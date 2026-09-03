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JAZZ & BLUES NA AURORA

Rua da Aurora recebe shows gratuitos de Jazz & Blues neste sábado (5)

Programação integra 2ª etapa do Circuito Pernambucano de Jazz & Blues

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Circuito Pernambucano de Jazz & Blues acontece neste sábado (5) na Rua da AuroraCircuito Pernambucano de Jazz & Blues acontece neste sábado (5) na Rua da Aurora - Foto: Canva

A Rua da Aurora, centro do Recife, vai ser tomada por jazz e blues neste sábado (5), dentro da programação do Circuito Pernambucano, que promove shows gratuitos em encontro que reúne artistas locais e regionais dos gêneros musicais.

As apresentações têm início a partir das 16h e segue até as 19h40. Para o público, a experiência vai mesclar a música instrumental em diálogo com a cultura popular nordestina, promovendo diversidade sonora ao ar livre.

 

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Na segunda edição do projeto - concebido para fortalecer a cena local, reunindo músicos iniciantes e nomes consolidados nos gêneros - sobem ao palco Zeck Silva & Trio, Guilherme Calado & Trio e Rodrigo Morcego, com participação de Junior Xanfer.

O Circuito Pernambucano de Jazz & Blues tem apoio do Banco do Nordeste, além de parcerias institucionais.

SERVIÇO
Ciruito Pernambucano de Jazz & Blues
Quando: Sábado (5), a partir das 16h
Onde: Rua da Aurora, centro do Recife (próximo ao Banco Central)
Acesso gratuito
Informações: @circuitopernambucanodejazzeblues
 

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