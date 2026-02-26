A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana chega com Duda Beat e Almério, samba com Karynna Spinelli e teatro para os pequenos Estreias do cinema e oficina com Guerreiros do Passo são também atrações da agenda do 'findi'; confira

Do brega à MPB, do samba ao rock, o fim de semana está do jeito que tem que estar: tinindo de bom, com opções para todos os gostos e bolsos.

Na Zona Sul, em Boa Viagem, tem Kelvis Duran e Anos Dourados, e também um encontro da Música Popular Brasileira, com Duda Beat e Almério, no RioMar Shopping, Pina.



Para os pequenos, há opções de teatro e para os grandes, tem baladinha roqueira e oficina com os mestres do Guerreiros do Passo, para matar a (já) saudade do frevo pernambucano.



Bora?

SHOWS E EVENTOS

O Grande Encontro do Manhattan

Com Kelvis Duran e Anos Dourados

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 110 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro // (81) 9 8884818

Sexta do Brega

Com Banda Kabaret e Paixão Brasilelira do Brega, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingressos R$ 30 (na bilheteria)

Informações: (81) 9 9411-2043

O Rock Voltou

Com Mac Fly + Squad Band

Quando: Sexta-feira (27), às 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no site Evenix

Informações: @downtownpubzn

Let's Go Indies

Quando: Sexta-feira (27), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Garden Groove

Quando: Sexta-feira (27), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Uchôa Cintra, 122

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @brilhocultural



K-Boom - Especial Black Pink

Quando: Sexta-feira (27), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Roda de Choro

Com a Escola Pernambucana de Choro e Julio César Mendes e Marco César como convidados

Quando: Sábado (28), das 11h às 13h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso mediante ingresso do museu, a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

Seu Rodolpho - Mazo Melo 60 Anos

Quando: Sábado (28), às 16h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Ocupa Oficina - Saudades do Frevo

Aula aberta com o grupo Guerreiros do Passo

Quando: Sábado (28), das 14h às 16h30

Onde: Estádio da Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea

Inscrições gratuitas neste link

Informações: @oficinafranciscobrennand

RioMar Encontros

Com Duda Beat, e participação de Almério

Quando: Domingo (1º), às 19h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no APP do mall

Informações: @riomar_recife

Festa das Yabás

Com Karynna Spinelli, Igor Benatti e Alex Primo

Quando: Domingo (1º), às 12h

Onde: Samba de Macumba - Av. Bernardo Vieira de Melo, s/n, Piedade, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @riomar_recife

Forró Haus - Lançamento do projeto "Somos o Movimento"

Com participações de Santanna, Terezinha do Acordeon, Quinteto Violado e Petrúcio Amorim

Quando: Domingo (1º), a partir das 15h

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife

Informações: @forrohaus

Bloco das Amantes

Com MC Thammy e convidados

Quando: Domingo (1º), às 16h

Onde: Arena 360 - Av. Barreto de Menezes, 820, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 35 no site Outgo

Informações: @arena360.ofc



TEATRO

"Um Mar de Aventuras - In Concert"

Quando: Sexta-feira (27), às 14h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)

"Casa, Comida e Roupa Lavada"

Quando: Sexta-feira (27), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"As Estrelas de Aurora"

Quando: Sábado (28), às 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"A Magia do Buteco - Volume 2"

Com Emerson Ceará e Ramon Coxinha

Quando: Sábado (28), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no site do Teatro ou na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife



"Pinóquio"

Quando: Domingo (29), às 11h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

EXPOSIÇÃO

Mostra Plaza Robots

Quando: até domingo (1º), a partir das 14h

Onde: Plaza Shopping (Pisos L1, L2, L3 e L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

R$ 20

Informações: @plazacasaforte

CINEMA



Cine Apipucos

Longas, curtas e documentários

Quando: Sexta (27), Sábadp (28) e Domingo (1º)

Onde: Parque de Apipucos, Recife

Acesso gratuito



Mostra Ghibli Fest 2026

Quando: até 4 de março

Onde: Cinema Kinoplex Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Informações e ingressos no site do cinema do Shopping Boa Vista

"Sirāt"

SINOPSE: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.

Direção: Oliver Laxe

"Pânico 7"

SINOPSE: Sidney Prescott (Neve Campbell) tem sua vida pacata em uma nova cidade destruída quando um novo Ghostface persegue sua filha, tornando a família o alvo principal. Determinada a proteger os seus, Sidney confronta novamente os horrores do seu passado para acabar com os assassinatos. Direção: Kevin Williamson



"A História do Som"

SINOPSE: Em 1917, Lionel e David se conhecem no Conservatório de Boston, unidos pelo amor à música folk. Anos depois, eles se reencontram e partem juntos em uma viagem pelo interior do Maine para registrar canções tradicionais de ex-soldados da Primeira Guerra. Durante essa jornada, eles descobrem que compartilham muito mais do que a paixão pela música. Direção: Oliver Hermanus





