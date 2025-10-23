A- A+

louvre Roubo no Louvre: novas imagens mostram suspeitos fugindo do museu em elevador de carga Grupo de quatro pessoas levou oito joias avaliadas em 88 milhões de euros; Galeria Apollo segue fechada enquanto polícia tenta localizar criminosos

Novas imagens obtidas pela polícia francesa mostram o momento em que dois suspeitos do r oubo ao Museu do Louvre deixam o local a bordo de um elevador de carga roubado, utilizado na fuga após o assalto que chocou a França no último domingo (19).

Em menos de sete minutos, uma equipe de três ou quatro pessoas invadiu a Galeria Apollo, onde são guardados os Diamantes da Coroa e outras joias históricas, levando oito peças de valor inestimável. O prejuízo foi estimado em 88 milhões de euros (cerca de R$ 550,2 milhões).

O museu reabriu nesta quarta-feira (22), pela primeira vez desde o crime, mas a Galeria Apollo permanece fechada ao público. Segundo a Promotoria de Paris, as perícias estão em andamento e já foram identificadas quatro pessoas presentes no local, embora ainda haja dúvidas se outras participaram do esquema.

De acordo com as investigações, os assaltantes estacionaram um guindaste sob uma das varandas do museu. Dois deles subiram, abriram uma janela com o auxílio de uma serra radial e conseguiram acessar a sala. Com os rostos cobertos, roubaram nove joias, entre elas uma tiara de pérolas da imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safiras da rainha Maria Amélia.

Durante a fuga, uma das peças, uma coroa, foi abandonada, e o elevador de carga usado na operação foi posteriormente identificado como equipamento da empresa alemã Böcker, que dias depois usou o episódio de forma irônica em uma campanha publicitária.

