A- A+

AGENDA CULTURAL Baile da Macuca e Verão Tamandaré são destaques do fim de semana; confira Programação conta, ainda, com show e peças do Janeiro de Grandes Espetáculos, eventos para todos os gostos, exposição e dicas de cinema

Chegou mais um fim de semana e opção é que não falta para se divertir no Recife e Região Metropolitana, visse? Tem show para todos os estilos e idades: frevo, MPB, sertanejo, samba, maracatu... de tudo tem um pouco! É prévia de Carnaval festa que não acaba mais.



Nesta sexta-feira (9), ao meio dia, o projeto "Hora do Frevo" inaugura a temporada de 2026 apresentando a tradicional Orquestra Capa Bode, de Nazaré da Mata. À noite, Ylana Queiroga se apresenta no Teatro Hermilo Borba Filho, na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.



No sábado (10), destaque para o Baile da Macuca, que apresenta Paulinho da Viola, Joyce Alane e Baiana System. E, na praia de Tamandaré, no Litoral Norte, Wesley Safadão, Nattanzinho e outros artistas agitam o Verão Tamandaré.



E se liga que no roteiro também tem sugestões de peças de teatro, exposição e dicas de estreias de cinema para os amantes da sétima arte, sem esquecer do público infantil que está em plena férias escolares e querendo diversão. Bora?



SHOWS E EVENTOS

Fenahall

Show de Adilson Ramos

Quando: Sexta (9), às 19h30

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 (no local)

Informações: @fenahall.pe

Super Sexta Dançante

Com Banda Montreal, Expresso ao Passado, Banda Kabaret e Orquestra das Pás

Quando: Sexta (9), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30 (no local)

Informações; (81) 9 9411-2043

"Sextou na Arena"

Com Dann Alves

Quando: Sexta (9), às 19h

Onde: Arena Costa Dourada (Shopping Costa Dourada) - PE 060, Km 3, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

"Hora do Frevo"

Com Orquestra Capa Bode

Quando: Sexta (9), 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

32º JGE

Show "Janga", de Ylana

Quando: Sexta (9), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



Samba da Pitomba

Canta Fundo de Quintal

Quando: Sexta (9), a partir das 19h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadapitomba // (81) 9 9899-2948

Noite das Blogueiras

Com Mady Beeong

Quando: Sexta (9), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Fenahall

Show com a banda Disco

Quando: Sábado (10), às 19h30

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 (no local)

Informações: @fenahall.pe

Voz e Violão

Com o cantor Lucas

Quando: Sábado (10), às 18h30

Onde: Arena Costa Dourada (Shopping Costa Dourada) - PE 060, Km 3, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada



"Sábado no Paço"

Com Ensaio Aberto Aurora dos Carnavais

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos (acesso ao museu), a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

PagoDéa

Quando: Sábado (10), a partir das 15h30

Onde: Bar do Possi - Rua Real da Torre, 1761, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @_pagodea_

Festa Estranha

Com rock, pop, indie e anos 80's e 90's

Quando: Sábado (10), às 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 85, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Baile da Macuca

Com Paulinho da Viola, Baiana System e Joyce Alane entre os convidados

Quando: Sábado (10), a partir das 19h

Onde: Bairro do Recife (ao lado da Ponte Giratória)

Ingressos a partir de R$ 180 via Sympla

Informações: @boidamacuca

Verão Tamandaré

Com Safadão, Pablo, Priscila Senna e Natanzinho Lima entre as atrações

Quando: Sábado (10), a partir das 17h

Onde: Arena Tamandaré - Praia de Tamandaré (Litoral Sul)

Ingressos a partir de R$ 160 no site Evenyx

Informações: @veraotamandare

Ensaios do Carnaval com André Rio e convidados

Quando: Sábado (10), a partir das 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada // @andreriooficial

Jorra - Música Eletrônica Brasileira

Quando: Sábado (10), a partir das 22h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @jorrafesta

Festa do One Direction

Quando: Sábado (10), às 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 85, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Tio Dodinho, mágicas e peças teatrais

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial

Férias no Shopping Tacaruna

Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Informações: @shoppingtacaruna



Pista de Patinação no Gelo

Quando: até 22 de fevereiro

Acesso a partir de R$ 50 (no local)



