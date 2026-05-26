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AUIDIOVISUAL Roubo milionário no Louvre vai virar filme e série documental Livro sobre furto de joias da Coroa Francesa no Museu do Louvre servirá de base para produções audiovisuais; caso provocou crise interna no museu e intriga investigadores até hoje

O espetacular roubo no museu do Louvre, em Paris, em outubro de 2025, será tema de um filme e de uma série documental baseados em um livro escrito por três jornalistas, informou nesta terça-feira a editora Flammarion.

Os direitos de adaptação de “Main basse sur le Louvre” ("Assalto ao Louvre", em tradução livre) foram cedidos pela Flammarion à produtora Iconoclast para o longa-metragem, que será dirigido por Romain Gavras, e a um produtor britânico para a série documental.

Até o momento, não foram divulgados nem o título, nem a data de estreia, nem o elenco do filme de Gavras, diretor de obras como Notre jour viendra (“Nosso Dia Chegará”) e Athena, entre outros.



No livro, os jornalistas Jean Michel Décugis (do jornal Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) e Nicolas Torrent (da revista Paris Match) relatam como “ladrões de domingo” conseguiram entrar, em 19 de outubro, na Galeria de Apolo para roubar joias da Coroa avaliadas em 88 milhões de euros (cerca de 102 milhões de dólares).

O roubo causou grande repercussão e desencadeou uma crise dentro do Museu do Louvre, levando à substituição de sua presidente, Laurence des Cars.

Após sete meses de investigação e a prisão dos principais suspeitos, a busca pelas joias transformou-se em um enigma complexo que intriga os investigadores.

Segundo os autores, o caso demonstra que o roubo de obras de arte se tornou mais um ramo do crime organizado e que esse tipo de delito foi “dessacralizado”.

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