando: Sexta-feira (5), às 12h

Onde: Térreo do Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha

Entrada gratuita

Mais informações em pacodofrevo.org.br ou @pacodofrevo

Lula Queiroga no Alma Arte Café

Quando: Sexta-feira (5), às 20h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106 – Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Sympla

Mais informações em @almaartecafe

Joanna - "45 Anos de Carreira"

Quando: Sexta-feira (5), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 pelo Uhuuu!

Mais informações em @teatroriomarrecife

Lançamento do Videoclipe "Banho de Alecrim"

Com pocket show da banda Griyö

Quando: Sábado (6), às 13h

Onde: Boteco Beco Nú e Cachaçaria Matulão - Box 33 e box 34 do Mercado da Boa Vista - Rua da Santa Cruz- Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações em @griyobanda

3ª Parada Boa Vista Diversidade

Com João Victor e Levi, Momento Disco Night, Magally Mel, Rony Versales e Banda, Alan Ka, Britney Hill

Quando: Sábado (6), a partir das 18h

Onde: Rua da União, Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações em (81) 99969-0018

Esbórnia Recife 2025

Com DJs Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume

Quando: Sábado (6), a partir das 22h

Onde: Parador - Avenida Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 280 pelo site Zig Tickets

Mais informações em @agenciadelux

5ª Edição do Mercado Capitão

Quando: Domingo (7), das 10h até 19h

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124 - Santo Amaro

Entrada gratuita

Mais informações em @mercadocapitão124

Feira Daebak

Com participação de Fábio Akira

Quando: Domingo (7), das 16h às 21h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro

Entrada gratuita com ingressos pelo site

Informações em @shoppingtacaruna e @feiradaebak

Lançamento do disco "AFIM"

Com Zé Ibarra

Quando: Domingo (7), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 pelo site Sympla

Mais informações em @teatrodoparqueoficial

“Pearl Jam Symphonic”

Quando: Domingo (7), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 88 pelo site Sympla

Mais informações em @teatroriomarrecife

Festival Gastronômico "Na Estrada"

Quando: Quinta-feira (4) até sábado (6)

Onde: Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma

Inscrições gratuitas pelo site

Mais informações em @senacpe

Festival Pernambuco Meu País

Com Alcione, Fábio Jr., Iza, Criolo, Tiago Iorc e Conde Só Brega

Quando: Quinta-feira (4) até domingo (7)

Onde: Caruaru - Agreste de Pernambuco

Entrada gratuita

Mais informações em @festivalpernambucomeupais

Mara Cakes Fair 2025

Quando: Sexta-feira (5) até domingo (7), das 13h às 20h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Avenida Professor Andrade Bezerra, Olinda

Ingressos a partir de R$ 59 pelo site oficial

Mais informações em @maracakesfair

TEATRO

"Pontos de Vista de um Palhaço"

Quando: Quinta-feira (4) até sábado (6), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla

Mais informações em Caixa Cultural e @ Caixaculturalrecife

"Enrolados – A Nova Aventura de Rapunzel"

Quando: Sábado (6), às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior – Pina

Ingressos a partir de R$ 50 pelo site Sympla ou na bilheteria do teatro

Mais informações em (81) 99568-4125

Abba Experience

Quando: Sábado (6), às 18h30 e 21h30

Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 na bilheteria e pelo site do Teatro RioMar

Mais informações em @abbaexperiencetribute

"Dizcontos: Memórias de Imigração"

Com Klemente Tsamba

Quando: Sábado (6), às 19h

Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, nº 641 – bairro da Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla

Mais informações em @oposteoficial

"Três Mulheres Altas", de Edward Albee

Com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre

Quando: Sábado (6) , às 20h, e domingo (7), às 17h e 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Avenida Boa Viagem, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$25 pelo site oficial

Mais informações em @tresmulheresaltas

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades

Quando: Até 28 de setembro

Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial

Mais informações em @ccumplicidades

EXPOSIÇÕES

"Conexões Viscerais"

Quando: Até 7 de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações em @caixaculturalrecife

"Cosmo/Chão"

Quando: Até 7 de setembro

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos -Várzea

Visitação: Das 9h às 17h (bilheteria aberta até às 16h)

Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na bilheteria

Mais informações em (81) 2011-5466

"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte

Quando: Até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero

"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"

Quando: Até 28 de setembro

Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h

Mais informações em @muafrope

"Inferno - Cânticos - Ato 1"

Quando: Até 30 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio

Entrada gratuita

Mais informações em @amparosessenta

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: Até o dia 12 de outubro

Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda

Acesso gratuito

Mais informações em @shoppingtacaruna

CINEMA

"O Rei da Feira"

Sinopse: Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil. Direção: Felipe Joffily

"Invocação do Mal 4"

Sinopse: Inspirado em eventos reais, Invocação do Mal 4: O Último Ritual acompanha o caso mais perturbador e enigmático da carreira do casal, em um desfecho que promete trazer grandes sustos e mexer até com os espectadores mais corajosos.Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren. Direção: Michael Chaves

Veja também