Marina Sena, Bienal do Livro e Festival Miçanga agitam o fim de semana no Grande Recife
O roteiro também reúne peças teatrais, exposições, mostras de cinema e eventos gratuitos pela cidade
Entre os dias 3 e 5 de outubro, o público encontra uma programação cultural diversa. Entre os destaques estão a XV Bienal Internacional do Livro, shows de Marina Sena e Edson Gomes, peças infantis e adultas, além de visitar novas exposições nas galerias de arte e novidades no cinema.
SHOWS E EVENTOS
Festival Miçanga
Com Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio
Quando: Sábado (4)
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, Salgadinho - Olinda
Ingressos a partir de R$ 65, na Bilheteria Digital
Informações: @micangarec
“Mardi Gras em Recife”
Quando: Sexta-feira (3) e sábado (4)
Onde: Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @mardigrasrecife
"Coisas Naturais"
Com Marina Sena
Quando: Sexta-feira (3) e sábado (4)
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 4921
Ingressos a partir de R$180, no Evenyx
Informações: @amarinasena
"Trimano Brasil"
Quando: Sábado (4), às 19h
Onde: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136 - Recife Antigo
Ingressos a partir de R$ 88, no Sympla
Informações: (81) 9.9960-7936
Festival Pernambucano de Literatura Negra
Quando: Sábado (4) e domingo (5)
Onde: XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda
Ingressos a partir de R$ 15, no Zig Tickets
Informações: no site Negra Sou
Apresentação dos Solistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins
Quando: Domingo (5), às 17h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingresso: incluso no valor do ingresso do museu - R$ 10 e R$ 5 (meia)
Informações: @pacodofrevo
XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Quando: 3 a 12 de outubro
Onde: Centro de Convenções, Olinda - Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho
Ingressos a partir de R$ R$ 15, no site Zig Tickets
Informações: @bienalpe
TEATRO
"Chapeuzinho de Neve Adormecida"
Quando: Sábado (4), às 16h
Onde: Teatro Barreto Júnior - R. Est. Jeremias Bastos - Pina
Ingressos a partir de R$50, no Sympla
Informações: (81) 9.9568-4125
"O Admirável Sertão de Zé Ramalho"
Quando: Sexta-feira (3), às 20h, sábado (4), às 19h, e domingo (5), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem - Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 25, no site Byinyi
Informações: @teatroluizmendonca
EXPOSIÇÕES
NaFoz Andante – 12ª edição
Quando: De quinta-feira (2) até domingo (5)
Onde: Terraço de Eventos – Shopping Recife - Cobertura B4 - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem
Entrada gratuita
Visitação: De quinta-feira a sexta-feira, das 14h às 21hs; sábado e domingo, das 12h às 21h
Informações: @feiranafoz
Mercado Capitão
Quando: Domingo (5)
Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124 – Santo Amaro
Visitação: Das 10h às 19h
Entrada gratuita
Informações: @mercadocapitao124
Casacor Pernambuco 2025
Quando: De 4 de outubro a 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
“Vermelho Cruel - Márcio Almeida”
Quando: Até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - 3º andar - Boa Viagem
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
“Yo soy semilla”, de Rayana Rayo
Quando: A partir de 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Informações: (81) 9.8262-3393
Farol Viajante “Oceanvs"
Quando: Até 3 de outubro
Onde: Parque da Macaxeira - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar
Entrada gratuita
Visitação: Das 10h às 18h
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Em cartaz até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Olinda
Entrada gratuita
Visitação: Segunda-feira a sábado das 9h às 22h; e domingos e feriados das 12h às 21h
Informações: @shoppingtacaruna
''Vestígios de um Tempo Não Linear''
De Antonio Mendes
Quando: até 25 de outubro
Onde: Casa Guita - Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda
Visitação: Quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 18h, sextas-feiras e sábados, 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: (81) 9.9607-0234
"Fragile – Ne Pas Plier"
Quando: Até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela
Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h
Entrada gratuita
Informações: @casadedominique
“Meu Brasil Interior”
De Roxinha Lisboa
Quando: Até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
CINEMA
"Coração de Lutador: The Smashing Machine"
Sinopse: A trama explora A trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr e os altos e baixos da carreira do esportista, falando sobre sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso durante o auge da fama no UFC. Direção: Benny Safdie
"GOAT"
Sinopse: Cade sofre uma acidente, colocando sua carreira e os anos de dedicação em risco. Quando tudo parece perdido, porém, seu ídolo, o lendário e veterano quarterback Isaiah White (Marlon Wayans) assume a responsabilidade de orientar o talentoso atleta, mas à medida que o treinamento avança e se intensifica, o comportamento de Isasah se revela cada vez mais tóxico e sombrio. Direção: Justin Tipping
Encerramento da 4ª Periférica Mostra de Cinema
Quando: Sábado (4), às 16h
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175 - Boa Vista
Entrada gratuita
Informações: @mostraperiferica
"Ghibli Fest 2025"
Quando: Em cartaz até 1º de outubro
Onde: Kinoplex do Shopping Boa Vista; Orient Cinemas do River Shopping; Cinemark Riomar
Ingressos a partir de R$ 10,24
Informações: @satocompanyoficial