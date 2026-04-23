Claudia Raia em cena, show de Buhr e filme sobre Michael Jackson entre os destaques da agenda; veja
Confira as opções de cultura e lazer com shows, eventos, espetáculos, exposições e dicas de cinema no Recife, Olinda e Região Metropolitana
Chegou mais um querido final de semana e sabe o que não está faltando? Opções de cultura, lazer e diversão no Recife, Olinda e Região Metropolitana. A começar pelo concerto de aniversário da Orquestra Sinfônica de Pernambuco, no Dona Lindu, na quinta-feira (23), com entrada franca.
Na sexta (24), anota aí, tem show de lançamento do novo álbum de Buhr, "Feixe de Fogo", no Teatro do Parque. Para os amantes de teatro, a dica é o espetáculo "Cenas da Menopausa", estrelado pela diva Claudia Arraia, contracenando com o ator Jarbas Homem de Melo, neste sábado (25), no Teatro Guararapes.
Mas se a pedida é sacudir o esqueleto, basta escolher o gênero e cair na farra. Tem forró, samba, pagode, brega, eletrônico... E as artes visuais também serão destaque no Foto ART.PE, exposição fotográfica que integra a programação da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE), no Shopping Recife.
Na semana marcada pelo Dia do Livro, tem um monte de eventos de literatura na cidade. E para os cinéfilos de plantão, a estreia da aguardada cinebiografia "Michael", sobre a vida e carreira do maior astro pop de todos os tempos, Michael Jackson, em um cinema mais próximo de sua casa. Bora?
SHOWS E EVENTOS
Aniversário da Orquestra Sinfônica de Pernambuco
Quando: Quinta (23), às 19h30.
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Avenida Boa Viagem, s/n).
Entrada gratuita
*Retirada dos ingressos no site do Teatro Luiz Mendonça ou no dia do concerto, na bilheteria, 1h antes.
Duo Frevo, com César Michiles (flauta) e Romero Medeiros (piano)
Quando: Quinta (23), às 18h.
Local: Teatro do Parque
Entrada gratuita
Informações: @cesar_michiles | @romero.medeiros40
Show BUHR “Feixe de Fogo” (lançamento do novo álbum)
Quando: Sexta (24), às 20h
Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, bairro da Boa Vista, Recife)
Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 50 (ingresso social), no Sympla.
Evento com cortesia para pessoas trans e não-binárias, mediante inscrição.
Forró da Cidade & Josildo Sá
Quando: Sexta (24), às 20
Onde: Empório Barrozo (Rua da Aurora, 1225, bairro da Boa Vista, Recife)
Ingressos: R$ 60 no Sympla
Informações: @emporiobarrozo
"Simplesmente Roupa Nova"
Quando: Sexta (24), às 20h
Onde: Classic Hall
Ingressos na Bilheteria Digital.
Informações: @classichallpe
Projeto Observatório do Frevo - “Paisagens, territórios e ambientações afetivo-sonoras: experiências com Frevo, psytrance e forest music”
Quando: Sexta (24), às 15h.
Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s.n - Bairro do Recife)
Inscrições gratuitas
Informações: @pacodofrevo
Jáder em Deixa o Mundo Acabar -(part. Jaloo, Johnny Hooker e Jéssica Caetano)
Quando: Sexta (24), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - S/N, Recife.
Ingressos: R$ 40 no Sympla
Informações: (81) 3355-3323
Aumma com os Djs Aline Rocha, Simo Not Simon, Ressoar, Jimmy e Nacé
Quando: Sexta (24), a partir das 21h.
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 - 4º andar, Bairro do Recife
Ingressos: R$ 120, no Sympla
Informações: @somos.aumma
BOSS com Djs sets de Idlibra e Davs
Quando: Sexta (24), a partir das 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, bairro da Boa Vista, Recife.
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada) e R$ 50 (casadinha), no Sympla
Informações: @metropolerecife
"Luzes do Capibaribe", show com Mário Tergal e Banda
Quando: Sexta (24), às 19h30
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Est. Jeremias Bastos, s/n, Recife.
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), no site Sympla.
Informações: (81) 3302-5914
Forró da Galega no Terra
Quando: Sexta (24), a partir das 21h.
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife.
Ingressos: a partir de R$ 25, pelo Sympla.
Informações: @terra_polocultural
MPB4 no show "60 anos de MPB"
Quando: Sábado (25), às 20h.
Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)
Ingressos: R$ 200 e R$ 100 (meia) no Sympla
Informações: (81) 99488-6833
Samba da Pitomba Canta Leci e Beth Carvalho
Quando: Sábado (25), a partir das 19h.
Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo, Olinda.
Ingressos: R$ 40, no Sympla
Informações: @sambadapitomba
1º Baile do ano: Forró na caixa
Quando: Sábado (25), a partir das 17h
Onde: Instituto Casa Astral, Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104 - Poço da Panela, Recife.
Ingressos: R$ 100 (lote extra), no Sympla.
Informações: @casa.astral | @forronacaixa
Roda de Samba de Macumba de Olinda
Quando: Sábado (25), a partir das 14h.
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82 - Carmo, Olinda.
Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla
Informações: @acasadamatuta
Bregão da VS
Quando: Sábado (25), a partir das 21h.
Onde: Forró do Sítio Histórico de Igarassu - R. Barbosa Lima, 154 - Centro, Igarassu.
Ingressos: R$ 35 (pista), R$ 50 (área VIP), no Sympla.
Informações: @vs.running
Sambinha do Barcha
Quando: Sábado (25), a partir das 16h.
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 - 4º andar, Bairro do Recife.
Ingressos: R$ 120 (passaporte) e R$ 400 (mesa bistrô), no Sympla.
Informações: @barchef.nightlife
Feijoada de São Jorge
Quando: Sábado (25), a partir das 15h.
Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3 - Amparo, Olinda.
Ingressos pela Bilheteria Digital (preço não informado).
Informações: @bardoamparo
Olinda Praia Fest
Com Pepe Ourisamba, Borocoshow, Pura Paixão, Duduw, Chacal Retrô e o Negrisamba.
Quando: Domingo (26), a partir das 12h.
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 1002, no bairro do Carmo.
Ingressos: R$ 40, pelo site Outgo.
Informações: @olindapraiafest
Show de pré-lançamento do EP Milton Raulino e O Chorinho No Mangue
Quando: Domingo (26), às 17h.
Onde: Venda Bom Jesus - Praça do Arsenal, 59, Bairro do Recife.
Entrada gratuita
Informações: @chorinhonomangue2 | @miltonraulino
Show em homenagem ao Dia do Choro com a Escola Pernambucana de Choro
Quando: Domingo (26), às 15h30.
Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s.n - Bairro do Recife)
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia)
Informações: @pacodofrevo
Feirão Geek Retrokon - Lançamento da 15ª Edição do Orgulho nerd Power-Kon
Quando: Sexta (24), sábado (25) e domingo (26), das 11h às 20h.
Onde: Paulista North Way Shopping (Palco Principal na Praça de Alimentação/Eventos, Piso L3)
Entrada gratuita
Informações: @festivaldoorgulhonerd
TEATRO
"Um Amor de Renúncia"
Quando: Quinta (23), às 20h.
Onde: Teatro Barreto Júnior - R. Est. Jeremias Bastos,s/n, Recife.
Ingressos: R$ 105 (inteira), R$ 55 (meia) e R$ 65 (social), no Sympla.
Informações: (81) 3302-5914
Stand up Comedy com Abner Henrique
Quando: Quinta (23), às 22h.
Onde: Manguetown Comedy
Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 60 (casadinha), no Sympla.
"Só a cabecinha, noite de Stand-up para maiores de 18 (Stand-up Comedy)"
Quando: Sexta (24), às 20h30.
Onde: Manguetown Comedy
Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia), R$45 (casadinha) e R$ 12,50 (meia entrada do mês da mulher), no Sympla.
"Cenas da Menopausa", com Claudia Arraia e Jarbas Homem de Melo
Quando: Sábado (25), às 20h.
Local: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n — Salgadinho, Olinda)
Classificação: 14 anos
Ingressos: de R$ 90 a R$ 400 pelo Cecon Tockets.
"O Sapatinho de Cristal"
Quando: Sábado (25), sessões às 14h30 e 17h.
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - S/N, Recife.
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), no Sympla.
Informações: Informações: (81) 3355-3323
"Ânima", com Beth Zalcman e encenação de Luiz Antônio Rocha
Quando: Sexta (24), sábado (25) e domingo (26), às 20h (domingo às 18h).
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Avenida Boa Viagem, s/n.
Ingressos no site do Teatro Luiz Mendonça
Informações: @animapeca
“A Paixão dos bonecos – a história contada pelos bonecos”
Quando: Sexta (24), às 15h.
Local: Escola EREM Professor Epitácio André Dias, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.
Entrada gratuita
“Auto da Compadecida — Uma Farsa Modernesca”
Quando: Sexta (24) e sábado (25), às 19h e domingo (26), às 17h.
