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ASSÉDIO SEXUAL

Ruby Rose acusa Katy Perry de assédio sexual em relato nas redes sociais

Atriz afirma que episódio ocorreu há cerca de 20 anos em boate na Austrália e diz ter provas; cantora ainda não se pronunciou

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Ruby Rose acusa Katy Perry de assédio sexual e diz ter provas do casoRuby Rose acusa Katy Perry de assédio sexual e diz ter provas do caso - Foto: Reprodução/Instagram @rubyrose e @katyperry

A atriz Ruby Rose afirmou ter sido vítima de assédio sexual por parte da cantora Katy Perry. A acusação foi feita em uma série de publicações nas redes sociais, nas quais a artista detalha um episódio que, segundo ela, aconteceu há cerca de duas décadas em uma boate em Melbourne, na Austrália.

O relato veio à tona após Ruby comentar uma postagem sobre a participação de Justin Bieber no festival Coachella. A partir daí, a atriz decidiu expor publicamente a experiência, afirmando que, durante anos, tratou o episódio de forma diferente por não saber como lidar com a situação.

Acusação veio à tona nas redes sociais
Segundo Ruby Rose, o caso teria ocorrido em uma boate em Melbourne, onde ela afirma ter sido abordada de forma invasiva por Katy Perry. Em seu relato, a atriz descreve uma situação de contato físico não consentido e afirma que havia outras pessoas presentes no momento.

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Ela também declarou que possui fotos e testemunhas que comprovariam o ocorrido. A repercussão começou após um comentário direto da atriz em resposta a um vídeo envolvendo a cantora, o que levou seguidores a pedirem mais explicações sobre a acusação.

Silêncio, trauma e mudança de postura
A atriz explicou que, na época, não tratou o episódio como uma denúncia formal. Segundo ela, o relato foi inicialmente apresentado como uma situação "engraçada", o que hoje interpreta como uma forma de lidar com o trauma.

Ruby também afirmou que manteve silêncio por anos após receber ajuda profissional de Katy Perry em um momento específico de sua carreira, o que teria contribuído para que não expusesse o caso antes.

Agora, aos 40 anos, ela diz se sentir pronta para falar abertamente sobre o que aconteceu e refletiu sobre o impacto psicológico que carregou ao longo do tempo.

Possível denúncia e desdobramentos
Após as publicações, Ruby Rose informou que procurou uma delegacia para entender se o caso ainda pode ser investigado, apesar do tempo decorrido. Ela não detalhou o tipo de registro feito, mas indicou que pretende atualizar o público sobre os próximos passos.

A atriz também declarou que não teme possíveis medidas judiciais e reafirmou que sustenta suas acusações. Até o momento, Katy Perry não se manifestou publicamente sobre o caso.

Histórico de desentendimentos
Essa não é a primeira vez que as duas artistas se envolvem em conflitos públicos. No passado, Ruby Rose já havia criticado Katy Perry em redes sociais, inclusive durante discussões envolvendo a cantora Taylor Swift.

Apesar disso, a atriz afirma que o episódio relatado agora é distinto e diz respeito a uma experiência pessoal que decidiu tornar pública após anos.

 

 

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