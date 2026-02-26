Fim de semana chega com Duda Beat e Almério, samba com Karynna Spinelli e teatro para os pequenos
Estreias do cinema e oficina com Guerreiros do Passo são também atrações da agenda do 'findi'; confira
Do brega à MPB, do samba ao rock, o fim de semana está do jeito que tem que estar: tinindo de bom, com opções para todos os gostos e bolsos.
Na Zona Sul, em Boa Viagem, tem Kelvis Duran e Anos Dourados, e também um encontro da Música Popular Brasileira, com Duda Beat e Almério, no RioMar Shopping, Pina.
Para os pequenos, há opções de teatro e para os grandes, tem baladinha roqueira e oficina com os mestres do Guerreiros do Passo, para matar a (já) saudade do frevo pernambucano.
Bora?
SHOWS E EVENTOS
O Grande Encontro do Manhattan
Com Kelvis Duran e Anos Dourados
Quando: Sexta-feira (27), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 110 via Sympla
Informações: @manhattancafetheatro // (81) 9 8884818
Sexta do Brega
Com Banda Kabaret e Paixão Brasilelira do Brega, entre outras atrações
Quando: Sexta-feira (27), a partir das 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingressos R$ 30 (na bilheteria)
Informações: (81) 9 9411-2043
O Rock Voltou
Com Mac Fly + Squad Band
Quando: Sexta-feira (27), às 21h
Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 no site Evenix
Informações: @downtownpubzn
Let's Go Indies
Quando: Sexta-feira (27), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Garden Groove
Quando: Sexta-feira (27), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Uchôa Cintra, 122
Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural
K-Boom - Especial Black Pink
Quando: Sexta-feira (27), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Roda de Choro
Com a Escola Pernambucana de Choro e Julio César Mendes e Marco César como convidados
Quando: Sábado (28), das 11h às 13h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5
Informações: @pacodofrevo
Seu Rodolpho - Mazo Melo 60 Anos
Quando: Sábado (28), às 16h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Ocupa Oficina - Saudades do Frevo
Aula aberta com o grupo Guerreiros do Passo
Quando: Sábado (28), das 14h às 16h30
Onde: Estádio da Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @oficinafranciscobrennand
RioMar Encontros
Com Duda Beat, e participação de Almério
Quando: Domingo (1º), às 19h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 no APP do mall
Informações: @riomar_recife
Festa das Yabás
Com Karynna Spinelli, Igor Benatti e Alex Primo
Quando: Domingo (1º), às 12h
Onde: Samba de Macumba - Av. Bernardo Vieira de Melo, s/n, Piedade, Jaboatão
Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital
Informações: @riomar_recife
Forró Haus - Lançamento do projeto "Somos o Movimento"
Com participações de Santanna, Terezinha do Acordeon, Quinteto Violado e Petrúcio Amorim
Quando: Domingo (1º), a partir das 15h
Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife
Informações: @forrohaus
Bloco das Amantes
Com MC Thammy e convidados
Quando: Domingo (1º), às 16h
Onde: Arena 360 - Av. Barreto de Menezes, 820, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos a partir de R$ 35 no site Outgo
Informações: @arena360.ofc
TEATRO
"Um Mar de Aventuras - In Concert"
Quando: Sexta-feira (27), às 14h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)
"Casa, Comida e Roupa Lavada"
Quando: Sexta-feira (27), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: (81) 9 9488-6833
"As Estrelas de Aurora"
Quando: Sábado (28), às 20h
Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: (81) 3302-5914
"A Magia do Buteco - Volume 2"
Com Emerson Ceará e Ramon Coxinha
Quando: Sábado (28), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 no site do Teatro ou na bilheteria
Informações: @teatroriomarrecife
"Pinóquio"
Quando: Domingo (29), às 11h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: (81) 9 9488-6833
EXPOSIÇÃO
Mostra Plaza Robots
Quando: até domingo (1º), a partir das 14h
Onde: Plaza Shopping (Pisos L1, L2, L3 e L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
R$ 20
Informações: @plazacasaforte
CINEMA
Cine Apipucos
Longas, curtas e documentários
Quando: Sexta (27), Sábadp (28) e Domingo (1º)
Onde: Parque de Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Mostra Ghibli Fest 2026
Quando: até 4 de março
Onde: Cinema Kinoplex Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife
Informações e ingressos no site do cinema do Shopping Boa Vista
"Sirāt"
SINOPSE: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.
Direção: Oliver Laxe
"Pânico 7"
SINOPSE: Sidney Prescott (Neve Campbell) tem sua vida pacata em uma nova cidade destruída quando um novo Ghostface persegue sua filha, tornando a família o alvo principal. Determinada a proteger os seus, Sidney confronta novamente os horrores do seu passado para acabar com os assassinatos. Direção: Kevin Williamson
"A História do Som"
SINOPSE: Em 1917, Lionel e David se conhecem no Conservatório de Boston, unidos pelo amor à música folk. Anos depois, eles se reencontram e partem juntos em uma viagem pelo interior do Maine para registrar canções tradicionais de ex-soldados da Primeira Guerra. Durante essa jornada, eles descobrem que compartilham muito mais do que a paixão pela música. Direção: Oliver Hermanus