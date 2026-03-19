Show da turnê de Nando Cordel e balada com Kelvis Duran são destaques no fim de semana
Rodas de samba e Manhã de Sol no Clube das Pás também são opções do 'findi', que traz ainda teatro, cinema e exposições; confira
Vai uma rodinha de samba, aí? No plural, aliás, porque o fim de semana no Recife 'vai dar samba' no Bairro do Recife e na Zona Norte.
Tem também Seu Pereira no Frege, Kelvis Duran em Boa Viagem, brega no Clube das Pás, além de teatro, estreias do cinema e exposições para um 'findi' contemplativo.
Ah, e que tal show da turnê de Nando Cordel no Teatro RioMar?
Se liga no roteiro do fim de semana e... Bora?
SHOWS E EVENTOS
"Nem Todo Carnaval Tem Seu Fim", com Los Hermanos Cover
Quando: Sexta (20), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural
Uma Sambada para o Mestre Zezinho
Quando: Sexta (20), a partir das 20h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Brega Night Manhattan
Com The Rossi e Kelvis Duran
Quando: Sexta (20), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla
Informações: (81) 9 8888-4818//@manhattancafetheatro
Baile do Macumbeiro – Ano 2 | Noite das Iyás
Com grupos culturais afros
Quando: Sábado (21), a partir das 16h
Onde: Pátio de São Pedro
Evento gratuito
Informações: @macumbaordinaria
2ª Roda de Samba RDM
Abertura com o grupo TS
Quando: Sábado (21), a partir das 15h30
Onde: Boate Cálidus Club - Av. Rio Branco, 66, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Open Samba
Com Sambarrasta e DJ 440
Quando: Sábado (21), a partir das 16h
Onde: Bar do Possi - Rua Real da Torre, 1761, Torre, Recife
Ingressos a partir de R$ 99 via Sympla
Informações: @bardopossi
Som da Laje Bar
Quando: Sábado (21), a partir das 16h
Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @somdalajerecife
Recife Night
Quando: Sábado (21), a partir das 22h
Onde: Club Metropole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Seu Pereira e Coletivo 401
Quando: Sábado (21), às 21h
Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla
Informações: @fregerecife
Pra Sempre Cringe - A Volta dos Anos 2000
Quando: Sábado (21), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Projeto Som na Praça, com Jadson Olly
Quando: Sábado(20), às 18h30
Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 060, Km 03, Cabo
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
Ressaca em Piedade
Com Pagod'Art, Beleza Pura, Júnior Santos e Dedé Pires
Quando: Domingo (22), a partir das 11h
Onde: Me Confessando Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo, Lote 3, Piedade, Jaboatão
Ingressos a partir de R$ 65 no site Bilheteria Digital
Informações: @meconfessandopraia
Turnê "De Volta pro Aconchego", de Nando Cordel
Quando: Domingo (22), às 21h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu
Informações: @nandocordel
Super Manha de Sol no Clube das Pás
Com Chama do Brega, Condinho, Expresso ao Passado e Orquestra das Pás
Quando: Domingo (22), a partir das 13h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263 – Campo Grande
Ingresso R$ 30,00 na bilheteria do Clube
Informações: (81) 99411-2043
TEATRO
"Humanismo Selvagem - Uma Tragicomédia Karaíba"
Quando: Sexta (20), Sábado (21) e Domingo (22),
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 3355-3321
"Comediano, A Comédia do Cotidiano"
Quando: Sábado (21), às 20h e Domingo (22), às 18h30
Onde: Teatro Barreto Júnior (sábado) - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina e Teatro Samuel Campelo (domingo) - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: (81) 3302-5914 - Barreto Júnior // (81) 3462-5340 - Samuel Campelo
"Como É Que Eu Vim Parar Aqui?", com Thai de Melo
Quando: Sábado (21), às 20h e Domingo (22), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. BoaViagem, s/n, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 60 no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
Heroínas do K-Pop - O Espetáculo
Quando: Domingo (22), às 10h30
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: (81) 9 8032-2724 (WhatsApp)
EXPOSIÇÃO
"Diálogos do Acervo"
Quando: até 24 de abril
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem
Acesso gratuito
Informações: (81) 9 8262-3393 // @galeriamarcozero
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Exposição - Prêmio Tacaruna Mulher 2026
Quando: até 31 de março
Onde: Shopping Tacaruna (2º Piso) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
CINEMA
“Crepúsculo” - relançamento
SINOPSE: A jovem Isabella Swan (Kristen Stewart) vai morar em uma nova cidade com o seu pai, Charlie. Na nova escola ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz misterioso e melancólico que fica fascinado pela nova colega. Os dois desenvolvem um relacionamento, mas um segredo de Edward pode colocar a vida de Isabella em risco. Direção: Catherine Hardwicke
“Casamento Sangrento: A Viúva”
SINOPSE: Samara Weaving retorna para a sequência de “Casamento Sangrento” (2019) para uma nova rodada do clássico jogo de esconde-esconde, com grandes novidades: elementos sobrenaturais e demoníacos fazem parte do desafio de sobrevivência. Direção: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
“Devoradores De Estrelas”
SINOPSE: Nesta viagem espacial, Ryan Gosling é um professor de ciências do ensino fundamental, chamado Ryland Grace, que acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Na Via Láctea, ele descobre que o Sol está morrendo e precisa impedir a extinção da humanidade. Direção: Phil Lord, Christipher Miller