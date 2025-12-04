A- A+

SHOW Roupa Nova confirma retorno ao Classic Hall em abril de 2026 Grupo promete noite de nostalgia e novidades durante excursão no País

O Classic Hall já tem data marcada para receber novamente um dos nomes mais populares da música brasileira. A banda Roupa Nova volta ao palco da casa no dia 24 de abril de 2026, em mais um show da turnê que apresenta o atual momento do grupo.

As entradas podem ser adquiridas presencialmente na bilheteria ou pelo site da Bilheteria Digital.

A apresentação dá continuidade ao projeto que celebra a trajetória da banda, reunindo sucessos eternizados ao longo de mais de 40 anos, novas abordagens musicais e momentos de interação com o público.

No setlist, devem aparecer hits conhecidos por diferentes gerações – como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim” e “A Viagem” – além de números preparados especialmente para o público local.

Integrada por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares, a formação segue combinando renovação e fidelidade à identidade sonora que marcou sua história.

Com a tradição de atrair plateias numerosas em todas as passagens pelo Classic Hall, a expectativa é de que o reencontro de 2026 proporcione mais uma noite marcante para fãs de todas as idades.

SERVIÇO

Roupa Nova

Quando: 24 de abril de 2026

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital

Informações: @roupanova / classichall.com.br/eventos/roupa-nova

