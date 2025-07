'Round 6': Terceira temporada se torna a maior estreia da história da Netflix

A- A+

"Round 6", mais uma vez, garantiu seu lugar na história da Netflix. A terceira e última temporada da série sul-coreana se tornou a maior estreia da plataforma, com 60,1 milhões de visualizações nos primeiros três dias de exibição.

Segundo dados da própria Netflix, já soma-se mais de 368,4 milhões de horas assistidas. A segunda temporada estreou em dezembro do ano passado com 68 milhões de visualizações, mas ao longo de um período de quatro dias.



Ainda não foi confirmado nenhum tipo de spin-off ou adaptação da série em outra língua, apesar de o diretor David Fincher estar cotado para uma adaptação da série em inglês, segundo o Deadline. Antes da estreia da segunda temporada, houve um reality show "Round 6: O Desafio", que entrou na plataforma em 2023.

Em entrevista a Variety, o criador e diretor Hwang Dong-hyuk disse não estar a par de nenhum desdobramento da produção original.

“Se quisessem fazer uma nova temporada, acho que é óbvio que eu teria que participar e liderar”, disse ele. “Mas se for a versão americana que eles estão produzindo, acredito que o compartilhamento de ideias já seria suficiente. Não tenho a intenção de me envolver totalmente em um projeto assim. Dito isso, se a Netflix pedir e eu sentir que a minha contribuição é necessária, então, desde que não interfira no que eu estiver trabalhando naquele momento, ficarei feliz em oferecer o que precisarem de mim.”





