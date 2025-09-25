Agenda cultural no Recife: neste fim de semana tem Otto, Roberta Sá e Samba Recife; confira roteiro
Além dos palcos, programação conta com oficinas culturais, teatro, exposições e cinema
Entre sexta-feira (26) e domingo (28), o Grande Recife recebe uma série de atrações culturais. Do show de aniversário do álbum de estúdio de Otto, passando pela voz de Roberta Sá e pelo festival Samba Recife, até espetáculos de teatro, exposições e estreias no cinema, o público encontra opções para todos os gostos.
SHOWS E EVENTOS
PEBA: Oficina de Cultura Indígena - Saberes Fulni-ô: Música, Dança e Cultura Indígena
Com Mestre Matinho Fulni-ô
Quando: Sexta-feira (26), das 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h
Onde: Sala Multimídia - Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
Otto - Show comemorativo de 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos"
Quando: Sexta (26), a partir das 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 65 pelo Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
Samba Recife
Com Thiaguinho, Jorge Aragão, Sorriso Maroto e Xande de Pilares
Quando: Sábado (27) e domingo (28)
Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120 pela Bilheteria Digital
Informações: @sambarecifeoficial
PEBA: Celebrações das Matas e Quilombos
Quando: Sábado (27), 15h às 16h
Onde: Galeria II - Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
PEBA: A fotografia de Iêda Marques
Com Iêda Marques e Eduardo Romero
Quando: Sábado (27), 16h às 18h
Onde: Octógono da Galeria II - Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
Palhacinhas do Brega Vibrando no Babado
Com Violetas da Aurora, Nega do Babado e DJ Vibra
Quando: Sábado (27), às 20h
Onde: Casa de Alzira — Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 pelo Sympla
Informações: @casadealzira
Roberta Sá em "Tudo Que Cantei Sou"
Quando: Sábado (27), às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 100 pelo Sympla
Informações: (81) 99488-6833
TEATRO
“Floresta dos Mistérios”
Quando: Sexta-feira (26) às 15h, sábado (27) e domingo (28) às 11h
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 10 pelo Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
“De Bach a Nirvana”- 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Sexta-feira (26), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Boa Viagem
Entrada gratuita
Informações: @ccumplicidades
Henry & Klauss em “Illusion Show”
Quando: Sábado (27), às 14h, 17h e 20h30; Domingo (28), às 16h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 60 no site Fever
Informações: (81) 4042-8400
“Carlota – Focus Dança Piazzolla”- 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Sábado (27), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, Boa Viagem
Entrada gratuito
Informações: @ccumplicidades
“Trupe” - 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: Domingo (28), às 11h30
Onde: Parque da Jaqueira - Av. Rui Barbosa, s/n, Graças
Entrada gratuita
Informações: @ccumplicidades
EXPOSIÇÕES
“Yo soy semilla”, de Rayana Rayo
Quando: A partir de 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Informações: (81) 98262-3393
"Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memória em Movimento"
Quando: Em cartaz até 28 de setembro
Onde: MuAfro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Visitação: De quarta a domingo, das 13h às 17h
Informações: @muafrope
MADE Pernambuco – 16ª edição
Quando: Em cartaz até 30 de setembro
Onde: Shopping Riomar Recife - Av. República do Líbano, 281, Pina
Entrada gratuita
Visitação: De segunda a sábado, 9h às 22h, e aos domingos, 12h às 21h
Informações: @madepernambuco
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Em cartaz até 30 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Informações: @amparosessenta
Farol Viajante “Oceanvs”
Quando: Em cartaz até 3 de outubro
Onde: Parque Macaxeira - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar - Macaxeira, Recife
Entrada gratuita
Visitação: 9h às 12h e 13 às 17h30
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Em cartaz até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
"Fragile – Ne Pas Plier"
Quando: Em cartaz até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela - Recife
Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h
Entrada gratuita
Informações: @casadedominique
“Meu Brasil Interior”
De Roxinha Lisboa
Quando: Em cartaz até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
CINEMA
"Uma Batalha Após a Outra"
Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo revolucionário, busca ajuda de seus antigos companheiros outros guerrilheiros para encontrar sua filha. Direção: Paul Thomas Anderson
"Ne Zha 2 - O Renascer da Alma"
Nascido de pais mortais, um jovem semideus rebelde usa seus imensos poderes para lutar contra uma força ancestral que pretende destruir a humanidade. Direção: Yu Yang
"Ghibli Fest 2025"
Quando: Em cartaz até 1º de outubro
Onde: Kinoplex do Shopping Boa Vista; Orient Cinemas do River Shopping; Cinemark Riomar
Ingressos a partir de R$ 10,24
Informações: @satocompanyoficial