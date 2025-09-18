A- A+

AGENDA CULTURAL Agenda cultural: shows, teatro, exposições e cinema agitam o fim de semana em Pernambuco Confira os principais eventos que acontecem desta sexta-feira (19) a domingo (21)

Este fim de semana a programação está recheada de opções para todos os gostos. Tem shows de Allana Marques e Fábio Jr., estreias no teatro, festivais de música, feiras, exposições e até cinema para quem quer curtir o fim de semana com arte e diversão.

SHOWS E EVENTOS

10ª edição do festival Rock na Calçada

Com Lodo Groove, Milton Raulino, Telefunkens, Rinha de MCs, DJ, Gomes, Ego Eris

Quando: Sexta (19), às 18h

Onde: Rua da Moeda - Bairro do Recife

Entrada gratuita

Mais informações em @rocknacalcada

Samba da Pitomba canta Arlindo Cruz

Quando: Sexta (19), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos – Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo

Ingressos a partir de R$ 20 no site Sympla

Mais informações em (81) 9 8482-2486

"Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos"

Com Fábio Jr.

Quando: Sexta (19), às 20h

Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Mais informações em @fabiojroficial



Maré Cultural

Feira de Artesanato do Recife

Com 46 expositores entre mestres, artesãos e chefs locais

Quando: Sábado (20), das 15h às 22h

Onde: Jardim do Baobá, bairro das Graças - Recife

Entrada gratuita



Lançamento do livro "Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião"

De Frederico Pernambucano de Mello

Quando: Sábado (20), às 18h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Preço do livro: R$ 70 (impresso)

Entrada gratuita

Instagram: @cepeeditora



Taca Sunset

Com DJ Elias Cabuzz, Banda Malícia Champion e preparação dos pratos do chef Salvadori

Quando: Sábado (20), às 17h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro

Entrada gratuita no espaço e R$ 35 o prato do chef através do Bilheteria Digital

Informações: @shoppingtacaruna



Feira NaFoz

Quando: Sábado (20) e Domingo (21), das 10h às 19h

Onde: Estrada Real do Poço, 418, Casa Forte, Poço da Panela - Recife

Entrada gratuita

Informações: @feiranafoz

Odara Ôdesce

Com Allana Marques, Lala K e Kid Camaleão

Quando: Sábado (20)

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Sympla

Mais informações em @odara.odesce



TEATRO

"Shá da Meia-Noite"

Quando: Quinta(18) e sexta (19), às 19h30

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa, Av. Doutor Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Entrada gratuita

Mais informações em @shadameianoite

"Francisco, Um Instrumento de Paz"

Quando: Sexta (19), às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco -Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho

Ingressos a partir de R$ 50 à venda no Cecon Tickets

Mais informações em (81) 9.8463-8388

"Rita Lee - Uma Autobiografia Musical"

Quando: Sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 15h e às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu

Ingressos a partir de R$ 50 pelo site do teatro

Mais informações em @ritaleeumaautobiografiamusical



Domingo Azul

Com fogo de chão por Miau Caldas

Quando: 21 de setembro, à tarde

Onde: Casa Estação da Luz - Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Acesso: R$ 80

Reservas antecipadas por WhatsApp: (81) 99993-1331

Informações: @casaestacaodaluz



"Enquanto eu voava, você criava raízes"

Da Cia. Dos à Deux

Quando: até 20 de setembro, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505

Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla

Mais informações em @ciedosadeux



"O Mundo Mágico de Peter Pan"

Quando: Domingo (21), às 16h

Local: Teatro Barreto Júnior - R. Est. Jeremias Bastos - Pina

Ingressos a partir de R$50 no site Sympla

Mais informações em (81) 99568.4125



"Mainha é uma Resenha! - A peça!"

Quando: Domingo (21), às 16h e 19h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 pelo Sympla

Mais informações em @teatroboavista

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades

Quando: Até 28 de setembro

Onde: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 20 pelo site oficial

Mais informações em @ccumplicidades

EXPOSIÇÕES

Mostra estudantil do Cine UFPE

Quando: Sábado (20), às 10h

Onde: Centro de Convenções da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária

Entrada gratuita

Mais informações em @cinema.ufpe

Exposição coletiva "Observa 3"

Quando: Domingo (21)

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife

Visitação: das 14h às 18h

Entrada: gratuita

Mais informações em (81) 3184-3180

4ª Periférica Mostra de Cinema

Quando: Até a 21 de setembro

Onde: Cineteatro Bienor – Av. Dr. Pierre Collier, 440, Vila da Fabrica, Camaragibe

Entrada gratuita

Mais informações em @mostraperiferica

MADE Pernambuco – 16ª edição

Quando: até 30 de setembro

Onde: Shopping Riomar Recife - Av. República do Líbano, 281

Entrada gratuita

Mais informações em @madepernambuco



"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte

Quando: Até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações em (81) 98262-3393 e @galeriamarcozero

"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"

Quando: Até 28 de setembro

Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h

Mais informações em @muafrope

"Inferno - Cânticos - Ato 1"

Quando: Até 30 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio

Entrada gratuita

Mais informações em @amparosessenta

"Ghibli Fest 2025"

Quando: Até 1º de outubro

Onde: Kinoplex do Shopping Boa Vista; Orient Cinemas do River Shopping; Cinemark Riomar

Ingresoss a partir de R$ 10,24

Mais informações em @satocompanyoficial

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: Até o dia 12 de outubro

Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda

Acesso gratuito

Mais informações em @shoppingtacaruna

Fragile – Ne Pas Plier

Quando: até 25 de outubro

Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela

Visitação: Sextas-feiras (18h–21h), sábados e domingos (16h–20h)

Entrada gratuita

Mais informações em @casadedominique

CINEMA

"A Grande Viagem da Sua Vida"

Sinopse: A jornada mágica e reveladora de David e Sarah, dois desconhecidos que se esbarram no casamento de um amigo em comum. Ambos solteiros, eles flertam um com o outro na festa e acabam juntos numa viagem comandada pelo GPS do carro antigo de David. Quando a ferramenta deixa a dupla no meio de um lindo campo com apenas uma porta vermelha, eles resolvem atravessá-la e acabam embarcando numa aventura fantástica pelo tempo. Direção: Kogonada

"Uma Babá Gloriosa"

Sinopse: Gloria (Cleo) é uma mulher moradora da perfieria do Rio de Janeiro que tem o sonho de se tornar uma famosa estilista de sucesso. Para seguir seu sonho, ela decide ir atrás de um emprego e acaba conseguindo uma de babá dos filhos de Lethicia Leme, um ícone da indústria da moda, e de seu marido, Victor Garcia, um famoso escritor. O que ela não contava era que as crianças dão mito mais trabalho do que imaginava, além de viver em pé de guerra todos os dias. Direção: Juan Pablo Pires

