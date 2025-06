A- A+

QUEEN Ruby Nox: tem drag pernambucana na nova temporada de Drag Race Brasil A drag irá disputar com outras nove a coroa de queen superstar do Brasil, no reality que estreia dia 10 de julho

A segunda temporada do Drag Race Brasil já tem data para estrear: dia 10 de julho começa o reality de competição entre dez drag queens do Brasil. Entre elas, uma pernambucana: Ruby Nox.

A lista com as dez novas queens foi divulgada pela WOW Presents, plataforma de streaming internacional que exibe o reality, uma versão brasileira do sucesso RuPaul's Drag Race.

Ruby Nox irá disputar a coroa de drag superstar do Brasil com outras nove participantes: Adora Black, Bhelchi, Chanel, DesiRée Beck, Melina Blley, Mellody Queen, Mercedez Vulcão, Paola Hoffmann Van Cartier e Poseidon Drag.

A propósito: Poseidon Drag nasceu no Recife, mas, entra na competição como carioca, pois já trabalha há muitos anos na Cidade Maravilhosa.

Esta temporada do Drag Race Brasil será apresentada por Grag Queen, ganhadora do Queen of the Universe. O painel de jurados contará com o estilista Dudu Bertholini e a humorista Bruna Braga.

Ruby Nox - Natural de Carnaíba, sertão pernambucano, está no Recife desde 2009. Detentora do título Top Drag de Pernambuco 2018, Ruby Nox já acumula 12 anos de carreira nas noites e tem como inspiração nas suas performances o burlesco.

Além da arte drag, já atuou no teatro, interpretando Elis Regina e Linda Batista. No cinema, estrelou o filme "Quando Você vem me visitar" (2018), de Henrique Arruda.



