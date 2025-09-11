Saiba quais são os principais eventos para aproveitar o fim de semana
Confira roteiro cultural para esta quinta-feira (11), sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14)
Sextou! A agenda cultural desde fim de semana conta com shows musicais, estreias no cinema, novas exposições e mais. Com destaque para a parada da diversidade LGBTQIP+, no Parque Dona Lindu; para o retorno da Mimo para sua casa original, em Olinda; e filme internacional que se passa no Recife nos cinemas. Confira:
SHOWS E EVENTOS
"CineMona"
Quando: Sábado (13), das 14h às 16h30
Onde: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa
Entrada gratuita
Mais informações em @mostradivercidades
"MIMO" Olinda
Quando: Sexta-feira (12) até domingo (14)
Onde: Olinda, Região Metropolitana de Recife
Entrada gratuita
Mais informações em @mimofestival
"Mãeana canta JG"
Quando: Sábado (13), às 18h30
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla
Mais informações em @casaestacaodaluz
Show de Filipe Ret
Quando: Sábado (13), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site da Bilheteria Digital
Mais informações em @classichallpe
Henry Freitas em "Terapya"
Quando: Sábado (13)
Onde: Parador - Edifício JK - Av. Dantas Barreto, 315
Ingressos a partir de R$ 130 no site do Evenyx
Mais informações em @terapyadohenry
Festival "Vozes da Independência"
Quando: Sexta-feira (12) e sábado (13)
Onde: Auditório Multimídia - Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505
Entrada gratuita
Mais informações em @vozesdaindependencia
"IVYSON"
Quando: Sábado (13), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem – Boa Viagem
Ingressos pelo site oficial
Mais informações em @teatroluizmendonca
"Vale Tude"
Quando: Sábado (13), às 18h
Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693 – Boa Vista
Os ingressos disponíveis no local
Mais informações em @pcdvale
"Queens Night – Drag Race Brasil Reunion"
Quando: Sábado (13), às 22h
Onde: Clube Metrópoles - R. das Ninfas, 125 - Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 10 pelo site sympla
Mais informações em @clubmetropole
Festa da "DiverCIDADE"
Quando: Sábado (13)
Onde: Cais do Sertão - Armazem 10 - Av. Alfredo Lisboa
Entrada gratuita
Mais informações em @mostradivercidades
"Rock Rec Festival"
com Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão
Quando: Sábado (13), às 17h
Onde: Palco Downtown - Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra
Ingressos a partir de R$ 90, pelo site
Mais informações em @rockrecfestival
Parada da Diversidade
Quando: Sábado (13)
Onde: Arena da Diversidade – Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem
Entrada gratuita
Mais informações em @apdpe_2025
"O Rolê - Festival Independende de Rock"
Com Gelo Baiano, Mààláá, DRVA, Dani Carmesim e Bartô
Quando: Domingo (14), às 16h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga
Ingressos a partitr de R$ 12 pelo Sympla
Mais informações em @festivalorole
Oito Lentes - Lançamento do EP ''Sereia''
Quando: Sábado (13), 17h
Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças
Entrada gratuita
Mais informações: @banda8lentes
TEATRO
"Fé no Flow"
Com Murilo Gun
Quando: Sábado (13) às 21h e domingo (14) às 20h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
Ingressos a partir de R$ 80 no site
Informações pelo site
“Show do Bita - Festa dos Bichos”
Quando: Domingo (14), às 15h e 17h30
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4
Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Uhuul
Mais informações no site
"Pedras, Flor e Espinho"
Quando: Quinta-feira (11)
Onde: Teatro Barreto Junior - R. Est. Jeremias Bastos – Pina
Ingressos a partir de R$ 20 no site Sympla
Mais informações em @aca_producoes
"Helô em Busca do Baobá Sagrado"
Quando: Sábado (13)
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641 - Boa Vista
Entrada gratuita
Mais informações em @oposteoficial
"EU TE ODEIO! NÃO ME ABANDONE!"
Quando: Domingo (14)
Onde: Teatro Barreto Junior - R. Est. Jeremias Bastos – Pina
Ingressos a partir de R$ 25 pelo Sympla
Mais informações em @grupoamantesdasartes
"O Céu da Língua"
Com Gregorio Duvivier
Quando: Sexta-feira (12), às 20h, e sábado (13), às 17h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 60 à venda na plataforma Inti
Mais informações em (81) 99488-6833
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Até 28 de setembro
Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial
Mais informações em @ccumplicidades
"Enquanto eu voava, você criava raízes"
Da Cia. Dos à Deux
Quando: 10 a 20 de setembro, às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505
Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla
Mais informações em @ciedosadeux
EXPOSIÇÕES
Exposição “Frevo pra Vestir”
Quando: A partir da sexta-feira (12), às 10h
Onde: Praça do Arsenal da Marinha - Bairro do Recife
Visitação de terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h
Ingressos a partir de R$ 5 pelo Sympla
Mais informações pelo site
"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte
Quando: Até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero
"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"
Quando: Até 28 de setembro
Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h
Mais informações em @muafrope
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Até 30 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações em @amparosessenta
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Acesso gratuito
Mais informações em @shoppingtacaruna
CINEMA
"Dormir De Olhos Abertos"
Sinopse: Na cidade de Recife, Kim, Fu Ang e Xiao Xin são imigrantes chineses que se esbarram e encontram semelhanças em suas histórias. O laço entre os três se constrói entre encontros e desencontros, demonstrando que, apesar de estarem em movimento, é possível encontrar raízes longe de casa. Direção: Nele Wohlatz
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"
Sinopse: Em Demon Slayer: Castelo Infinito, Tanjiro vê sua família ser morta por um demônio e sua irmã Nezuko virar um deles. Ele se decide virar matador de demônios para salvá-la e vingar-se. Direção: Haruo Sotozaki
"Downton Abbey: O Grande Final"
Novos escândalos, desafios, relacionamentos e transformações sociais chegam em Downton na virada para os anos de 1930. Sob a chefia de Lady Mary, toda a família Crawley e sua equipe se preparam para uma nova era e a nova geração de herdeiros de Downton. Direção: Simon Curtis