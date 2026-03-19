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AGENDA CULTURAL Show da turnê de Nando Cordel e balada com Kelvis Duran são destaques no fim de semana Rodas de samba e Manhã de Sol no Clube das Pás também são opções do 'findi', que traz ainda teatro, cinema e exposições; confira

Vai uma rodinha de samba, aí? No plural, aliás, porque o fim de semana no Recife 'vai dar samba' no Bairro do Recife e na Zona Norte.



Tem também Seu Pereira no Frege, Kelvis Duran em Boa Viagem, brega no Clube das Pás, além de teatro, estreias do cinema e exposições para um 'findi' contemplativo.



Ah, e que tal show da turnê de Nando Cordel no Teatro RioMar?

Se liga no roteiro do fim de semana e... Bora?

SHOWS E EVENTOS

"Nem Todo Carnaval Tem Seu Fim", com Los Hermanos Cover

Quando: Sexta (20), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @brilhocultural

Uma Sambada para o Mestre Zezinho

Quando: Sexta (20), a partir das 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Brega Night Manhattan

Com The Rossi e Kelvis Duran

Quando: Sexta (20), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: (81) 9 8888-4818//@manhattancafetheatro

Baile do Macumbeiro – Ano 2 | Noite das Iyás

Com grupos culturais afros

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Pátio de São Pedro

Evento gratuito

Informações: @macumbaordinaria



2ª Roda de Samba RDM

Abertura com o grupo TS

Quando: Sábado (21), a partir das 15h30

Onde: Boate Cálidus Club - Av. Rio Branco, 66, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Open Samba

Com Sambarrasta e DJ 440

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Bar do Possi - Rua Real da Torre, 1761, Torre, Recife

Ingressos a partir de R$ 99 via Sympla

Informações: @bardopossi

Som da Laje Bar

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @somdalajerecife

Recife Night

Quando: Sábado (21), a partir das 22h

Onde: Club Metropole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Seu Pereira e Coletivo 401

Quando: Sábado (21), às 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: @fregerecife

Pra Sempre Cringe - A Volta dos Anos 2000

Quando: Sábado (21), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Projeto Som na Praça, com Jadson Olly

Quando: Sábado(20), às 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 060, Km 03, Cabo

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Ressaca em Piedade

Com Pagod'Art, Beleza Pura, Júnior Santos e Dedé Pires

Quando: Domingo (22), a partir das 11h

Onde: Me Confessando Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo, Lote 3, Piedade, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 65 no site Bilheteria Digital

Informações: @meconfessandopraia

Turnê "De Volta pro Aconchego", de Nando Cordel

Quando: Domingo (22), às 21h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu

Informações: @nandocordel



Super Manha de Sol no Clube das Pás

Com Chama do Brega, Condinho, Expresso ao Passado e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (22), a partir das 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263 – Campo Grande

Ingresso R$ 30,00 na bilheteria do Clube

Informações: (81) 99411-2043

TEATRO

"Humanismo Selvagem - Uma Tragicomédia Karaíba"

Quando: Sexta (20), Sábado (21) e Domingo (22),

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"Comediano, A Comédia do Cotidiano"

Quando: Sábado (21), às 20h e Domingo (22), às 18h30

Onde: Teatro Barreto Júnior (sábado) - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina e Teatro Samuel Campelo (domingo) - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914 - Barreto Júnior // (81) 3462-5340 - Samuel Campelo

"Como É Que Eu Vim Parar Aqui?", com Thai de Melo

Quando: Sábado (21), às 20h e Domingo (22), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. BoaViagem, s/n, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

Heroínas do K-Pop - O Espetáculo

Quando: Domingo (22), às 10h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 8032-2724 (WhatsApp)

EXPOSIÇÃO

"Diálogos do Acervo"

Quando: até 24 de abril

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8262-3393 // @galeriamarcozero

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Exposição - Prêmio Tacaruna Mulher 2026

Quando: até 31 de março

Onde: Shopping Tacaruna (2º Piso) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna



CINEMA

“Crepúsculo” - relançamento

SINOPSE: A jovem Isabella Swan (Kristen Stewart) vai morar em uma nova cidade com o seu pai, Charlie. Na nova escola ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz misterioso e melancólico que fica fascinado pela nova colega. Os dois desenvolvem um relacionamento, mas um segredo de Edward pode colocar a vida de Isabella em risco. Direção: Catherine Hardwicke

“Casamento Sangrento: A Viúva”

SINOPSE: Samara Weaving retorna para a sequência de “Casamento Sangrento” (2019) para uma nova rodada do clássico jogo de esconde-esconde, com grandes novidades: elementos sobrenaturais e demoníacos fazem parte do desafio de sobrevivência. Direção: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

“Devoradores De Estrelas”

SINOPSE: Nesta viagem espacial, Ryan Gosling é um professor de ciências do ensino fundamental, chamado Ryland Grace, que acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Na Via Láctea, ele descobre que o Sol está morrendo e precisa impedir a extinção da humanidade. Direção: Phil Lord, Christipher Miller

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