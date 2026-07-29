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RELANÇAMENTO "Rubber Soul", dos Beatles, ganha edição ampliada com material inédito e nova mixagem Clássico lançado em 1965 será relançado em outubro em diferentes formatos, trazendo versões remasterizadas, registros inéditos de estúdio, demos caseiras e um livro com textos de Paul McCartney e John Lennon

Um dos discos mais influentes da história da música popular, “Rubber Soul” voltará às lojas em uma edição ampliada.

A Universal Music Group (UMG), em parceria com a Apple Corps Ltd., confirmou o lançamento de uma nova versão do álbum dos Beatles para o dia 2 de outubro.

O projeto reúne uma nova mixagem assinada por Giles Martin e pelo engenheiro de som Sam Okell, além de um amplo conjunto de gravações inéditas produzidas durante as sessões do disco.

A reedição contempla novas versões em estéreo e Dolby Atmos, preservando também a mixagem mono original e a configuração do álbum lançada nos Estados Unidos pela Capitol Records. Entre os destaques está a inclusão do compacto de 1965 com os dois lados A, "Day Tripper" e "We Can Work It Out".

Originalmente lançado em 3 de dezembro de 1965, “Rubber Soul” representa uma mudança decisiva na trajetória artística do quarteto de Liverpool.

Após um período marcado pelo enorme sucesso comercial e por apresentações para multidões – incluindo o histórico show no Shea Stadium, em Nova York –, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr passaram a explorar caminhos mais sofisticados na composição e na produção musical.

Canções como "Drive My Car", "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", "Nowhere Man", "Michelle", "Girl" e "In My Life" evidenciam essa transformação.

O disco é frequentemente apontado pela crítica como um dos trabalhos responsáveis por consolidar o conceito do álbum como uma obra artística completa, indo além da lógica de reunir apenas sucessos em sequência.

O novo trabalho utiliza as fitas master originais de quatro canais para reconstruir o áudio com recursos modernos de demixagem.

A tecnologia empregada foi desenvolvida pela equipe liderada por Emile de la Rey, da WingNut Films Productions, empresa ligada ao cineasta Peter Jackson, permitindo maior definição sonora sem descaracterizar as gravações originais.

As versões Super Deluxe acrescentam 24 registros das sessões de gravação, entre eles 20 takes nunca lançados e três demos caseiras inéditas.

O material inclui versões iniciais de "Day Tripper" e "We Can Work It Out", além de "Little Girl", composição embrionária de John Lennon que permanece inédita até hoje.

Já as edições Deluxe, em CD e LP, apresentam uma seleção dos momentos mais relevantes dessas gravações de estúdio.

Os boxes Super Deluxe, disponíveis em quatro CDs ou cinco LPs, acompanham um livro de capa dura com 88 páginas.

A publicação traz uma introdução escrita por Paul McCartney, um prefácio construído a partir de declarações de John Lennon sobre o álbum ao longo dos anos, fotografias raras, detalhes das sessões de gravação e comentários faixa a faixa.

Além das versões padrão em CD e vinil, a coleção será comercializada em Blu-ray, com áudio em Dolby Atmos, estéreo em alta resolução e vídeos promocionais de "Day Tripper" e "We Can Work It Out".

Também estão previstas edições especiais em vinil laranja e uma versão limitada em disco "Zoetrope", destinada à venda direta ao consumidor.

Mais de 60 anos após sua chegada ao mercado, “Rubber Soul” permanece como um dos pontos de inflexão da carreira dos Beatles.

O álbum abriu caminho para a fase mais experimental do grupo, que seria aprofundada em trabalhos como “Revolver” e “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, consolidando a banda como uma das maiores referências da música do século XX.

O relançamento ocorre em um momento de renovado interesse pelo legado do quarteto britânico. Entre os projetos anunciados recentemente estão a criação da primeira experiência oficial para fãs no número 3 da Savile Row, em Londres, prevista para 2027, e a produção de quatro filmes dirigidos por Sam Mendes, com estreia programada para abril de 2028.

As obras contarão a trajetória do grupo com autorização inédita da Apple Corps para o uso da história e do catálogo musical dos Beatles.

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