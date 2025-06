A- A+

STREAMING "Round 6" e "O urso": as estreias no streaming na semana de 22/6 a 28/6; veja trailers 'Coração de ferro', nova série da Marvel, também está na lista

Fim de jogo para sempre. A sul-coreana “Round 6”, o maior sucesso da história da Netflix, exibe, a partir de sexta-feira, sua terceira e última parte. A segunda, quando estreou em dezembro do ano passado, teve 68 milhões de visualizações na primeira semana, tornando-se a maior estreia de produção seriada na história do serviço de streaming.





Confira essa e outras estreias da semana abaixo.

Round 6 (Netflix, a partir de 27/6

O protagonista Gi-hun (o ator Lee Jung-jae), depois de vencer o campeonato mortal da primeira temporada, retornou à misteriosa ilha para “brincar” mais uma vez, na esperança de desmobilizar a atração. Lá dentro, até conseguiu dificultar um bocado a vida dos organizadores, mas chegou ao limite quando perdeu seu melhor amigo. E ele não conta — ainda — que o grande mestre estava mais perto do nunca, jogando com ele lado a lado, na mesma equipe.

“A terceira temporada vai realmente explorar essa sensação de perda e fracasso, essa culpa que pesa tanto sobre Gi-hun”, disse o criador e diretor da séri, Hwang Dong-hyuk, à revista Hollywood Reporter. “Como ele vai conduzir a história adiante com tudo isso sobre ele?”

O urso (Disney+, a partir de 25/6)

Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White, que vai interpretar Bruce Springsteen no cinema) está de volta para a quarta temporada da premiadíssima dramédia, com 21 estatuetas no currículo da produção. Qual o resultado de uma tão aguardada crítica gastronômica E como fazer com a pressão da necessidade de um lucro que não vem?

Cortina de fumaça (Apple TV+, a partir de 27/6)

A história real de uma investigação sobre dois incendiários em série é o tema deste drama estrelado por Taron Egerton (da “Black Bird”) e Jurnee Smollett (de “Lovecraft Country”). Eles são, respectivamente, o o investigador de incêndios criminosos Dave Gudsen e a detetive de polícia Michelle Calderone.

A idade dourada (HBO e Max, a partir de 22/6)

A era de ouro dos Estados Unidos segue retratada na terceira temporada desta série estrelada por Carrie Coon (na foto, como Bertha Russell). As últimas movimentações da personagem têm tudo para levar a família para um lugar ainda mais alto na sociedade, mas as movimentações de George no ramo ferroviário podem ser arriscadas.

Coração de ferro (Disney+, a partir de 25/6)

Mais uma obra do Universo Cinematográfico da Marvel, agora dedicada ao universo Pantera Negra. As situações da série se passam depois dos acontecimentos de “Wakanda para sempre”. A atriz Dominique Thorne é Riri, uma brilhante inventora de armaduras de ferro que se envolve com o misterioso “O Capuz”, personagem de Anthony Ramos.

