Round 6 e BBB: internautas percebem semelhanças entre a série e o reality show

O que há de comum entre uma das séries mais populares da Netflix e o reality show mais famoso do país? Telespectadores do Big Brother Brasil movimentaram as redes, na noite desta terça-feira (24), comparando a nova dinâmica do BBB 23 à série “Round 6“, disponível na plataforma de streaming.



Ao contrário das outras edições, esta edição do BBB 23 tem não tem um prêmio final de valor fixo. A cada semana, os jogadores dão seus palpites sobre quem será o próximo eliminado. A cada acerto, o valor da premiação aumenta.

A novidade faz lembrar a série coreana. Quando um participante morre em “Round 6“, um enorme cofre transparente aparece no dormitório e mais dinheiro começa a cair dentro dele, ou seja, o prêmio final acumula a cada morte. No caso do BBB, a cada palpite correto.

A cada eliminação, mais dinheiro

Durante a atividade desta terça-feira (24), as similaridades entre o BBB e Round 6 cresceram. Em sorteio, Aline, Cristian e Tina foram escolhidos para palpitar sobre qual das duplas do primeiro paredão seria eliminada. Todos apostaram em Fred Nicácio e Marília e acertaram. A dupla agora está em um quarto secreto e o público deverá escolher quem sai e quem volta para a disputa.

Agora, o prêmio final acumulou em R$ 1,6 milhões, o maior da história do BBB. Nas redes, famosos e amantes do reality comentaram sobre as semelhanças. Entre os participantes da casa, o assunto também esteve presente:



