"Roubando a Cena - Ato I" estreia em curtíssima temporada no Teatro Joaquim Cardozo

A- A+

Depois de conquistar os prêmios de Melhor Direção e segundo lugar em Melhor Cena na Mostra de Cenas Curtas do 31º Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), o espetáculo "Roubando a Cena" retorna aos palcos com cenas inéditas e ingressos gratuitos, nesta sexta (14) e sábado (15), às 19h - e no domingo (16), às 17h, no Teatro Joaquim Cardozo (R. Benfica, 157 - Madalena).



A montagem, destaque em sua estreia no festival, agora apresenta o primeiro ato completo. A peça coescrita por Camila Bastos e Jãvi Lima, marca a estreia da dupla na dramaturgia e também a estreia de Bastos na direção.



Sobre a peça

O espetáculo conta a história de uma companhia teatral recifense que, ao ser informada de que sua sede será demolida, decide assaltar um banco para quitar as dívidas e salvar o espaço.



Usando suas habilidades artísticas fora dos palcos, o grupo embarca em uma tentativa desesperada de preservar o local, que carrega importância tanto afetiva quanto profissional para suas vidas.



Essa temporada especial traz um novo trecho da história para o público, ampliando a experiência iniciada no JGE. Unindo teatro e processo criativo, a montagem convida a plateia a mergulhar ainda mais nesse enredo instigante.



Roubando a Cena é uma peça para todos os públicos: quem é de teatro vai se identificar com as vivências e realidades mostradas em cena, enquanto quem não é terá a oportunidade de conhecer mais de perto os bastidores da vida dos artistas de teatro em Recife.



No elenco, Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz, e Jãvi Lima dão vida aos personagens dessa trama inusitada. A iluminação, assinada por Tales Pimenta, é fundamental para criar o universo cênico da peça, enquanto a produção é conduzida por Diogo Cabral.



A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria, que será aberta uma hora antes de cada sessão. Os ingressos devem ser retirados com pelo menos 30 minutos de antecedência, e as apresentações começam pontualmente. Maiores informações no Instagram do espetáculo (@_roubandoacena)



Ficha Técnica

Direção: Camila Bastos

Dramaturgia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Produção: Diogo Cabral

Elenco: Camila Bastos, Clara Lucena, Debs Cristine, Gil Paz e Jãvi Lima

Iluminação: Tales Pimenta

Assistência de bilheteria: Débora Cristine e Erique Nascimento

Figurino e maquiagem: Camila Bastos e Jãvi Lima

Sonoplastia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Operação de sonoplastia: Diogo Cabral



SERVIÇO:

"Roubando a cena"

Quando: 14, 15 e 16 de fevereiro

Horários: 14 (sexta) e 15 (sábado) às 19h e 16 (domingo) às 17h

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (R. Benfica, 157 - Madalena)

Entrada gratuita — ingressos distribuídos na bilheteria 1h antes (50 lugares disponíveis

por sessão).

Veja também