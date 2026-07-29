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Cultura+ Roupas e acessórios de Preta Gil são vendidos em bazar beneficente; saiba como participar Com renda destinada a três instituições sociais, evento será realizado em data em que a artista completaria mais um aniversário

O tradicional Bazar da Preta, iniciativa criada por Preta Gil (1974-2025) para transformar moda em solidariedade, ganhará uma edição especial em homenagem à cantora. O perfil oficial do projeto anunciou, na última terça-feira (28), que roupas e acessórios do acervo da artista voltarão a ser vendidos no próximo dia 8 de agosto, data em que ela completaria mais um aniversário.

Desta vez, o bazar será realizado de forma on-line, em parceria com a plataforma Enjoei. Segundo a organização, toda a renda arrecadada será destinada a três instituições apoiadas por Preta Gil ao longo da vida: o Instituto Vencer o Câncer, o Voz das Comunidades e as Obras Sociais Irmã Dulce.

O anúncio foi feito nas redes sociais do projeto. "Uma edição especial do #bazardapreta está chegando. No dia 8 de agosto, data de aniversário da nossa amada e saudosa Preta Gil, vamos homenagear o seu lindo legado de amor, afeto e solidariedade da forma que ela mais gostava: fazendo o bem", diz a publicação.

A organização também orientou os interessados a baixar o aplicativo do Enjoei e salvar a data. As peças ficarão disponíveis a partir de 8 de agosto.

Criado pela própria Preta Gil, o bazar se tornou uma das ações beneficentes mais conhecidas ligadas à artista. Ao longo dos anos, ela reuniu roupas, acessórios e objetos pessoais, além de itens doados por amigos famosos e marcas parceiras, sempre com o objetivo de arrecadar recursos para projetos sociais.

Em entrevistas anteriores, Preta contou que a ideia nasceu quando percebeu que acumulava muitas roupas e decidiu transformar parte desse acervo numa corrente de solidariedade. Desde então, o evento passou a reunir milhares de peças e teve diversas edições presenciais, atraindo fãs interessados tanto em adquirir itens usados pela cantora quanto em contribuir com as causas apoiadas por ela.

Numa das edições realizadas no Rio de Janeiro, por exemplo, foram colocadas à venda cerca de três mil peças, incluindo roupas que pertenceram à própria Preta Gil e itens doados por personalidades como Fernanda Souza, Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti, Sabrina Sato, Taís Araújo, Isis Valverde e Flora Gil, entre outras.

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