Agenda cultural: shows, teatro, exposições e cinema agitam o fim de semana em Pernambuco
Confira os principais eventos que acontecem desta sexta-feira (19) a domingo (21)
Este fim de semana a programação está recheada de opções para todos os gostos. Tem shows de Allana Marques e Fábio Jr., estreias no teatro, festivais de música, feiras, exposições e até cinema para quem quer curtir o fim de semana com arte e diversão.
SHOWS E EVENTOS
10ª edição do festival Rock na Calçada
Com Lodo Groove, Milton Raulino, Telefunkens, Rinha de MCs, DJ, Gomes, Ego Eris
Quando: Sexta (19), às 18h
Onde: Rua da Moeda - Bairro do Recife
Entrada gratuita
Mais informações em @rocknacalcada
Samba da Pitomba canta Arlindo Cruz
Quando: Sexta (19), às 19h
Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos – Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo
Ingressos a partir de R$ 20 no site Sympla
Mais informações em (81) 9 8482-2486
"Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos"
Com Fábio Jr.
Quando: Sexta (19), às 20h
Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães
Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital
Mais informações em @fabiojroficial
Maré Cultural
Feira de Artesanato do Recife
Com 46 expositores entre mestres, artesãos e chefs locais
Quando: Sábado (20), das 15h às 22h
Onde: Jardim do Baobá, bairro das Graças - Recife
Entrada gratuita
Lançamento do livro "Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião"
De Frederico Pernambucano de Mello
Quando: Sábado (20), às 18h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças
Preço do livro: R$ 70 (impresso)
Entrada gratuita
Instagram: @cepeeditora
Taca Sunset
Com DJ Elias Cabuzz, Banda Malícia Champion e preparação dos pratos do chef Salvadori
Quando: Sábado (20), às 17h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro
Entrada gratuita no espaço e R$ 35 o prato do chef através do Bilheteria Digital
Informações: @shoppingtacaruna
Feira NaFoz
Quando: Sábado (20) e Domingo (21), das 10h às 19h
Onde: Estrada Real do Poço, 418, Casa Forte, Poço da Panela - Recife
Entrada gratuita
Informações: @feiranafoz
Odara Ôdesce
Com Allana Marques, Lala K e Kid Camaleão
Quando: Sábado (20)
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Sympla
Mais informações em @odara.odesce
TEATRO
"Shá da Meia-Noite"
Quando: Quinta(18) e sexta (19), às 19h30
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa, Av. Doutor Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda
Entrada gratuita
Mais informações em @shadameianoite
"Francisco, Um Instrumento de Paz"
Quando: Sexta (19), às 20h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco -Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho
Ingressos a partir de R$ 50 à venda no Cecon Tickets
Mais informações em (81) 9.8463-8388
"Rita Lee - Uma Autobiografia Musical"
Quando: Sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 15h e às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu
Ingressos a partir de R$ 50 pelo site do teatro
Mais informações em @ritaleeumaautobiografiamusical
Domingo Azul
Com fogo de chão por Miau Caldas
Quando: 21 de setembro, à tarde
Onde: Casa Estação da Luz - Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Acesso: R$ 80
Reservas antecipadas por WhatsApp: (81) 99993-1331
Informações: @casaestacaodaluz
"Enquanto eu voava, você criava raízes"
Da Cia. Dos à Deux
Quando: até 20 de setembro, às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505
Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla
Mais informações em @ciedosadeux
"O Mundo Mágico de Peter Pan"
Quando: Domingo (21), às 16h
Local: Teatro Barreto Júnior - R. Est. Jeremias Bastos - Pina
Ingressos a partir de R$50 no site Sympla
Mais informações em (81) 99568.4125
"Mainha é uma Resenha! - A peça!"
Quando: Domingo (21), às 16h e 19h
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 50 pelo Sympla
Mais informações em @teatroboavista
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Até 28 de setembro
Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial
Mais informações em @ccumplicidades
EXPOSIÇÕES
Mostra estudantil do Cine UFPE
Quando: Sábado (20), às 10h
Onde: Centro de Convenções da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária
Entrada gratuita
Mais informações em @cinema.ufpe
Exposição coletiva "Observa 3"
Quando: Domingo (21)
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife
Visitação: das 14h às 18h
Entrada: gratuita
Mais informações em (81) 3184-3180
4ª Periférica Mostra de Cinema
Quando: Até a 21 de setembro
Onde: Cineteatro Bienor – Av. Dr. Pierre Collier, 440, Vila da Fabrica, Camaragibe
Entrada gratuita
Mais informações em @mostraperiferica
MADE Pernambuco – 16ª edição
Quando: até 30 de setembro
Onde: Shopping Riomar Recife - Av. República do Líbano, 281
Entrada gratuita
Mais informações em @madepernambuco
"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte
Quando: Até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero
"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"
Quando: Até 28 de setembro
Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h
Mais informações em @muafrope
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Até 30 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações em @amparosessenta
"Ghibli Fest 2025"
Quando: Até 1º de outubro
Onde: Kinoplex do Shopping Boa Vista; Orient Cinemas do River Shopping; Cinemark Riomar
Ingresoss a partir de R$ 10,24
Mais informações em @satocompanyoficial
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Acesso gratuito
Mais informações em @shoppingtacaruna
Fragile – Ne Pas Plier
Quando: até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela
Visitação: Sextas-feiras (18h–21h), sábados e domingos (16h–20h)
Entrada gratuita
Mais informações em @casadedominique
CINEMA
"A Grande Viagem da Sua Vida"
Sinopse: A jornada mágica e reveladora de David e Sarah, dois desconhecidos que se esbarram no casamento de um amigo em comum. Ambos solteiros, eles flertam um com o outro na festa e acabam juntos numa viagem comandada pelo GPS do carro antigo de David. Quando a ferramenta deixa a dupla no meio de um lindo campo com apenas uma porta vermelha, eles resolvem atravessá-la e acabam embarcando numa aventura fantástica pelo tempo. Direção: Kogonada
"Uma Babá Gloriosa"
Sinopse: Gloria (Cleo) é uma mulher moradora da perfieria do Rio de Janeiro que tem o sonho de se tornar uma famosa estilista de sucesso. Para seguir seu sonho, ela decide ir atrás de um emprego e acaba conseguindo uma de babá dos filhos de Lethicia Leme, um ícone da indústria da moda, e de seu marido, Victor Garcia, um famoso escritor. O que ela não contava era que as crianças dão mito mais trabalho do que imaginava, além de viver em pé de guerra todos os dias. Direção: Juan Pablo Pires