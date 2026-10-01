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RECIFE Rua da Imperatriz sedia exposição fotográfica com 17 painéis a partir desta quinta-feira (1º) Conjunto de obras de Rogério Alves propõe diálogo entre produção artística, arquitetura e circulação pelo Centro do Recife; mostra permanece em cartaz até 10 de novembro

A Rua da Imperatriz Tereza Cristina, no Centro do Recife, recebeu, na tarde desta quinta-feira (1º), a exposição fotográfica "Rua", do fotógrafo Rogério Alves, que celebra 30 anos de trajetória profissional.

A mostra, que permanece na via até 10 de novembro, reúne 17 grandes painéis instalados nas portas de lojas do trecho entre a Igreja de Nossa Senhora e a Rua 7 de Setembro, com imagens do cotidiano e da produção cultural da cidade.

A proposta é aproximar a fotografia do público e estabelecer um diálogo entre arte e paisagem urbana. Com curadoria da produtora Tactiana Braga, o projeto utiliza as fachadas dos estabelecimentos comerciais como parte da composição das obras.

Além disso, a exposição "Rua" teve início no mesmo período em que a circulação de veículos voltou a ser registrada na via, em meio ao processo de retomada do tráfego pela gestão municipal.

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Mostra Rua utiliza as portas das lojas como suporte para registros de artistas, performances e diferentes cenas da produção cultural recifense. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



As fotografias registram diferentes aspectos do Recife, incluindo personagens, intervenções artísticas, performances e cenas que integram a vida cultural da cidade, em uma ocupação que transforma o percurso cotidiano pela via em espaço de apreciação artística.

De acordo com Rogério Alves, fotógrafo e produtor cultural responsável pela exposição, a mostra marca três décadas de ativismo cultural e a escolha da Rua da Imperatriz como local da iniciativa também considera o atual momento vivido pela via e a necessidade de estimular novas formas de ocupação do espaço público.

“Então, a ideia de trazer a exposição para cá é poder voltar a ocupar as ruas, andar a pé e pegar um pouco dessa arte tão necessária que é o conteúdo. São os bailarinos da cidade, as companhias da cidade, são personalidades que estão na militância há muitos anos. A ideia é celebrar um pouco as transformações que a arte nos promove”, ressaltou.

Para o autor da exposição, a presença da arte nas ruas pode contribuir para ampliar a reflexão sobre as transformações sociais e culturais. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O artista também explicou que a abertura foi antecipada para ocorrer antes das eleições, como forma de estimular a participação e o diálogo entre as pessoas sobre arte e culturalidade.

Personagens

Entre os protagonistas retratados na mostra estão o cantor Cannibal, o dançarino Orun Santana, a cantora Isaar e o escritor Ronaldo Correia de Brito.

O conjunto também apresenta registros de trabalhos e apresentações de artistas e grupos como Christina Machado, o Grupo Experimental de Dança e a Cia ETC, reunindo diferentes linguagens e manifestações da produção cultural pernambucana.

As imagens são apresentadas em grandes formatos, integradas visualmente às fachadas dos imóveis da Rua da Imperatriz.

Para Thaciana Paula, de 37 anos, moradora da Iputinga e gerente de vendas, a exposição chamou sua atenção ao passar pela Rua da Imperatriz.

“Semana passada, eu passei aqui e fiquei até um pouco desanimada, triste, porque a gente tem uma recordação dessa rua movimentada e hoje ela está tão morta devido ao comércio. E essa exposição aqui, maravilhosa, com fotos lindas, animam um pouquinho o dia da gente que trabalha aqui no Centro do Recife”, relatou.

A residente da Zona Oeste do Recife afirmou que a instalação das fotografias contrasta com a situação que encontrou anteriormente no local, marcada, em sua percepção, pela pouca movimentação. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Para a gestora comercial, que trabalha em uma loja da Avenida Manoel Borba, localizada nas redondezas da Rua da Imperatriz, a situação da região também demanda maior atenção do poder público.

Além disso, Thaciana relatou perceber mudanças no comércio e nas condições de conservação do centro da capital pernambucana, defendendo um olhar mais atento, minucioso e crítico para a área.

O material do projeto evidencia ainda a relação entre os registros fotográficos e a arquitetura do entorno, com prédios históricos, estabelecimentos comerciais e elementos da paisagem urbana compondo o cenário para as fotografias.

Diariamente, as 17 fotografias podem ser vistas de forma gratuita pelas pessoas que circulam pela localidade e redondezas, em todos os horários, sem a necessidade de entrada em espaços fechados, até 10 de novembro.

A iniciativa propõe, assim, que a própria circulação pelo Centro do Recife faça parte da experiência de visitação, aproximando a produção artística do cotidiano das pessoas e da paisagem urbana.

Serviço:

Exposição Rua

Local: Rua da Imperatriz

Data: 1º de outubro a 10 de novembro

Horário: todos os horários

Entrada: totalmente gratuita

Endereço: Rua da Imperatriz Tereza Cristina - Boa Vista, Recife

Ponto de referência: trecho entre a Igreja de Nossa Senhora e a Rua 7 de Setembro

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