Apresentação teatral com Aloha

Quando: Sábado (10), com Aloha e Domingo (11) com Heroínas K-Pop, a partir das 17h

Onde: Rooftop

Acesso gratuito

Feira Geek Asiática

Quando: Sábado (10) e Domingo (11), a partir das 15h

Onde: Rooftop

Acesso gratuito

Poli - "Da Raiz ao Canto"

Com participações de Isaar e Luana Tavares

Quando: Sábado (10), às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @umapolii

Recife Night

Com os DJ's Diego e Bonna, entre outros

Quando: Sábado (10), a partir das 22h

Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Samba Boanova

Quando: Sábado (10), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo BistrÔ & Gastro Bar - Rua da Aurora, 1225, Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo / (81) 9 8268-4736

Prévia TCM "Se Eu Flopar Me Beija"

Com DJ's da Troça e Bateria de Samba Oreto Velho e Orquestra Henrique Dias

Quando: Sábado (10), às 14h

Onde: G.R.E.S Preto Velho - Rua Bispo Coutinho, 681, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @bateriapretovelho

Fenahall

Show com Sassarico e Ginga & Malícia

Quando:Domingo (11), às 19h30

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 (no local)

Informações: @fenahall.pe

Verão Parador

Com Thiago Soares, Yan e Fabinho

Quando: Domingo (11), a partir das 16h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende do RioMar, Recife e Tacaruna

Informações: @veraoparador

"Arrastão do Frevo"

Com Lenhadores de Olinda

Quando: Domingo (11), às 15h30

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

108 anos do Maracatu Rural Cambinda Brasileira

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Sede do Maracatu Rural Cambinda Brasileira - Zona Rural de Nazaré da Mata

Acesso gratuito

Informações: @cambinda_brasileiraoficial

TEATRO

32º JGE

"Memórias Póstumas de Brás Cubas"

Quando: Sexta (9), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"A Divina e o Esplendor - Uma Farsa Forçada"

Quando: Sexta (9), às 19h30

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @festivaljge



32º JGE

"Dom Casmurro"

Quando: Sexta (9), às 20h

Onde: Teatro Capiba - Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"Hermanos - Uma Comédia de Irmãos"

Quando: Sexta (9), às 18h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"O Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca"

Quando: Sexta (9) e Sábado (10), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge

"Toda Cidade Tem"

Com Flávio Andradde e Cinderela

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos neste link

Informações: @teatroluizmendonca

32º JGE

"Eu, Você e o Circo Alakazam"

Quando: Sábado (10), às 16h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge



32º JGE

"A Princesa dos Mares"

Quando: Domingo (11), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"O Alienista - Casa dos Loucos"

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge



32º JGE

"Jeremias e as Caraminholas"

Quando: Sábado (10), às 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge



32º JGE

"O Segredo da Arca de Trancoso"

Quando: Domingo (11), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @festivaljge



32º JGE

"Sem Nome, O Desempregado"

Quando: Domingo (11), às 17h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingresos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"Vossa Mamulengecência"

Quando: Domingo (11), às 16h e às 19h

Onde: Teatro Capiba - Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @festivaljge

32º JGE

"Nordestinados In Circus"

Quando: Domingo (11), às 17h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge

EXPOSIÇÕES

"O Que Me Faz Partir", de Lua Lim

Quando: a partir deste sábado (10) até 29 de março

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife

Informações: @mamamrecife



Visitação: de Quarta a Sexta, das 10h às 17h; Sábados e Domingos, das 10h às 16h



CINEMA

"Agentes Muito Especiais"

SINOPSE: Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Encarando percalços, perigos e aventuras, os dois se infiltram numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.Direção: Pedro Antônio



"Tom & Jerry: Uma Aventura No Museu"

SINOPSE: A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Direção: Gang Zhang



"Família de Aluguel"

SINOPSE: Um ator americano em Tóquio, em busca de um propósito na vida, consegue um emprego incomum: trabalhar para uma agência japonesa de "famílias de aluguel" interpretando papéis de estranhos. À medida que ele se imerge nos mundos de seus clientes, começa a formar laços genuínos que borram as linhas entre a performance e a realidade. Direção: Hikari

Veja também