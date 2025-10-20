A- A+

COISA DE FILME Roubo no Louvre: veja séries e filmes que abordam crimes em museus, disponíveis no streaming Produções partem de personagens da ficção e de histórias reais, como os roubos nazistas em museus na Europa ocupada

O Louvre, em Paris, um dos museus mais famosos do mundo, foi alvo de um roubo na manhã de domingo (19).

Segundo o Ministério do Interior da França, joias de valor incalculável foram levadas da Galeria Apolo, uma das áreas mais visitadas do museu.

A ação cinematógrafica teria durado apenas sete minutos. As primeiras informações indicam que três ou quatro criminosos invadiram o prédio por volta das 9h30 (horário local), quebrando uma janela para ter acesso à Galeria Apolo.

O grupo teria utilizado um elevador de carga acoplado a um caminhão estacionado do lado de fora para alcançar o interior do edifício. Após quebrarem vitrines e recolherem as joias, os assaltantes fugiram em motocicletas, antes da chegada da polícia.

Os roubos em museus sempre atraíram a atenção do público, tanto pela dificuldade envolvida quanto pela raridas das peças em questão. Esse fascínio foi retratado nas artes por personagens como Lupin, que surgiu nos livros do escritor Maurice Leblanc (1864-1941), inspirando filmes e séries.

A mais recente é a que leva o nome do ladrão e integra o catálogo da Netflix, protagonizada por Omar Sy como protagonista — a primeira temporada começa justamente com um roubo espetacular dentro do Louvre.

Relembre outros filmes e séries disponíveis no streaming que abordam crimes em museus.

'Um crime nada perfeito' (2009)

Três guardas de um museu partem para um plano audacioso: roubar obras de arte que amam antes que um novo curador mude completamente a coleção. Disponível para aluguel e compra na Amazon Prime Video / Apple TV.

'Caçadores de obras-primas' (2014)

Baseado em uma história real, George Clooney dirige e estrela o longa inspirado no livro de Robert M. Edsel e Bret Witter, sobre o grupo de pesquisadores, curadores, galeristas e artistas que foram enviados à Europa pelo presidente Franklin D. Roosevelt para recuperar centenas de milhares de obras de arte roubadas pelos nazistas. Além de Clooney, o elenco conta com nomes como Matt Damon, John Goodman, Bill Murray e Jean Dujardin. Disponível no Disney+.

'Pantera Negra' (2018)

Em um dos maiores sucessos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o antagonista Erik Killmonger é apresentado ao público ao tirar de um museu britânico machado de Vibranium levado de Wakanda, o país africano onde se passa a ação, abordando a questão da exproprieção colonial de objetos e os debates para a repatriação de bens culturais. Disponível no Disney+.

'Hitler vs Picasso: A obsessão nazista pela arte' (2018)

O documentário mostra como o nazismo pilhou centenas de obras de arte, confiscando peças de museus em territórios ocupados e de acervos privados, sobretudo de colecionadores judeus. O longa mostra como essas obras foram disputadas principalmente por Adolf Hitler e Hermann Göring, chamado Marechal do Reich, incluindo as de autoria de nomes icônicos da arte moderna entre o final do século XIX e início do XX, ao mesmo tempo em que esta produção era chamada de "arte degenerada" pelos nazistas. Disponível na Amazon Prime Video.

'O maior roubo de arte de todos os tempos' (2021)

Série documental em quatro episódios sobre o roubo de 13 obras do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, em 1990. Entre as peças levadas estavam quadros de Rembrandt e Vermeer. A série investiga suspeitos, falhas de segurança e teorias sobre o paradeiro das obras. Disponível na Netflix.

'Lupin' (2021)

Omar Sy interpreta Assane Diop, o zelador do Louvre que se inspira nas aventuras de Arsène Lupin, personagem criado por Maurice Leblanc no início do século XX seu objetivo de roubar um objeto específico, o mesmo o qual o pai foi acusado de roubar e condenado, morrendo na prisão em seguida. Disponível na Netflix.

'O Duque' (2021)

Baseada em uma história real, o longa narra a história do taxista aposentado Kempton Bunton (Jim Broadbent), que em 1961roubou o retrato do Duque de Wellington, pintado por Goya, da National Gallery de Londres, para chamar a atenção do governo para a falta de apoio aos idosos. Chamado de o Roubo do Século pela impOensa na época, a ação transformou Bunton em uma espécie de herói popular. Disponível na Amazon Prime Video.

