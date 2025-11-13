O que fazer no fim de semana? Tem de Garota VIP, com Safadão, a Festival de Literatura; confira
Música, literatura, teatro, cinema e exposições preenchem o fim de semana com opções para todos os gostos
De tudo um bocado. Assim está o fim de semana no Recife quando o assunto é entretenimento. Tem música, literatura, teatro, exposição e cinema e, dessa forma, só para variar um tiquinho, a 'dificuldade' é saber para onde se vai, porque ficar em casa não é opção.
Para quem é de música, da vibe romântica ao forró, passando ainda pelo samba, tem de Alcione e José Augusto no Classic Hall a show de Gerlane Lops na Sede do Galo da Madrugada.
Aos amantes da literatura, até este domingo (16), está rolando no Parque D. Lindu, em Boa Viagem, mais uma edição da Fliporto - e com acesso gratuito.
Além disso, tem espetáculos teatrais, exposições em cartaz e aquele cineminha semanal de sempre.
Bora, né?
SHOWS E EVENTOS
"Paixão em Dose Dupla", com Alcione e José Augusto
Quando: Sexta-feira (14), a partir das 20h (abertura dos portões)
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site Acesso Ticket
Informações: (81) 3427-7501
Seu Pereira e Totonho - "Caixinha de Mimos"
Quando: Sexta-feira (14), às 19h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa vista
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: (81) 9 9488-6833
Cícero - Turnê Nacional: "Uma Onda em Pedaços"
Quando: Sexta-feira (14), a partir das 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: (81) 3355-3323
Trimanos Brasil
Quando: Sexta-feira (14), às 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla
Informações: (81) 9 8888-4818 // @manhattancafetheatro
Acústico "Navaranda"
Com Cello Sesso
Quando: Sexta-feira (14), 20h (abertura da casa)
Onde: Downtwon ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro
Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla
Informações: @downtownpubzn
Samba Boa Nova - Roda de Samba Raiz
Quando: Sexta-feira (14), a partir das 20h
Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: (81) 98268-4736
Paredão TBT - Funk Hits (2015-2020)
Quando: Sexta-feira (14), a partir das 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Festa "Esquenta Forró", com Luka Bass
Silvana Salazar e Let Azevedo integram a programação da noite
Quando: Sexta-feira (14), a partir das 22h
Onde: Lux Nightlife - Av. Conselheiro Aguiar, 2217, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 50
Informações: @lux.nightlifehub
Concerto "Fronteira Guarani"
Quando: Sexta-feira (14), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
Fliporto 2025
Quando: até domingo, 16
Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n
Acesso gratuito (Fliporto Literatura) e R$ 17,50 (Fliporto Arte), via Sympla
Informações: @fliporto // www.fliporto.com.br
Cláudio Rabeca - Homenagem a Jackson do Pandeiro
Com Silvério Pessoa
Quando: Sábado (15), a partir das 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Terra Autoral + Noite Ruim: Gastação Infinita
Papôla e Nolasco e Nadí Silva também se apresentam na noite
Quando: Sábado (15), a partir das 20h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa vista
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
The Retrô Especial Barbra Streisand
Quando: Sábado (15), a partir das 20h
Com DJs Barreto, André Navarro, Emílio Vega e Marcílio
Onde: Nexus Bar - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla ou via PIX (81) 9 9773-8091
Informações: @onexusbar
Festa JOY
Quando: Sábado (15), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla ou pelo (81) 9 9828-1640
Informações: @clubmetropole
Festival Garota VIP
Com Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Banda Desejo
Quando: Sábado (15), às 21h
Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 110 no site Virtual Ticket
Informações: (81) 4042-8400
Samba da Gê (Gerlane Lopes), Canta Beth Carvalho
Quando: Sábado (15), às 18h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José
Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3224-2899
Roda de Samba de Macumba
Com Helena Cristina, Igor Benatti e Rhayra Francine
Quando: Sábado (15), a partir das 15h
Onde: Espaço Cultural Osvaldo Sérgio - Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @espaco_cultural_osvaldo_sergio
Pagode na Ladeira
Com Mistura Samba e Boa Ousadia
Quando: Sábado (15), a partir das 16h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Vinil na Ladeira
Com Orquestra do Maestro Oséas, Helena Cristina e DJ 440
Quando: Sábado (15), a partir das 15h
Onde: Jardim do Villa Bonfim - Ladeira da Sé, 143, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @villa_bonfim
Celebração a Fernando Pessoa
Quando: Sábado (15), às 19h
Onde: Restaurante Casa Morim - Rua Teixeira de Freiras, 77, Várzea
Couvert R$ 40
Informações/Reservas: (81) 9 9349-8703
"Chama de Griô": 1º Festival de Cultura Popular
Quando: Domingo (16), a partir das 15h
Onde: Sítio Trindade
Acesso gratuito
46ª edição do Mercado Capitão
Quando: Domingo (16), das 10h às 19h
Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro
Acesso gratuito
Informações: @mercadocapitao124
TEATRO
Stand-Up Comedy "O Que Passa na Cabeça Dela", com Bruna Louise
Quando: Sexta-feira (14), às 20h e às 23h
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 40 no site do teatro
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
Tributo aos Bee Gees
Quando: Domingo (16), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 110 no site do teatro
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
EXPOSIÇÕES
"Geratriz_Iza"
De Iza do Amparo e Moa Campelo
Quando: até 18 de novembro
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h
Informações: @atelie_izadoamparo
"Meu Brasil Interior"
De Roxinha Lisboa
Quando: até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
CINEMA
‘’Truque De Mestre - O 3º Ato’’
SINOPSE: Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Direção: Ruben Fleischer
‘’Eddington’’
SINOPSE: O impasse entre o xerife de uma pequena cidade e o prefeito local desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.
Direção: Ari Aster
‘’Harry Potter E O Cálice De Fogo’’ (Relançamento)
SINOPSE: Agora, com 14 anos, Harry Potter participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort prepara-se para retornar à ativa. Direção: Mike Newell