Teatro Apolo: Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) no Sympla.
Informações: @autocompadecidape
EXPOSIÇÕES
Exposição “Recife Original Style”
Quando: até 7 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem
Informações: (81) 3033-4708
Exposição Fotográfica "Árvore da Palavra"
Quando: até 3 de maio
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h (última entrada às 16h30)
Informações: @museudoestadope
"A Alma Humana, Você e o Universo de Jung"
Quando: até 30 de abril
Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo (Centro Cultural MHM) - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 22 na bilheteria do espaço e no site Ticket Mais (acesso gratuito às terças)
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
Solos Foto ART.PE
Quando: até 26 de abril, das 14h às 21h
Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife
Entrada gratuita
Exposição “VIDAVIVA” (Rodrigo Braga)
Até 30 de abril, das 9h às 22h
Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife
Entrada gratuita
LITERATURA
Circuito Literário de Pernambuco (Clipe)
Quando: até 28 de abril, 9h às 21h.
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda/PE
Entrada gratuita
Festival do Livro UniFBV Wyden
Quando: até 30 de abril
Onde:Biblioteca Clarice Lispector – Rua Jean Émile Favre, 422 – Imbiribeira, Recife/PE
Entrada gratuita
Semana temática “Livro, imagem e presença: formas de ler o mundo”
Exposição, troca de livros e atividades formativas
Quando: até sexta, 24 de abril.
Onde: Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco – R. João Líra, s/n - Santo Amaro, Recife/PE
Entrada gratuita
Lançamento do livro Fogo na Mata
Quando: Quinta (23), às 15h.
Onde: Aduferpe – Dois Irmãos, Recife/PE
Entrada gratuita
12° Festival RioMar de Literatura
Com participação da atriz Tânia Maria e do cineasta Leonardo Lacca, ambos da equipe de "O Agente Secreto", além da a escritora Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti
Quando: Quinta (23), a partir das 17h.
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R25 (meia) no site Uhuu e no app do RioMar Recife
Informações: Site do Teatro RioMar
Lançamento da quarta edição de Os Arredores do Recife
Quando: Sábado (25), às 10h.
Onde: Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – R. do Hospício, 130 - Boa Vista, Recife/PE
Entrada gratuita
CINEMA
Mostra itinerante “A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama”
Quando: exibições até 3 de maio
Onde: Cine Apipucos (Praça Apipucos, S/N, Apipucos, Recife).
Entrada gratuita
Informações: @parqueapipucosoficial
Programação:
Quinta-feira (23) às 19h30
Abrigo Nuclear (1981)
Direção: Roberto Farias
Sinopse: Em cenário de poluição radioativa, a humanidade tenta sobreviver em corredores subterrâneos de um abrigo nuclear.
Sexta-feira (24) às 19h30
A Hora e Vez de Augusto Matraga (1965)
Direção: Roberto Santos
Sinopse: Augusto Matraga é um violento fazendeiro que, após ser emboscado e dado como morto, é salvo, volta-se à religiosidade e oscila entre instintos violentos e misticismo.
Domingo (26) às 16h30
Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968)
Direção: Roberto Farias
Sinopse: Comédia musical da trilogia com Roberto Carlos tem perseguições e aventuras com o cantor-astro no centro das ações.
ESTREIAS NOS CINEMAS
"Michael"
Com direção de Antoine Fuqua (‘O Protetor’), o filme acompanha a história de vida do cantor além da música, traçando sua trajetória dentro e fora dos palcos desde a descoberta de seu talento como líder do The Jackson 5 até a consagração irrefutável como uma figura visionária, movida pela ambição incansável para se tornar o maior entertainer do mundo.
Ao lado de Jaafar, diversos outros talentos conhecidos compõem o elenco, como Nia Long (Katherine Jackson), Kat Graham (Diana Ross), Jessica Sula (La Toya Jackson), Laura Harrier (Suzanne de Passe), Liv Symone (Gladys Knight), Kendrick Sampson (Quincy Jones), Miles Teller (John Branca) e Colman Domingo (Joe Jackson). Juliano Krye Valdi é quem interpreta o protagonista em sua fase mais jovem.
"Um pai em apuros"
No filme, Roberta e Fred vivem uma vida normal em família ao lado de seus cinco filhos. Quando Roberta decide tirar férias e deixar a casa e as crianças na responsabilidade de Fred, a rotina vira um campo de batalha. Entre inúmeros desafios e obstáculos, essa família irá descobrir o verdadeiro significado de estar juntos.