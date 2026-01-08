Baile da Macuca e Verão Tamandaré são destaques do fim de semana; confira
Programação conta, ainda, com show e peças do Janeiro de Grandes Espetáculos, eventos para todos os gostos, exposição e dicas de cinema
Chegou mais um fim de semana e opção é que não falta para se divertir no Recife e Região Metropolitana, visse? Tem show para todos os estilos e idades: frevo, MPB, sertanejo, samba, maracatu... de tudo tem um pouco! É prévia de Carnaval festa que não acaba mais.
Nesta sexta-feira (9), ao meio dia, o projeto "Hora do Frevo" inaugura a temporada de 2026 apresentando a tradicional Orquestra Capa Bode, de Nazaré da Mata. À noite, Ylana Queiroga se apresenta no Teatro Hermilo Borba Filho, na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.
No sábado (10), destaque para o Baile da Macuca, que apresenta Paulinho da Viola, Joyce Alane e Baiana System. E, na praia de Tamandaré, no Litoral Norte, Wesley Safadão, Nattanzinho e outros artistas agitam o Verão Tamandaré.
E se liga que no roteiro também tem sugestões de peças de teatro, exposição e dicas de estreias de cinema para os amantes da sétima arte, sem esquecer do público infantil que está em plena férias escolares e querendo diversão. Bora?
SHOWS E EVENTOS
Fenahall
Show de Adilson Ramos
Quando: Sexta (9), às 19h30
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 10 (no local)
Informações: @fenahall.pe
Super Sexta Dançante
Com Banda Montreal, Expresso ao Passado, Banda Kabaret e Orquestra das Pás
Quando: Sexta (9), a partir das 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande
Ingressos R$ 30 (no local)
Informações; (81) 9 9411-2043
"Sextou na Arena"
Com Dann Alves
Quando: Sexta (9), às 19h
Onde: Arena Costa Dourada (Shopping Costa Dourada) - PE 060, Km 3, Cabo de Santo Agostinho
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
"Hora do Frevo"
Com Orquestra Capa Bode
Quando: Sexta (9), 12h
Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
32º JGE
Show "Janga", de Ylana
Quando: Sexta (9), às 20h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
Samba da Pitomba
Canta Fundo de Quintal
Quando: Sexta (9), a partir das 19h
Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @sambadapitomba // (81) 9 9899-2948
Noite das Blogueiras
Com Mady Beeong
Quando: Sexta (9), a partir das 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Fenahall
Show com a banda Disco
Quando: Sábado (10), às 19h30
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 10 (no local)
Informações: @fenahall.pe
Voz e Violão
Com o cantor Lucas
Quando: Sábado (10), às 18h30
Onde: Arena Costa Dourada (Shopping Costa Dourada) - PE 060, Km 3, Cabo de Santo Agostinho
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
"Sábado no Paço"
Com Ensaio Aberto Aurora dos Carnavais
Quando: Sábado (10), às 16h
Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Ingressos (acesso ao museu), a partir de R$ 5
Informações: @pacodofrevo
PagoDéa
Quando: Sábado (10), a partir das 15h30
Onde: Bar do Possi - Rua Real da Torre, 1761, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @_pagodea_
Festa Estranha
Com rock, pop, indie e anos 80's e 90's
Quando: Sábado (10), às 22h
Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 85, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Baile da Macuca
Com Paulinho da Viola, Baiana System e Joyce Alane entre os convidados
Quando: Sábado (10), a partir das 19h
Onde: Bairro do Recife (ao lado da Ponte Giratória)
Ingressos a partir de R$ 180 via Sympla
Informações: @boidamacuca
Verão Tamandaré
Com Safadão, Pablo, Priscila Senna e Natanzinho Lima entre as atrações
Quando: Sábado (10), a partir das 17h
Onde: Arena Tamandaré - Praia de Tamandaré (Litoral Sul)
Ingressos a partir de R$ 160 no site Evenyx
Informações: @veraotamandare
Ensaios do Carnaval com André Rio e convidados
Quando: Sábado (10), a partir das 18h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Informações: @galodamadrugada // @andreriooficial
Jorra - Música Eletrônica Brasileira
Quando: Sábado (10), a partir das 22h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @jorrafesta
Festa do One Direction
Quando: Sábado (10), às 22h
Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 85, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Tio Dodinho, mágicas e peças teatrais
Quando: Sábado (10), às 16h
Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingetcoficial
Férias no Shopping Tacaruna
Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Informações: @shoppingtacaruna
