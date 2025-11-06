Estreia de "O Agente Secreto" e último show de Planet Hemp são destaques do fim de semana
Espetáculos teatrais e exposições também integram o roteiro do 'findi'; confira programação
De estreia do candidatíssimo ao Oscar 2026, o filme do pernambucano Kleber Mendonça, "O Agente Secreto", ao derradeiro show do Planet Hemp, em Olinda, o fim de semana pelas bandas de cá de Recife e RMR tá tinindo de bom.
Aliás, já a partir desta sexta-feira (7), tem show de Toquinho no Teatro Guararapes, e Biafra é atração no Projeto Seis e Meia, no Teatro no Parque.
Também a partir da sexta até o domingo, o Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, recebe o premiado espetáculo "Tom na Fazenda", que tem Armando Babaioff e Denise Del Vecchio, entre outros nomes, no elenco.
Exposição solidária em prol do NACC em parceria com a Galeria Terra Brasilis, também é destaque. A mostra ocorre até este domingo (9) no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.
No mesmo bairro segue a edição 2025 da Casacor Pernambuco, no Complexo Niágara, localizado na Av. Rio Branco.
Opções têm, e de tuia. Bora curtir o 'findi'?
SHOWS E EVENTOS
Show de Toquinho - "Só Tenho Tempo pra ser Feliz"
Quando: Sexta-feira (7), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3182-8000
Projeto Seis e Meia
"Biafra Canta Novelas"
Abertura com Marcos Santana em tributo a Raul Seixas
Quando: Sexta-feira (7), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: @biafra_oficial
Elvis Black - Adam Roman
Abertura com a Banda Manhattan
Quando: Sexta (7) e Sábado (8), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla
Informações: (81) 9 888-4818 // @manhattancafetheatro
Forró dos Passarinhos - Segunda Edição
Quando: Sexta-feira (7), às 21h30
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Halloween da Freaks
Quando: Sexta-feira (7), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Geraldo Maia e banda
Participação de Tomaz Carvalho
Quando: Sábado (8), a partir das 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe // @geraldomaia_oficial
Rodrigo Teaser - "Tributo ao Rei do Pop"
Quando: Sábado (8), às 19h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)
Ingressos a partir de R$ 85 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 3182-8000
Show de Planet Hemp - "A Última Ponta"
Quando: Sábado (8), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhaes, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 77,50 no site Eventim
Informações: (81) 3427-7501
Samba e Frevo de Glória - Amantes de Glória
Com André Rio, Carla Rio, Deco Simões, DJ Balaio e Orquestra do Maestro Lessa
Quando: Sábado (8), a partir das 16h
Onde: Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @gigante_do_samba
Sabinha Chacon
Com Bruno Diegues (ex Jeito Moleque) e Só na Marosidade
Quando: Sábado (8), a partir das 16h
Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon
Salve Simpatia
Com Dunas do Barato (canta Gal), Conjunto Maravilha (canta Chico Buarque) e Dizmaia (canta Tim Maia)
Quando: Sábado (8), a partir das 21h
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, s/n, Carmo, Olinda
Acesso gratuito via Sympla
Informações: (81) 3344-3300
Pagodéa - 13ª edição
Quando: Sábado (8), a partir das 16h
Onde: Catamaran Eventos (Espaço Ancorar) - Cais de Santa Rita, s/n, São José
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @_pagodea_
Gato Galáctico - "Magia na Via Láctea"
Quando: Domingo (9), às 17h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)
Ingressos a partir de R$ 60 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 3182-8000
Kiko Dinucci apresenta Rastilho
Quando: Domingo (9), às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$ 55 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Abertura de Verão das Pás
Com Banda Luminar, Renatinho Expresso, Conde Só Brega e Orquestra das Pás
Quando: Domingo (8), a partir das 12h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande
Ingresso R$ 40 (no local)
Informações: (81) 9 9411-2043
TEATRO
Festival de Circo do Brasil
"Tom na Fazenda"
Com Denise Del Vechio, Armando Babaioff e grande elenco
Quando: Sexta (7) e Sábado (8), às 20h e Domingo (9), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n
Ingressos a partir de R$ 70 neste link
Informações: @teatroluizmendonca
"Le Bruit Des Pierres - Collectif Maison Courbe - FR"
Quando: Sábado (8), às 20h e Domingo (9), às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
EXPOSIÇÃO
1ª Exposição do NACC
Quando: até 9 de novembro
Onde: Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @galeriaterrabrasilis
24ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores 2025
Quando: até 8 de novembro
Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José
Acesso gratuito
Visitação do museu: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h
Informações: (81) 3355-9830
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
“Geratriz_Iza”
De Iza do Amparo e Moa Campelo
Quando: até 18 de novembro
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h
Informações: @atelie_izadoamparo
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
"Vermelho Cruel"
De Márcio Almeida
Quando: até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
"Meu Brasil Interior"
De Roxinha Lisboa
Quando: até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
CINEMA
"O Agente Secreto"
SINOPSE: Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia, na casa dos 40 anos, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Direção: Kleber Mendonça Filho
"Predador: Terras Selvagens"
SINOPSE: Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos. Direção: Dan Trachtenberg