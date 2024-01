Roupão de Hugh Hefner e figurino de Marilyn Monroe vão a leilão nos Estados Unidos

A- A+

Hugh Hefner e Marilyn Monroe serão tema de um leilão na Julien’s Auctions, tradicional casa de leilões de Los Angeles, na Califórnia.



Mais de mil itens do fundador da revista Playboy e da estrela de cinema serão disponibilizados para arremate entre os dias 28 e 30 de março. Os lances poderão ser dados no espaço ou no site oficial da casa.

Dentre os itens mais badalados do leilão está um tradicional roupão vermelho usado por Hefner, além de outros itens pessoais como pijamas, chinelo e cachimbo.



Mas as peças de maior valor serão algumas obras de arte do homem responsável pela Playboy. A casa de leilões pretende arrecadar até US$ 80 mil com uma pintura em óleo de LeRoy Neiman, datada de 1956.



Já um desenho original de Alberto Vargas, de 1967, pode sair por até US$ 40 mil. A coleção ainda conta com uma tela em silkscreen de Andy Warhol.



Por parte de Marilyn, o leilão reúne itens pessoais e objetos de filmes. Um dos destaques é o figurino usado pela atriz em um ensaio para a Life Magazine, em 1958, quanto "interpretou" Lillian Russell em registro do fotógrafo Richard Avedon. A peça pode sair por até US$ 40 mil. Já um vestido preto usado no clássico "O pecado mora ao lado" está cotado para ser arrematado por até US$ 200 mil.

Hefner e Monroe nasceram em 1926 e foram importantes um para o outro. A atriz apareceu na página central da primeira edição da Playboy, em 1953. Os dois estão enterrados no Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles.

