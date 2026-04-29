Feriadão: Dia Internacional da Dança no Paço do Frevo e show de Chico César são destaques da agenda
O final de semana conta ainda com programação de exposições e cinema
Quinta-feira chegou e a semana está declarada como encerrada. Agora é o momento de se dedicar a montar o planejamento oficial do feriadão da maneira que você quiser e sem se preocupar com diagramção de Excel.
Leia também
• Destaque da cena indie, Papôla volta aos palcos nesta quinta-feira (30); confira
• Michelle Melo e Eliza Mell comandam palco da segunda edição do Bacurau Brega Clube
Abrindo o feriadão, quinta-feira (29) é pura adrenalina e veio no capricho. Mas demanda cuidado para aqueles que carregam dor no peito. O Bacurau Brega Clube traz Michelle Melo e Eliza Mell em uma só noite no Clube das Pás. Dali, ainda dá pra sentir o “perfume” de Belo, que se apresenta a poucos minutos, no Classic Hall.
Para quem quer chegar inteiro na sexta (1º), o sextou é do trabalhador e tem destino certo: o Samba Boa Nova, na Rua da Aurora.
No sábado (1), Dia Internacional da Dança, e no domingo (2), o Paço do Frevo recebe uma programação com aulas, oficinas, bate-papo e rodão de improviso. Depois de tanta cultura, ainda dá tempo de se arrumar para o show de Chico César, que apresenta o lançamento do álbum “FOFO”.
E, para encerrar o feriadão, o domingo vem com o Arrastão do Frevo, comandado pela TCM Dom Juan do Monte.
Agora é só espiar a programação completa e escolher o seu tipo de rolê.
SHOWS E EVENTOS
2ª edição do Bacurau Brega Clube, com Michelle Melo e Eliza Mell
Quando: quinta-feira (30), às 22h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingressos a partir de R$ 60, no site Shotgun
Informações: @casabacurau
12ª Edição do RioMar Jazz Fest
Quando: quinta-feira (30), às 18h
Onde: RioMar Shopping - Praça de Alimentação (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
Eliminadorzinho; Zambrotta e Papola
Quando: quinta-feira (30), às 19h
Onde: Darkside Studio - Rua Barão de São Borja, 89, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, no site ShotGun
Informações: @darksiderecife
Belo In Concert
Quando: quinta-feira (30), às 21h
Onde: Classic Hall - Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, via Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Forró do Nogal
Com As Benditas Frutas
Quando: quinta-feira (30), às 20h
Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingressos a partir de R$22 via Sympla
Informações: @viniciusnogal e @afazendinhaoficialgracas
Dizmaia no Soul Olinda
Com Catarina Deejah; Gustavo da Lua; Ícaro A’nnes e Sasquatman
Quando: quinta-feira (30), às 17h
Onde: Mansão Matuta – Olinda
Ingressos gratuitos via Sympla
Informações: @soul_olinda
Samba Boa Nova
Quando: sexta (1º), às 16h
Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla
Informações: @sambaboanova
Dandarona Club
Quando: sexta (02), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, na Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural
Chico César no show de lançamento do álbum “Fofo”
Quando: sábado (02), às 20h
Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 100, via Sympla
Informações: (81) 99488-6833
Alto 2000s
Com Fantxma; Thomas Henry; Babilônia e MC Leozinho
Quando: sábado (02), às 18h
Onde: Rua 27 de Janeiro, 11, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40, via Site
Informações: @altoeventos
Dia Internacional da Dança no Paço do Frevo
Com aulas, oficina, bate-papo e rodão de improviso
Quando: sábado (02) e domingo (03), a partir das 9h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Programação gratuita, com acesso mediante ingresso do museu - R$ 10 e R$ 5 (meia)
Informações: @pacodofrevo
Arrastão do Frevo com a TCM Dom Juan do Monte
Com Clarins de Olinda, Reais Palhaços de Olinda, Companhia de Dança Frevança e Orquestra do Maestro Oséas
Quando: domingo (03), às 15h30
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Informações: (81) 98365-0618 e @pacodofrevo
Sessão Extra "Pagode 90 Graus"
Com Délcio Luiz e Banda do Bem
Quando: domingo (03), às 14h
Onde: Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @pagode90graus
Concerto no Parque com Orquestra Rockfônica
Data: domingo (03), às 16h30
Onde: Parque da Tamarineira - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2130, Tamarineira, Recife
Informações:@prefeiturarecife
Acesso gratuito
TEATRO
Nas Selvas do Brazyl
Quando: sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 60, na bilheteria do teatro ou no Site
Informações: @nasselvas.teatro
Espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro
Quando: aos domingos às 16h, até 31 de maio
Onde: Teatro André Filho | Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla e no Espaço Fiandeiros
Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034 e @fiandeirosdeteatro
EXPOSIÇÃO
Exposição “VIDAVIVA” (Rodrigo Braga)
Quando: até 30 de abril, das 9h às 22h
Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Informações: @shoppingrecife
"A Alma Humana, Você e o Universo de Jung"
Quando: até 30 de abril
Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo (Centro Cultural MHM) - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 22 na bilheteria do espaço e no site Ticket Mais (acesso gratuito às terças)
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
Exposição “Recife Original Style”
Quando: até 7 de maio
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
Exposição Fotográfica "Árvore da Palavra"
Quando: até 3 de maio
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h (última entrada às 16h30)
Informações: @museudoestadope
CINEMA
5ª Semana do Audiovisual Negro
Quando: domingo (03), às 16h
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
Informações: @audiovisual.negro ou @cinemasaoluizpe
Mostra itinerante “A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama”
Quando: exibições até 03 de maio
Onde: Cine Apipucos - Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife
Entrada gratuita
Informações: @parqueapipucosoficial
"Michael"
SINOPSE: O filme acompanha a história de vida do cantor além da música, traçando sua trajetória dentro e fora dos palcos desde a descoberta de seu talento como líder do The Jackson 5 até a consagração irrefutável como uma figura visionária, movida pela ambição incansável de se tornar o maior entertainer do mundo.
Direção: Antoine Fuqua
"Diabo Veste Prada 2"
SINOPSE: A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Direção: David Frankel