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AGENDA CULTURAL Feriadão: Dia Internacional da Dança no Paço do Frevo e show de Chico César são destaques da agenda O final de semana conta ainda com programação de exposições e cinema

Quinta-feira chegou e a semana está declarada como encerrada. Agora é o momento de se dedicar a montar o planejamento oficial do feriadão da maneira que você quiser e sem se preocupar com diagramção de Excel.

Abrindo o feriadão, quinta-feira (29) é pura adrenalina e veio no capricho. Mas demanda cuidado para aqueles que carregam dor no peito. O Bacurau Brega Clube traz Michelle Melo e Eliza Mell em uma só noite no Clube das Pás. Dali, ainda dá pra sentir o “perfume” de Belo, que se apresenta a poucos minutos, no Classic Hall.

Para quem quer chegar inteiro na sexta (1º), o sextou é do trabalhador e tem destino certo: o Samba Boa Nova, na Rua da Aurora.

No sábado (1), Dia Internacional da Dança, e no domingo (2), o Paço do Frevo recebe uma programação com aulas, oficinas, bate-papo e rodão de improviso. Depois de tanta cultura, ainda dá tempo de se arrumar para o show de Chico César, que apresenta o lançamento do álbum “FOFO”.

E, para encerrar o feriadão, o domingo vem com o Arrastão do Frevo, comandado pela TCM Dom Juan do Monte.

Agora é só espiar a programação completa e escolher o seu tipo de rolê.



SHOWS E EVENTOS

2ª edição do Bacurau Brega Clube, com Michelle Melo e Eliza Mell

Quando: quinta-feira (30), às 22h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingressos a partir de R$ 60, no site Shotgun

Informações: @casabacurau

12ª Edição do RioMar Jazz Fest

Quando: quinta-feira (30), às 18h

Onde: RioMar Shopping - Praça de Alimentação (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



Eliminadorzinho; Zambrotta e Papola

Quando: quinta-feira (30), às 19h

Onde: Darkside Studio - Rua Barão de São Borja, 89, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30, no site ShotGun

Informações: @darksiderecife

Belo In Concert

Quando: quinta-feira (30), às 21h

Onde: Classic Hall - Olinda

Ingressos a partir de R$ 120, via Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Forró do Nogal

Com As Benditas Frutas

Quando: quinta-feira (30), às 20h

Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças, Recife

Ingressos a partir de R$22 via Sympla

Informações: @viniciusnogal e @afazendinhaoficialgracas

Dizmaia no Soul Olinda

Com Catarina Deejah; Gustavo da Lua; Ícaro A’nnes e Sasquatman

Quando: quinta-feira (30), às 17h

Onde: Mansão Matuta – Olinda

Ingressos gratuitos via Sympla

Informações: @soul_olinda

Samba Boa Nova

Quando: sexta (1º), às 16h

Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla

Informações: @sambaboanova

Dandarona Club

Quando: sexta (02), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, na Bilheteria Digital

Informações: @brilhocultural



Chico César no show de lançamento do álbum “Fofo”

Quando: sábado (02), às 20h

Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 100, via Sympla

Informações: (81) 99488-6833

Alto 2000s

Com Fantxma; Thomas Henry; Babilônia e MC Leozinho

Quando: sábado (02), às 18h

Onde: Rua 27 de Janeiro, 11, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40, via Site

Informações: @altoeventos

Dia Internacional da Dança no Paço do Frevo

Com aulas, oficina, bate-papo e rodão de improviso

Quando: sábado (02) e domingo (03), a partir das 9h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Programação gratuita, com acesso mediante ingresso do museu - R$ 10 e R$ 5 (meia)

Informações: @pacodofrevo

Arrastão do Frevo com a TCM Dom Juan do Monte

Com Clarins de Olinda, Reais Palhaços de Olinda, Companhia de Dança Frevança e Orquestra do Maestro Oséas

Quando: domingo (03), às 15h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Informações: (81) 98365-0618 e @pacodofrevo

Sessão Extra "Pagode 90 Graus"

Com Délcio Luiz e Banda do Bem

Quando: domingo (03), às 14h

Onde: Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @pagode90graus

Concerto no Parque com Orquestra Rockfônica

Data: domingo (03), às 16h30

Onde: Parque da Tamarineira - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2130, Tamarineira, Recife

Informações:@prefeiturarecife

Acesso gratuito

TEATRO

Nas Selvas do Brazyl

Quando: sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 60, na bilheteria do teatro ou no Site

Informações: @nasselvas.teatro

Espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro

Quando: aos domingos às 16h, até 31 de maio

Onde: Teatro André Filho | Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla e no Espaço Fiandeiros

Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034 e @fiandeirosdeteatro

EXPOSIÇÃO

Exposição “VIDAVIVA” (Rodrigo Braga)

Quando: até 30 de abril, das 9h às 22h

Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Informações: @shoppingrecife

"A Alma Humana, Você e o Universo de Jung"

Quando: até 30 de abril

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo (Centro Cultural MHM) - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 22 na bilheteria do espaço e no site Ticket Mais (acesso gratuito às terças)

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

Exposição “Recife Original Style”

Quando: até 7 de maio

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: (81) 3033-4708

Exposição Fotográfica "Árvore da Palavra"

Quando: até 3 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h (última entrada às 16h30)

Informações: @museudoestadope

CINEMA

5ª Semana do Audiovisual Negro

Quando: domingo (03), às 16h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Informações: @audiovisual.negro ou @cinemasaoluizpe

Mostra itinerante “A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama”

Quando: exibições até 03 de maio

Onde: Cine Apipucos - Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife

Entrada gratuita

Informações: @parqueapipucosoficial

"Michael"

SINOPSE: O filme acompanha a história de vida do cantor além da música, traçando sua trajetória dentro e fora dos palcos desde a descoberta de seu talento como líder do The Jackson 5 até a consagração irrefutável como uma figura visionária, movida pela ambição incansável de se tornar o maior entertainer do mundo.

Direção: Antoine Fuqua

"Diabo Veste Prada 2"

SINOPSE: A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel





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