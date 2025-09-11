A- A+

AGENDA CULTURAL Saiba quais são os principais eventos para aproveitar o fim de semana Confira roteiro cultural para esta quinta-feira (11), sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14)

Sextou! A agenda cultural desde fim de semana conta com shows musicais, estreias no cinema, novas exposições e mais. Com destaque para a parada da diversidade LGBTQIP+, no Parque Dona Lindu; para o retorno da Mimo para sua casa original, em Olinda; e filme internacional que se passa no Recife nos cinemas. Confira:

SHOWS E EVENTOS

"CineMona"

Quando: Sábado (13), das 14h às 16h30

Onde: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa

Entrada gratuita

Mais informações em @mostradivercidades

"MIMO" Olinda

Quando: Sexta-feira (12) até domingo (14)

Onde: Olinda, Região Metropolitana de Recife

Entrada gratuita

Mais informações em @mimofestival

"Mãeana canta JG"

Quando: Sábado (13), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo

Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

Mais informações em @casaestacaodaluz

Show de Filipe Ret

Quando: Sábado (13), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no site da Bilheteria Digital

Mais informações em @classichallpe

Henry Freitas em "Terapya"

Quando: Sábado (13)

Onde: Parador - Edifício JK - Av. Dantas Barreto, 315

Ingressos a partir de R$ 130 no site do Evenyx

Mais informações em @terapyadohenry

Festival "Vozes da Independência"

Quando: Sexta-feira (12) e sábado (13)

Onde: Auditório Multimídia - Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505

Entrada gratuita

Mais informações em @vozesdaindependencia

"IVYSON"

Quando: Sábado (13), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem – Boa Viagem

Ingressos pelo site oficial

Mais informações em @teatroluizmendonca

"Vale Tude"

Quando: Sábado (13), às 18h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693 – Boa Vista

Os ingressos disponíveis no local

Mais informações em @pcdvale

"Queens Night – Drag Race Brasil Reunion"

Quando: Sábado (13), às 22h

Onde: Clube Metrópoles - R. das Ninfas, 125 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 pelo site sympla

Mais informações em @clubmetropole

Festa da "DiverCIDADE"

Quando: Sábado (13)

Onde: Cais do Sertão - Armazem 10 - Av. Alfredo Lisboa

Entrada gratuita

Mais informações em @mostradivercidades



"Rock Rec Festival"

com Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão

Quando: Sábado (13), às 17h

Onde: Palco Downtown - Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra

Ingressos a partir de R$ 90, pelo site

Mais informações em @rockrecfestival

Parada da Diversidade

Quando: Sábado (13)

Onde: Arena da Diversidade – Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem

Entrada gratuita

Mais informações em @apdpe_2025

"O Rolê - Festival Independende de Rock"

Com Gelo Baiano, Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô

Quando: Domingo (14), às 16h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga

Ingressos a partitr de R$ 12 pelo Sympla

Mais informações em @festivalorole

Oito Lentes - Lançamento do EP ''Sereia''

Quando: Sábado (13), 17h

Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças

Entrada gratuita

Mais informações: @banda8lentes



TEATRO

"Fé no Flow"

Com Murilo Gun

Quando: Sábado (13) às 21h e domingo (14) às 20h

Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 no site

Informações pelo site

“Show do Bita - Festa dos Bichos”

Quando: Domingo (14), às 15h e 17h30

Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4

Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Uhuul

Mais informações no site

"Pedras, Flor e Espinho"

Quando: Quinta-feira (11)

Onde: Teatro Barreto Junior - R. Est. Jeremias Bastos – Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no site Sympla

Mais informações em @aca_producoes

"Helô em Busca do Baobá Sagrado"

Quando: Sábado (13)

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641 - Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações em @oposteoficial



"EU TE ODEIO! NÃO ME ABANDONE!"

Quando: Domingo (14)

Onde: Teatro Barreto Junior - R. Est. Jeremias Bastos – Pina

Ingressos a partir de R$ 25 pelo Sympla

Mais informações em @grupoamantesdasartes

"O Céu da Língua"

Com Gregorio Duvivier

Quando: Sexta-feira (12), às 20h, e sábado (13), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 à venda na plataforma Inti

Mais informações em (81) 99488-6833

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades

Quando: Até 28 de setembro

Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial

Mais informações em @ccumplicidades

"Enquanto eu voava, você criava raízes"

Da Cia. Dos à Deux

Quando: 10 a 20 de setembro, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505

Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla

Mais informações em @ciedosadeux

EXPOSIÇÕES

Exposição “Frevo pra Vestir”

Quando: A partir da sexta-feira (12), às 10h

Onde: Praça do Arsenal da Marinha - Bairro do Recife

Visitação de terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 pelo Sympla

Mais informações pelo site

"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte

Quando: Até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero

"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"

Quando: Até 28 de setembro

Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h

Mais informações em @muafrope

"Inferno - Cânticos - Ato 1"

Quando: Até 30 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio

Entrada gratuita

Mais informações em @amparosessenta

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: Até o dia 12 de outubro

Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda

Acesso gratuito

Mais informações em @shoppingtacaruna

CINEMA

"Dormir De Olhos Abertos"

Sinopse: Na cidade de Recife, Kim, Fu Ang e Xiao Xin são imigrantes chineses que se esbarram e encontram semelhanças em suas histórias. O laço entre os três se constrói entre encontros e desencontros, demonstrando que, apesar de estarem em movimento, é possível encontrar raízes longe de casa. Direção: Nele Wohlatz

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"

Sinopse: Em Demon Slayer: Castelo Infinito, Tanjiro vê sua família ser morta por um demônio e sua irmã Nezuko virar um deles. Ele se decide virar matador de demônios para salvá-la e vingar-se. Direção: Haruo Sotozaki

"Downton Abbey: O Grande Final"

Novos escândalos, desafios, relacionamentos e transformações sociais chegam em Downton na virada para os anos de 1930. Sob a chefia de Lady Mary, toda a família Crawley e sua equipe se preparam para uma nova era e a nova geração de herdeiros de Downton. Direção: Simon Curtis