Pista de Patinação no Gelo
Quando: até 22 de fevereiro
Acesso a partir de R$ 50 (no local)
Apresentação teatral com Aloha
Quando: Sábado (10), com Aloha e Domingo (11) com Heroínas K-Pop, a partir das 17h
Onde: Rooftop
Acesso gratuito
Feira Geek Asiática
Quando: Sábado (10) e Domingo (11), a partir das 15h
Onde: Rooftop
Acesso gratuito
Poli - "Da Raiz ao Canto"
Com participações de Isaar e Luana Tavares
Quando: Sábado (10), às 19h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @umapolii
Recife Night
Com os DJ's Diego e Bonna, entre outros
Quando: Sábado (10), a partir das 22h
Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Samba Boanova
Quando: Sábado (10), a partir das 16h
Onde: Empório Barrozo BistrÔ & Gastro Bar - Rua da Aurora, 1225, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo / (81) 9 8268-4736
Prévia TCM "Se Eu Flopar Me Beija"
Com DJ's da Troça e Bateria de Samba Oreto Velho e Orquestra Henrique Dias
Quando: Sábado (10), às 14h
Onde: G.R.E.S Preto Velho - Rua Bispo Coutinho, 681, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @bateriapretovelho
Fenahall
Show com Sassarico e Ginga & Malícia
Quando:Domingo (11), às 19h30
Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 10 (no local)
Informações: @fenahall.pe
Verão Parador
Com Thiago Soares, Yan e Fabinho
Quando: Domingo (11), a partir das 16h
Onde: Parador (Bairro do Recife)
Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende do RioMar, Recife e Tacaruna
Informações: @veraoparador
"Arrastão do Frevo"
Com Lenhadores de Olinda
Quando: Domingo (11), às 15h30
Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
108 anos do Maracatu Rural Cambinda Brasileira
Quando: Sábado (10), às 20h
Onde: Sede do Maracatu Rural Cambinda Brasileira - Zona Rural de Nazaré da Mata
Acesso gratuito
Informações: @cambinda_brasileiraoficial
TEATRO
32º JGE
"Memórias Póstumas de Brás Cubas"
Quando: Sexta (9), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"A Divina e o Esplendor - Uma Farsa Forçada"
Quando: Sexta (9), às 19h30
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Dom Casmurro"
Quando: Sexta (9), às 20h
Onde: Teatro Capiba - Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Hermanos - Uma Comédia de Irmãos"
Quando: Sexta (9), às 18h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"O Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca"
Quando: Sexta (9) e Sábado (10), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Toda Cidade Tem"
Com Flávio Andradde e Cinderela
Quando: Sábado (10), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem
Ingressos neste link
Informações: @teatroluizmendonca
32º JGE
"Eu, Você e o Circo Alakazam"
Quando: Sábado (10), às 16h30
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"A Princesa dos Mares"
Quando: Domingo (11), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"O Alienista - Casa dos Loucos"
Quando: Sábado (10), às 20h
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Jeremias e as Caraminholas"
Quando: Sábado (10), às 16h30
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"O Segredo da Arca de Trancoso"
Quando: Domingo (11), às 17h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Sem Nome, O Desempregado"
Quando: Domingo (11), às 17h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingresos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Vossa Mamulengecência"
Quando: Domingo (11), às 16h e às 19h
Onde: Teatro Capiba - Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @festivaljge
32º JGE
"Nordestinados In Circus"
Quando: Domingo (11), às 17h
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
EXPOSIÇÕES
"O Que Me Faz Partir", de Lua Lim
Quando: a partir deste sábado (10) até 29 de março
Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife
Informações: @mamamrecife
Visitação: de Quarta a Sexta, das 10h às 17h; Sábados e Domingos, das 10h às 16h
CINEMA
"Agentes Muito Especiais"
SINOPSE: Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Encarando percalços, perigos e aventuras, os dois se infiltram numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.Direção: Pedro Antônio
"Tom & Jerry: Uma Aventura No Museu"
SINOPSE: A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Direção: Gang Zhang
"Família de Aluguel"
SINOPSE: Um ator americano em Tóquio, em busca de um propósito na vida, consegue um emprego incomum: trabalhar para uma agência japonesa de "famílias de aluguel" interpretando papéis de estranhos. À medida que ele se imerge nos mundos de seus clientes, começa a formar laços genuínos que borram as linhas entre a performance e a realidade. Direção: Hikari